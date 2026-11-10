James Gunn e Skydance si separano: tutti i cinecomic DC sono a rischio? Che sta succedendo

Skydance ha rotto con James Gunn e Peter Safran, e ora alla dalla conduzione dei DC Studios c'è Jeremy Latcham. I prossimi film dell'universo di Superman rischiano grosso, ma la cosa era nell'aria da mesi. Ecco cosa è successo.

Nel web, i fan di Zack Snyder e della sua Justice League già parlano di karma. Alcuni anni fa, James Gunn e Peter Safran, appena subentrati alla gestione dei film DC per conto di Warner Bros., avvicinarono Henry Cavill per informarlo che la sua carriera come Superman era finita e che il cosiddetto Snyderverse andava incontro a un reboot. Ieri è successa più o meno la stessa cosa quando David Ellison e Ynon Kreiz, i due CEO di Skydance, che da poco ha acquisito Warner Bros., si sono presentati a Burbank per ringraziare Gunn e Safran del lavoro svolto e mostrare più o meno educatamente la porta.

James Gunn, Milly Alcock e Craig Gillespie all'evento di Supergirl

Così, solo quattro anni dopo aver presentato un piano decennale per ricostruire l'universo cinematografico DCEU, Gunn e Safran escono di scena e il futuro delle loro pellicole rimane ambiguo. A sostituirli sarà Jeremy Latcham, un produttore fortemente conservatore che ha lavorato nei Marvel Studios come braccio destro di Kevin Feige prima di tornare indipendente e che, per ironia della sorte, è stato proprio colui che avrebbe convinto Disney ad assumere Gunn per il primo Guardiani della Galassia. Noto per essere un uomo di famiglia e di sani principi, Latcham ha anche una prospettiva più commerciale: il suo obiettivo è portare più gente possibile al cinema, punto e a capo. Esattamente quello che vogliono a Skydance dopo le ultime performance non proprio brillanti dei cinecomics DC.

La controversa visione di Gunn

James Gunn è entrato ufficialmente a far parte del vecchio DC Extended Universe (DCEU) nell'ottobre 2018, quando è stato ingaggiato per scrivere e successivamente dirigere il film The Suicide Squad - Missione Suicida a seguito del suo temporaneo allontanamento dai Marvel Studios. A fine 2022 Gunn ha preso le redini dei neonati DC Studios insieme a Peter Safran, segnando la fine della gestione Snyder e l'inizio di un rilancio generale chiamato semplicemente DCU (DC Universe). Nel mezzo, Gunn ha lavorato alla prima stagione di Peacemaker e a Guardiani della Galassia Vol. 3, il suo ultimo film per i Marvel Studios.

Creature Commandos: un'immagine del cameo di Batman nella serie

Il piano di Gunn e Safran per i prossimi dieci anni del DCU, presentato all'inizio del 2023, contava numerosi film e serie TV e si divideva in capitoli, con il primo di questi ("Gods and Monsters") incentrato su Superman, la cosiddetta Bat-Family e altri personaggi più o meno conosciuti come Supergirl e Lanterna Verde. In questi annunci emergeva già all'inizio il tipico affetto di Gunn per i personaggi emarginati ed eccentrici, con una serie di idee decisamente poco commerciali: si parlava di una serie televisiva (Paradise Lost) ambientata nell'isola di Themyscira prima della nascita di Wonder Woman, di un film incentrato sugli antieroi di Authority e così via.

Alla fine, molti di questi progetti non sono entrati neppure in lavorazione, e di fatto si sono visti soltanto il recente e ottimo Lanterns, la seconda stagione di Peacemaker, la serie animata Creature Commandos e il film Supergirl, ai quali si è recentemente aggiunto l'horror Clayface.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Questa strana conduzione ha immediatamente perplesso molti fan, secondo i quali sarebbe stato molto più sensato introdurre immediatamente nel nuovo DCU anche pezzi da novanta come Batman, Wonder Woman e Flash, anticipando la costituzione della famosa Justice League che Zack Snyder aveva appena abbozzato nel suo ultimo film, completato poi da Joss Whedon per le sale cinematografiche.

Sebbene Gunn godesse di una certa fiducia da parte di critica e pubblico, specialmente dopo i suoi ottimi Guardiani della Galassia, ma anche il summenzionato The Suicide Squad e il recente Superman, poco a poco la sua visione ha cominciato a mostrare delle crepe, che sono diventate voragini con il flop di Supergirl la scorsa estate (un film che, a onor del vero, ha solo supervisionato, essendo stato diretto da Craig Gillespie).

Clayface: un'immagine del film

A quattro anni dalla sua incoronazione, Gunn lascia il DCU in una situazione di stallo, senza aver preso ancora una decisione riguardo al futuro di Batman (al momento interpretato da Robert Pattinson in un film ufficialmente scollegato dal DCU) e con un film, Man of Tomorrow, in uscita la prossima estate, che è appena entrato in post produzione. E a quanto pare è stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso per gli executive di Skydance, scontenti dalla direzione di tutto l'ambaradan, dalla carenza di comunicazione da parte di Gunn e Safran, dai flop recenti (anche Clayface ha incassato ben poco) e dal successo modesto di un film come Superman, che avrebbe dovuto essere semplicemente generazionale.

