Il Pandoro-gate avrebbe dovuto cambiare tutto, ma Chiara dimostra che la narrazione della Ferragni è rimasta la stessa: autoreferenziale, indulgente e senza un vero contraddittorio

C'è un aneddoto esemplare raccontato in Chiara, il doc appena arrivato su Netflix, ed è di Filippo Fiora, migliore amico di Chiara Ferragni, all'epoca adolescente, "incastrato" nell'acquisto di alcune foto delle vacanze di quella che, una manciata d'anni dopo, sarebbe diventata l'influencer più famosa al mondo.

La particolarità? A fare la proposta e a guidare la compravendita, proprio lei: Chiara Ferragni, che pare abbia detto al malcapitato: "Ti piacciono? Se vuoi puoi averle per 5 euro". Lui oggi se la ride - "senza saperlo sono stato il suo primo finanziatore" - ma il potenziale di questa storiella è agghiacciante.

Locandina di Chiara

Quando chi le sta davanti la interroga sull'accaduto, Chiara ammette di non ricordare la cosa, ma la "giustifica" e la rigira con la presunzione di chi - dice - ha capito prestissimo che magari le persone la detestavano ma non sarebbero rimaste indifferenti alla sua presenza.

Chiarificatore anche in questo è l'amico, che nota come l'ex regina degli influencer abbia sempre manifestato un bisogno molto pressante di essere vista, dice lui.

Come se avere gli occhi altrui puntati addosso, aggiungiamo noi, fosse una validazione non solo sufficiente ma necessaria alla propria esistenza.

Naturalmente non basta questo a spiegare il "fenomeno Ferragni", social ma anche sociale, è importante però per capire perchè tutto sia iniziato, prima ancora dei guadagni stellari e della fama mondiale. E per inquadrare bene l'errore in cui per anni sono incappati milioni e milioni di follower: scambiare il piacere e forse il bisogno di essere al centro dell'attenzione per qualcosa che avesse sinceramente a che fare (anche) con loro.

Insomma, non è che tutto il "caso Ferragni" è solo una questione di narcisismo (pur se il suo vale svariati milioni di euro)? E infatti la cosa che non sorprende di Chiara Ferragni è come a un certo punto la sua vita e le sue scelte abbiano realmente cominciato a funzionare come un algoritmo, lo dice lei stessa: do a voi ciò che più vi piace perchè ho bisogno di piacervi. Naturalmente tutti gli interessi commerciali annessi hanno solo ingigantito e aggravato.

Chiara, il documentario Netflix e la nuova narrazione "da vittima"

Chiara diventa così solo l'ultimo atto di questa storia: una pretesa di verità, dopo l'evento traumatico del Pandoro-gate, dove però in fondo non sembra cambiato molto rispetto alle stories di Instagram.

Perchè ancora una volta il racconto è guidato da Chiara Ferragni o da personaggi estremamente condiscendenti, perchè ancora una volta manca un reale contraddittorio.

Certo, si dirà, un passo in avanti rispetto a Chiara Ferragni - Unposted o alla presunta comedy che doveva essere The Ferragnez - La serie qui si è fatto: per la prima volta nella narrazione tutta occhioni e lustrini compaiono i "cattivi". L'ex marito Fedez, l'ex collaboratore Fabio Maria D'Amato, l'immancabile Selvaggia Lucarelli.

Non vengono però realmente chiamati in causa (la partecipazione, da quel che sappiamo, era stata proposta alla sola Lucarelli, che ha rifiutato), ma sono funzionali alla narrazione della nuova Chiara Ferragni: la vittima degli eventi.

Fiducia malriposta e mancata consapevolezza: il Pandoro-gate non ha insegnato nulla?

Non riusciva a capire quanto tossica fosse diventata per lei la relazione con l'ex marito, non aveva compreso la portata dell'affair Balocco (e infatti, prosciolta in tribunale dall'accusa di truffa, continua a non attribuirsi colpe, se non quelle d'attenzione e controllo), non aveva compreso quanto fosse manipolatorio D'Amato. Non leggeva nemmeno personalmente le e-mail dei clienti (sarà per questo che nel doc sono assenti quelle provenienti dalla Balocco, che metteva in effetti in guardia dal rischio di una comunicazione ingannevole?), riponendo così piena fiducia nei collaboratori.

Non avendo nessun motivo per non credere alla sua buona fede, qui sorge però un ragionevole dubbio: Chiara Ferragni ci sta dunque dicendo che il suo impero economico e mediatico si basava sulla fiducia (malriposta), sull'entusiasmo (pagato a caro prezzo) e magari sugli unicorni (forse griffatissimi)? Ci ha davvero detto che nascondeva a Fedez i suoi veri cachet per, sostanzialmente, farsi "amare di più", che accettava le idee di D'Amato senza condividerle in pieno per non scontentarlo, che giocava alla vita perfetta per sentirsi dire quanto fosse brava e quanto fosse bella?

Volendo davvero crederle, la Ferragni ci ha dunque detto una cosa sola, grave: lei non ha mai avuto gli strumenti per comprendere la portata del fenomeno sociale, enorme e forse irreversibile, che ha contribuito a creare.

E l'aver accettato di girare Chiara, un docu-film che non aggiunge assolutamente nulla a quello che di lei sapevamo già (sarà per questo che il film sembra durare il doppio di quanto in effetti faccia?), è la dimostrazione che, probabilmente, neppure quello spartiacque che è stato il Pandoro-gate ha in effetti cambiato le cose. Se prima c'era un brand e adesso non può esserci più, questo è solo il tentativo di ricollocarsi partendo però da presupposti differenti. Sfruttando, anzi, quell'evento mediatico proprio come trampolino di (ri)lancio.