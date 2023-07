Superman: Legacy, Anthony Carrigan entra nel cast con il ruolo di Metamorpho

Superman: Legacy avrà nel suo cast anche Anthony Carrigan e James Gunn ha rivelato che la star della serie Barry avrà la parte di Metamorpho.

Negli ultimi giorni si susseguono le notizie sugli arrivi tra gli interpreti del progetto che riporterà sul grande schermo la storia di Clark Kent.

Il nuovo arrivo nel cast

Anthony Carrigan è solo il nome più recente tra quelli annunciati dai DC Studios per il cast di Superman: Legacy che sarà guidato da David Corenswet e Rachel Brosnahan nei ruoli dell'eroe e di Lois Lane.

Tra gli interpreti ci saranno infatti Nathan Fillion che sarà Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl ed Edi Cathegi che sarà Mister Terrific/Michael Holt.

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Il personaggio in arrivo nel film

Tra le pagine Metamorpho, alias Rex Mason, possiede la capacità di trasformare il suo corpo assumendo varie forme grazie all'uso degli elementi contenuti nel corpo umano ed è virtualmente invulnerabile. Metamorpho fonda il gruppo chiamato The Outsiders e, in diverse occasioni, è stato uno dei membri della Justice League e di Doom Patrol. Il personaggio è stato creato nel 1965 da Bob Haney e da Ramona Fradon.

Il film Superman: Legacy racconterà la storia dell'eroe mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e i legami con gli esseri umani, essendo cresciuto insieme ai Kent a Smallville, in Kansas.

James Gunn sarà regista e sceneggiatore del film prodotto in collaborazione con Peter Safran.

L'uscita nelle sale è prevista per l'11 luglio 2025.