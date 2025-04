Star Wars Celebration 2025: da Starfighter con Gosling alla serie su Darth Maul, il recap della prima giornata

Se c'è una cosa che abbiamo capito dalla prima giornata della Star Wars Celebration 2025 a Tokyo è che Dave Filoni è ormai una figura centrale e insostituibile nell'universo di Star Wars. È lui ad aver aperto le danze della manifestazione insieme a Kathleen Kennedy, presidente di LucasFilm. E, vista la sua onnipresenza nei prodotti annunciati, non ci stupiremmo che, a breve, arrivi l'annuncio che lo investirà definitivamente quale erede spirituale di George Lucas.

Pedro Pascal e Sigourney Weaver alla Star Wars Celebration 2025

Lui stesso, parlando del 20esimo anniversario delle serie animate targate Star Wars, ha ammesso quanto sia stato speciale diventare un vero e proprio allievo di quello che lui chiama il suo maestro, con cui cominciò a lavorare a The Clone Wars: "George è un grande insegnante: non gli viene riconosciuto abbastanza. Per me è stato un onore imparare da lui".

È stato sempre Filoni, ad agosto 2022, come abbiamo appreso dal panel di apertura che, a sorpresa, ha annunciato un nuovo film della saga, Star Wars: Starfighter, a contattare Shawn Levy per proporgli di realizzare il primo film originale dai tempi di Star Wars, la pellicola che ha dato origine a tutto. Il suo lavoro è talmente importante e appassionato, che non abbiamo potuto non dirgli, quando ce lo siamo ritrovato davanti con il suo cappello da cowboy, che gli affideremmo la scrittura della nostra vita.

Vediamo quindi quali sono stati i momenti e gli annunci più interessanti di questa prima giornata della Star Wars Celebration 2025.

Star Wars: Starfighter

L'annuncio che non ti aspetti: la prima giornata di panel, da programma, avrebbe dovuto aprirsi con la presentazione di The Mandalorian & Grogu. Invece è stato ufficializzato il film diretto da Levy e con protagonista Ryan Gosling. Le riprese cominceranno in autunno, c'è già una data d'uscita, 28 maggio 2027 e, come abbiamo detto, sarà una storia originale, né sequel, né prequel, con nuovi personaggi.

Shawn Levy e Ryan Gosling alla Star Wars Celebration 2025

Secondo Gosling: "La sceneggiatura è così buona, la storia così bella, questi nuovi personaggi hanno talmente tanto cuore e c'è così tanta avventura che ho accettato subito". Sempre secondo l'attore, che ha dichiarato di essere un grande fan fin da piccolissimo (ha portato come prova la foto delle lenzuola di quando aveva 5 anni: erano lenzuola di L'impero colpisce ancora), questa è: "Un'opportunità per mostrare una parte di questo universo che non si è mai vista". Vogliamo crederci. E vorremmo vederlo ora.

The Mandalorian & Grogu: i personaggi di Sigourney Weaver e Jeremy Allen White

Il film che continua le avventure di Mando e Grogu, che abbiamo amato e conosciuto nella serie The Mandalorian, ha una data d'uscita: 22 maggio 2026. Le riprese sono terminate e abbiamo potuto vedere qualche immagine in anteprima. Nel cast ci sarà anche Jeremy Allen White, chef Carmy di The Bear, che ha il ruolo di Rotta the Hutt, figlio di Jabba. Sul red carpet della Celebration Jon Favreau, regista del film, ha detto: "So di questo rumour. Chiaramente alla fine si vede un Hutt che non abbiamo mai visto prima. Forse, tecnicamente, avete già visto questo personaggio, ma non in questa versione. Ci siamo divertiti molto con l'animazione e i personaggi in CGI. Gli Hutt sono personaggi che ho sempre amato: sono così evocativi: hanno scatenato la mia fantasia da bambino. Ho visto a ripetizione Il ritorno dello Jedi, con il pupazzo gigante e ora si può fare in CGI. Avere una nuova versione di quel personaggio è davvero divertente".

