Se il cinismo è sempre stato un elemento imprescindibile della commedia targata Ficarra e Picone, sia dietro che davanti la macchina da presa, lo stesso non si può dire per Alessandro Genovesi che quello stesso atteggiamento unito ad un po' di humor nero lo aveva acquisito come parte del pacchetto remake di Una famiglia sottosopra, tra le sue ultime fatiche. Per La notte delle fragole, commedia, oseremmo dire, quasi del tutto sentimentale, in uscita al cinema con Medusa film dal 26 novembre, i tre, uniti anche in sceneggiatura, abbandonano quello sguardo disilluso per acquisirne uno più malinconico, quasi a volte sospeso dalla realtà ma concreto e forse anche ottimista.

Salvo Ficarra e Giulia Fiume in una scena de La notte delle fragole

Di cosa parliamo? dell'amore, delle coppie, e di un'incapacità figlia soprattutto di questo tempo iper individualista di capire cosa vogliamo veramente dalla vita e nelle relazioni sentimentali. La notte delle fragole vede Valentino Picone, che come sempre si tiene il suo nome, in procinto di festeggiare il suo anniversario di matrimonio con Elena ( Anna Foglietta). Le celebrazioni vengono interrotte dall'invadenza, capiamo subito ricorrente, dell'ex marito di Elena e padre di sua figlia adolescente, con la compagna, interpretata dall'ottima Giulia Fiume.

Un litigio con quest'ultima porterà Salvo a spiaggiarsi letteralmente sul divano di casa dell'ex moglie fino a poi sconvolgere definitivamente gli equilibri di questa famiglia involontariamente allargata, all'arrivo, successivamente, di un quarto elemento, la nuova fiamma di Salvo, la misteriosa Francesca (Vittoria Puccini). Un gioco delle coppie per Genovesi che dirige un quartetto in un impianto teatrale da unità di luogo, tra terrazza e divano, che è sia una Roma di benessere e problemi borghesi che un posto sospeso.

Piove sulle terrazze romane

Si è spesso criticato il cinema italiano per la sua romanocentricità e per le sue terrazze con vista Cupolone che contribuiscono a creare una distanza spesso insanabile tra lo spettatore e i personaggi che abitano una storia ( e la terrazza) perché, semplicemente, non ci si ritrova. Genovesi con Ficarra e Picone aggirano l'ostacolo ambientando l'estrema concretezza della vita di tutti i giorni e le sue paturnie, fissazioni, ossessioni dentro uno spazio che sembra sospeso, teatrale, favolistico ( la casa è stata costruita in un set a Cinecittà).

In eterno disaccordo su cosa sia meglio tra il "fuoco" e l'induzione, il frigorifero vicino ai fornelli o lontano e infine far salire il cane sul divano o no, finalmente ci si può permettere di dissacrare quelle terrazze lasciando che piova, sul dessert, per giunta.

In questo impianto teatrale dunque, caro e familiare soprattutto ad Alessandro Genovesi che si è fatto le ossa in quel mondo, che ci si può permettere di sperimentare soluzioni, riflessioni sull'amore e sulle coppie che risulteranno meno scontati di quel che ci si pssa aspettare da questo tipo di film normalmente. L'amore, quello vero, è quello che ti fa sentire sempre in bilico, sempre a bramare il pezzo mancante o quello che ti fa sentire accolto, libero, risolto? Beato chi lo capisce, intanto La Notte delle Fragole ipotizza che si possa sempre cambiare idea.

Sicilia e Malinconia

In questo contrasto tra leggerezza e concretezza, discussioni sull'amigdala e avversioni per la Scozia subentra la malinconia, che coinvolge un po' tutti i personaggi, persino quello di Salvo Ficarra che, tra la fissazione/ossessione per la sua Sicilia, il suo arrabbiarsi rigorosamente solo in dialetto, e una costante ricerca dell'anima gemella a rimpiazzare quella persa ( lo capiremo lungo il film), si lascia travolgere.

Valentino Picone e Anna Foglietta in una scena di La notte delle Fragole

Con in sottofondo di Clair de Lune di Debussy, La notte delle fragole da commedia romantica riesce anche a trasformarsi in film sentimentale, in cui tutti si rendono conto, in fondo, di non sapere neanche lontanamente cosa desiderano davvero, altro che anime gemelle. Specchio, cristallino, del nostro tempo. Ed a proposito di Sicilia, Ficarra e Picone non la abbandonano mai fino alla fine, fritture comprese, con un cameo inaspettato e degno di nota.

Noi siamo noi

Vittoria Puccini in una scena di La notte delle Fragole

Ci si poteva risparmiare qualche gag di troppo ad assicurarsi la risata dello spettatore fedele? probabilmente sì, come anche certe incursioni non del tutto riuscite di personaggi trascurati ai limiti del macchiettismo come lo psicologo o alcune "fidanzate" di Salvo ma, il bilancio, soprattutto nella seconda parte, è positivo perché lascia spazio ai confronti tra Elena e Francesca, allo sguardo femminile sulle relazioni, ed al dubbio che un "Noi siamo noi" teso a sottolineare la specialità di un rapporto, poi nasconda sentimenti fin troppo taciuti. Per farsi perdonare tutte le ovvietà e uno stonato abbattimento di quarta parete, La notte delle fragole ha un asso nella manica: il cane Aldo ( nella vita reale Alfio), un bracco italiano la cui presenza diventa fondamentale, a interferire o sottolineare i disequilibri che vuole raccontare il film.