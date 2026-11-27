Letteralmente, che cosa abbiamo visto? Tre ore che, ben oltre i titoli di coda, continuano a frullare in testa, sbattendo di là e di qua pensieri contraddittori che si accavallano senza forma, generando una massa in cui, ancora una volta, finiamo per ripetere: che cosa abbiamo visto. Sì, perché You Can See Everything, diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, se fosse uscito quarant'anni o cinquant'anni fa sarebbe oggi un testo - sì, proprio un testo - da studiare all'università.

You Can See Everything: Elizabeth Holmes in un'immagine del documentario

Una specie di Effetto notte post-moderno. Anzi, post-verità. Perché, insomma, va detto: un film così accade di rado. Inutile scomodare aggettivi ridondanti o altisonanti: You Can See Everything è un film da vedere per credere. O per non credere. Realtà o menzogna, costruzione o improvvisazione, illusione o percezione.

You Can See Everything, dove sta la realtà e dove sta la finzione

La struttura del film ricorda un'immagine filtrata da un caleidoscopio: brillante, inaspettata, fuorviante, illeggibile eppure così affascinante, quasi mistica. Tipo un trip, ma senza droga. Una messa in scena, un inganno, la dimostrazione che ogni storia vera, al contempo, può essere falsa. O, per meglio dire, You Can See Everything è l'ennesima certezza, qualora ci fossero dubbi, che il cinema riesce ancora a sfiorare - e magari a scoprire - i meandri più reconditi dell'animo umano. Nulla di più inaccessibile.

You Can See Everything: una scena del documentario

Ecco: l'anima, gli occhi sgranati, la voce sibillina, la testa che si muove in un continuo e fastidioso annuire. Chi è il vero protagonista? Elizabeth Holmes, che sta per scontare una pena di undici anni per aver truffato gli investitori su una tecnologia medica non funzionante, oppure suo marito Billy Evans, padre amorevole di due figli ma intanto latente maschio tossico, simpatizzante MAGA, ossessionato dai soldi e con una spiccata mania del controllo? Oppure il protagonista è Nathan Fielder, regista sempre in campo come il Ferrand di François Truffaut in Effetto notte?

Un'opera assurda e rivoluzionaria

Fielder, che insieme a Oppenheim ha iniziato a girare nel 2023 - quasi in rullo continuo - i trentaquattro giorni precedenti l'inizio della pena detentiva di Holmes, è una sorta di uomo che guarda e interagisce con lo spazio, il tempo e la scena. Dirige ma, intanto, è come se venisse diretto. Addirittura va oltre: si aggrappa alla figura di Holmes richiamando, in un contesto di messa in scena da manuale, Amanda Seyfried, che l'aveva interpretata nella serie The Dropout. Semplicemente una trovata geniale.

Parallelamente, mentre lo scambio si acuisce e il tono si fa strano e inquietante, Fielder - acuto e ironico - sembra incarnare noi che proviamo, forse senza riuscirci, a venire a capo di un rompicapo che, secondo dopo secondo, cambia prospettiva. Un rebus, lo ripetiamo. Anzi, un test di Rorschach. Siamo noi a dover interpretare ciò che vediamo: dove inizia l'assurdo e dove finisce la ragione? Fielder e Oppenheim, modulando il tutto sulle musiche thriller di Ari Balouzian (che si rifanno agli score di Bernard Herrmann per Hitchcock), sovrappongono piani, figure e parole, sterzando verso una seconda parte di magistrale impatto narrativo.

Un momento del film

"Mi interrogavo sulla verità di quello che osservavo", spiega Fielder presentando il film, e aggiunge che "dentro la casa di Elizabeth e Billy analizzavamo comportamenti normali, ma ci chiedevamo in continuazione se fossero reali o frutto di una performance". Il punto è questo: che cosa è normale e che cosa no? You Can See Everything non ha le risposte: semmai suggerisce, ammicca, scruta e ipotizza. Con perspicacia e sfrontatezza, si infila in quell'angusto spazio in cui la verità smette di essere solo verità. Da lì, davvero, si può vedere tutto. Forse, addirittura troppo. You Can See Everything: siamo dalle parti del capolavoro.