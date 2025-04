Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling è il protagonista: "Era il mio sogno da bambino"

Ufficialmente la Star Wars Celebration 2025, che questa volta si svolge a Tokyo, fino al 20 aprile, sarebbe dovuta cominciare con il panel su The Mandalorian & Grogu, il film dedicato, come suggerisce il titolo, a Mando e Grogu, già protagonisti della serie creata da Jon Favreau e Dave Filoni. Aperta proprio da Filoni insieme a Kathleen Kennedy, presidente di LucasFilm, la manifestazione è cominciata con un annuncio a sorpresa.

Sul palco dello Star Wars Celebration

Sul palco è salito Shawn Levy, che, come si diceva da mesi, sarà il regista di un nuovo film della saga. Proprio il giorno prima era stato reso noto che Mikey Madison, fresca di Oscar per Anora, ha rinunciato a un ruolo in questo progetto. Il nome del protagonista, invece, era sempre più insistente: Ryan Gosling. Levy è salito sul palco dicendo queste parole: "Sapete i rumours che dicono che Ryan Gosling sarà il nuovo protagonista del mio film di Star Wars? Beh, sono assolutamente veri!".

A quel punto è apparso proprio l'attore, accolto da un boato incredibile. Jeans, giubbotto bianco e un cappellino che ha scaldato il cuore di tutti i fan della saga di Star Wars: su sfondo blu, c'era ricamata la battuta "Never Tell Me the Odds", pronunciata dall'Han Solo di Harrison Ford (nella versione italiana è "non ti ho chiesto pronostici"). Dopo Blade Runner, Gosling continua a seguire le orme della star.

Per lui si tratta della realizzazione di un sogno, che aveva fin da quando era bambino: come prova ha portato una foto, gentilmente fornita da sua madre, delle lenzuola a tema Star Wars che aveva nella sua cameretta. Gosling e Levy hanno quindi rivelato diverse cose del nuovo progetto, su tutti il titolo: Star Wars: Starfighter. Ecco tutto quello che sappiamo.

Trama e inizio riprese del film

Ryan Gosling

Oltre al titolo, è stato confermato anche l'inizio delle riprese: cominceranno molto presto, questo autunno. La sceneggiatura è firmata da Jonathan Tropper, che in passato ha già lavorato con Levy per The Adam Project e This Is Where I Leave You. La trama è ancora avvolta dal mistero, ma il regista ha confermato che si tratta di una storia a sé, con personaggi nuovi. Non si tratta né di un sequel né di un prequel. Il film è ambientato pochi anni (dovrebbero essere cinque) dopo gli eventi di Star Wars - Episodio IX - L'ascesa di Skywalker.

Per Gosling è un progetto molto emozionante: "Non posso spiegare esattamente cosa significhi essere qui per me. A cinque anni avevo le lenzuola di Star Wars, di cui mia madre mi ha mandato una foto da mostrarvi oggi. Ha pensato che potesse far piacere ai fan. Anche se sospetto che l'abbia fatto solo per giustificare anni di accumulo seriale. Come potete vedere, probabilmente sognavo Star Wars prima ancora di vedere i film. Essere qui con voi rende tutto ancora più emozionante. Qui c'è così tanta creatività e immaginazione. Essere qui mi ricorda quanto i film possano essere importanti per noi e soprattutto per voi. La Forza è una cosa misteriosa, ma, se io sono qui, è perché la Forza sono i fan. E la sceneggiatura è così buona, la storia così bella, questi nuovi personaggi hanno talmente tanto cuore e c'è così tanta avventura che ho accettato subito. Non c'è un regista più adatto di Shawn per dirigerla. Quindi tutto ciò che posso sperare è che i fan siano con noi!".

Star Wars: Starfighter: la data d'uscita

Un momento della presentazione

Prima di andare via a bordo di uno starfighter apparso magicamente sul palco, Levy ha anche annunciato la data d'uscita del film: 28 maggio 2027. Sarà il secondo titolo cinematografico di questo nuovo corso ad arrivare nelle sale, dopo The Mandalorian & Grogu, previsto invece per il 22 maggio 2026.

Il regista, come Gosling, è molto emozionato: "Anche noi siamo fan! Ovviamente c'è una connessione tra queste storie e il pubblico e abbiamo passato la nostra vita facendo parte di quel pubblico. Sappiamo quanto sia importante. Dave Filoni è una leggenda! Ad agosto del 2022 ho ricevuto una telefonata da lui, che non pensavo avrei mai ricevuto. Faremo del nostro meglio".