La questione Man of Tomorrow

Superman: Legacy, una foto del cast

Secondo alcuni insider sentiti da The Hollywood Reporter, la cosa era nell'aria già da tempo e questo spiegherebbe perché Gunn, in un certo senso, sia corso ai ripari con una serie di interventi all'interno del podcast DC Studios Showcase in cui ha spiegato la "timeline" del nuovo DCU e stabilito la canonicità di alcuni film ambigui, come The Suicide Squad. Avendo già pasticciato col finale della prima stagione di Peacemaker - che nella sua prima messa in onda mostrava un cammeo della Justice League di Zack Snyder, sostituito nel riassunto della seconda stagione con la Justice Gang apparsa in Superman - Gunn ha finalmente cominciato a fare chiarezza sui film in uscita, anticipando anche la presenza di Xolo Maridueña nei panni di Blue Beetle in Man of Tomorrow.

Qui cascherebbe l'asino. Secondo i suddetti insider, il film in uscita l'anno prossimo sarebbe una specie di "evento" in stile Avengers: Infinity War, cioè un cinecomic colossale, strapieno di personaggi, riferimenti e easter egg, che però si appoggia a pochi film e serie TV precedenti - peraltro rivolti a pubblici diversi - e rischia di diventare una complicata baraonda piuttosto che un pilastro stabile del nuovo DCU. Pur essendo incentrato sui personaggi di Superman e Lex Luthor, il film sembrerebbe essere maggiormente un "ensemble" poco accorto e confuso. Per questo motivo, gli executive hanno deciso di licenziare Gunn prima che il suo contratto scada il prossimo aprile: pur essendo stato inizialmente rassicurato che sarebbe stato rinnovato, ora Gunn sarebbe tagliato fuori dalla possibilità di mettere mano alla versione finale del film, che invece sarà curata - e probabilmente ridimensionata - da Jeremy Latcham.

Il futuro del DCU senza Gunn

Nelle ultime ore, Gunn ha scritto sui social per confermare la notizia - che è diventata virale prima del tempo - e ringraziare Safran, Warner Bros. e Skydance, ammettendo di sentirsi sollevato perché i suoi rapporti interpersonali stavano cominciando a risentire del suo impegnativo ruolo apicale.

Difficile dire se sia stato un tentativo di "damage control"; intanto, Gunn ha anticipato di star scrivendo un altro film per il DCU (probabilmente il prossimo nella sua ideale trilogia di Superman) pur non promettendone la concretizzazione. Resta infatti tutto molto nebuloso, a cominciare dai progetti in sospeso, che rischiano la cancellazione o la riconfigurazione sotto la nuova gestione. Questo colpo di scena ha ovviamente dato il via a una girandola di gossip, alimentata da alcune stranezze degli ultimi mesi, come la cancellazione da parte di Milly Alcock dei suoi post su Instagram legati a Supergirl.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto ufficiale

In realtà, la Alcock era stata scritturata per tre film, che sarebbero Superman, Supergirl e Man of Tomorrow, con un futuro da definire nel DCU che tuttavia, alla luce del flop di Supergirl, potrebbe essere più incerto. È possibile che David Corenswet e Nicholas Hoult continuino la loro corsa nel DCU come Clark Kent e Lex Luthor, ma il fatto che abbiano sostenuto dei provini per nuovi progetti - e si parli di Hoult come potenziale candidato al ruolo di 007 - getta chiaramente un'ombra sul loro impegno dopo la dipartita di Gunn. Quest'ultimo, infatti, è noto per circondarsi di collaboratori estremamente affiatati che potrebbero decidere di abbandonare il DCU insieme a lui: in questo senso, sarebbe assai improbabile rivedere John Cena nei panni di Peacemaker in un nuovo film o una nuova stagione. Lo stesso vale per il Blue Beetle di Maridueña, che potrebbe essere eliminato dal montaggio finale di Man of Tomorrow.

James Gunn alle prese con The Suicide Squad

Per il momento, l'unico progetto rimasto effettivamente in lavorazione è il controverso The People v. Gorilla Grodd, una serie TV incentrata sul personaggio di Jimmy Olsen (interpretato da Skyler Gisondo) e sul celebre nemico di Flash. E qui sta un po' tutto il corto circuito della gestione Gunn, che invece di introdurre nel suo universo cinematografico personaggi seminali come lo stesso Flash o l'ancora più popolare Batman, ha preferito muoversi lateralmente, una scelta che forse avrebbe avuto senso sulla lunga corsa, ma che non ha ripagato in termini di popolarità e successo commerciale proprio nel momento in cui la concorrenza - i Marvel Studios - era più debole. Se Latcham deciderà di continuare il piano di Gunn o se invece lo stravolgerà per soddisfare le nuove sfere alte, insomma, resta ancora da vedere. Ma il futuro del DCU per il momento sembra tutt'altro che roseo.