Abbiamo poi saputo qualcosa in più del personaggio di Sigourney Weaver, che dovrebbe chiamarsi Colonnello Bishop (con chiaro riferimento alla saga di Alien). L'attrice, che in una foto dal set abbiamo visto con la tuta arancione da pilota X-Wing, la descrive così: "È una pilota da combattimento. Ha fatto parte della Ribellione e ora sta cercando di proteggere la Nuove Repubblica. È molto razionale, quindi ha cercato a lungo la persona giusta che potesse aiutarla. E ha scelto Din Djarin, un cacciatore di taglie, anche se non sa se sia totalmente affidabile: sopratutto perché si accompagna a questa creatura che fa strani rumori e mangia tutto".

Tra l'attrice e Grogu dovrebbero esserci diverse scene importanti, perché il personaggio è come se prendesse sotto la sua ala il piccolo, istruendolo e facendolo maturare. Baby Yoda è, a detta sua, il motivo principale per cui ha accettato il ruolo: "È adorabile. Non avevo mai visto la serie, ma quando Jon Favreau mi ha offerto di far parte di questa storia l'ho vista e me ne sono innamorata".

Star Wars: Tales of the Underworld

Durante il lungo e ricco panel dedicato alle serie animate Star Wars, si è celebrato anche il 20esimo anniversario di LucasFilm Animation. Filoni ha pensato proprio a tutto: è lui ad aver ideato il poster celebrativo per i 20 anni, consegnato ai presenti al panel di Tokyo. Ed è sempre lui ad aver creato, insieme a Lucas, il personaggio di Ahsoka Tano, oggi tra i più amati di tutto l'universo di Star Wars.

Per dare qualche contenuto esclusivo ai fan, è stata mostrata una scena inedita di Star Wars: The Clone Wars con protagonisti Anakin e Boba Fett e soprattutto è stato mostrato l'intero primo episodio di Star Wars: Tales of the Underworld, nuova serie animata. È dedicata al sottobosco criminale della saga e vede il ritorno di personaggi come Cad Bane. Nella prima puntata, oltre a un breve cameo di cui non vi diciamo nulla per non rovinare la sorpresa, ci si concentra sul personaggio di Asajj Ventress, creato per Clone Wars. Originaria di Dathomir, è stata un'assassina al servizio del conte Dooku durante le guerre dei cloni. L'abbiamo vista affrontare sia Anakin Skywalker ed Obi-Wan Kenobi. Qui vediamo che si è rifatta una vita, cercando di dimenticare il suo passato. Ma quando la situazione lo richiede, torna a impugnare la (o le) spada(e) laser. Sembra molto interessante anche perché questo primo episodio trabocca di combattimenti. L'attesa sarà breve: negli USA arriva infatti il 5 maggio su Disney+.

Star Wars: Maul - Shadow Lord

Sempre nel panel dedicato all'animazione è stata annunciata anche Star Wars: Maul - Shadow Lord, che arriverà nel 2026. Maul è sempre stato una costante delle precedenti serie animate. Lo abbiamo visto ormai caduto in disgrazia, distrutto, quasi l'ombra del potente guerriero che fu. Qui invece lo vedremo ancora nel pieno vigore: dopo le guerre dei cloni, Maul vuole ricostruire la sua associazione criminale in un pianeta libero dagli artigli dell'Impero. Nelle immagini che abbiamo potuto vedere addestra quella che sembra un'allieva.

Darth Maul in Clone Wars

Sul palco di Tokyo è arrivato anche Sam Witwer, che dà voce del personaggio in The Clone Wars e in Star Wars Rebels. Da quello che abbiamo visto, l'animazione sembra molto interessante: il rosso è uno dei colori dominanti (ovviamente) e sembra molto cruda, piena di combattimenti. La produttrice è Athena Portillo, di cui Witwer dice: "Produce come un Sith! Questa serie è fantastica, ma non ne ho potuto parlare per un anno: perché mi hai fatto questo?!".