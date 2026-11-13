Man of Tomorrow: che ne sarà del film su Superman senza James Gunn? Gli ultimi aggiornamenti

Il cambio ai vertici dei DC Studios potrebbe avere conseguenze sul sequel di Superman. Tra riprese aggiuntive, possibili tagli e nuovi piani per il franchise, emergono le prime indiscrezioni.

Il futuro di Man of Tomorrow comincia a sollevare qualche interrogativo. Dopo la decisione di Skydance di sostituire James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios, anche il prossimo film dedicato a Superman potrebbe andare incontro a cambiamenti importanti.

La pellicola, già in post-produzione, resta confermata per il 2027, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che la nuova dirigenza voglia intervenire sul montaggio e sulla presenza di diversi personaggi.

Gunn rimane accreditato come regista e sceneggiatore, ma quanto spazio avrà nelle decisioni sulla versione definitiva del film?

Man of Tomorrow, James Gunn rischia di perdere il controllo del film?

Superman

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, che ha raccolto informazioni da alcune fonti vicine alla produzione, Man of Tomorrow potrebbe essere sottoposto a una serie di riprese aggiuntive. L'obiettivo sarebbe modificare alcune sequenze e ridimensionare la presenza dei personaggi che non rientrano nei nuovi progetti dei DC Studios.

La questione più delicata riguarda proprio James Gunn e il controllo sul montaggio finale. Stando alle indiscrezioni, il regista potrebbe non avere l'ultima parola sulle scelte creative, lasciando alla nuova dirigenza maggiore libertà di intervento.

Anche Variety, attraverso un'analisi firmata da Owen Gleiberman, ha riferito di alcune voci secondo cui Skydance non sarebbe particolarmente soddisfatta della versione attuale del film. Tra le possibili modifiche ci sarebbe la riduzione dei numerosi riferimenti all'universo DC inseriti da Gunn.

Le informazioni, tuttavia, non hanno ancora ricevuto conferme ufficiali. La stessa Nexus Point News ha precisato che si tratta di indiscrezioni non completamente verificate.

Quali personaggi potrebbero essere eliminati?

Milly Alcock in Supergirl

Le eventuali modifiche potrebbero interessare soprattutto i camei e i personaggi secondari. Tra i nomi citati dalle fonti figurano Blue Beetle e Supergirl, interpretati rispettivamente da Xolo Maridueña e Milly Alcock.

La situazione di quest'ultima rimane particolarmente incerta. Nexus Point News ha successivamente aggiornato il proprio articolo confermando la presenza di Supergirl nel film, senza però chiarire se tutte le sue scene arriveranno nella versione cinematografica.

Qualche dubbio riguarda anche Adria Arjona, il cui coinvolgimento nei panni di Wonder Woman continua a essere al centro delle indiscrezioni. Secondo le fonti, l'attrice avrebbe già girato alcune sequenze, ma la nuova dirigenza potrebbe decidere di eliminarle e scegliere successivamente un'altra interprete per Diana Prince. Il suo casting, del resto, non è mai stato annunciato ufficialmente.

Più solida sembrerebbe invece la posizione di David Corenswet, destinato a continuare a interpretare Superman. L'attore dovrebbe rimanere uno dei punti di riferimento della prossima fase cinematografica DC, indipendentemente dai cambiamenti al cast di supporto.

Il futuro dei DC Studios dopo James Gunn: cosa cambia per Superman e Batman

Robert Pattinson nei panni di Batman

La nomina di Jeremy Latcham, ex produttore Marvel, segna l'inizio di una nuova fase per i DC Studios. Il dirigente assumerà ufficialmente il controllo dello studio il 1° dicembre 2026, mentre Gunn e Safran torneranno a concentrarsi sulla realizzazione di film e serie.

Nel comunicato diffuso da Skydance, Man of Tomorrow viene ancora indicato come un progetto scritto e diretto da Gunn, con Safran coinvolto nella produzione. E non è stato annunciato alcun cambiamento alla data d'uscita. Le indiscrezioni suggeriscono però che David Ellison voglia puntare maggiormente sui supereroi più popolari, dando priorità a Superman, Batman e Wonder Woman rispetto ai personaggi meno conosciuti.

Resta aperta anche la questione Robert Pattinson. Secondo una delle fonti, Skydance vorrebbe mantenerlo nel ruolo di Batman, ma l'eventuale integrazione del personaggio nel DCU richiederebbe una revisione degli attuali piani, considerando che i film di Matt Reeves appartengono a un universo narrativo separato.

Intanto Man of Tomorrow prosegue la lavorazione in vista dell'uscita prevista per il 9 luglio 2027. Il sequel di Superman vedrà Clark Kent e Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, costretti a collaborare contro Brainiac. La vera incognita riguarda ora quanto della visione originale di Gunn arriverà nelle sale.