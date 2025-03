Rocco Schiavone 6, la spiegazione del finale: tutti per Furio, Furio per tutti?

La sesta stagione potrebbe essere davvero quella della svolta per Rocco Schiavone. Lo testimonia il finale, che per la prima volta porta la serie a variare location addirittura cambiando continente, e simbolicamente tracciare un possibile nuovo capitolo nella vita del protagonista. Con la puntata intitolata Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?, in prima serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Manzini, si passa infatti dall'impervia neve della Valle d'Aosta all'umidità assolata del Sudamerica.

Una scena dell'ultima puntata

Il pretesto? Uno degli amici d'infanzia romani del protagonista, Furio (Mirko Frezza) risulta partito per l'Argentina in cerca di Sebastiano Cecchetti (Francesco Acquaroli), senza aver più dato sue notizie. Brizio (Tullio Sorrentino) potrebbe avere un'idea di dove si trovi e così lui e Rocco decidono di volare oltreoceano per fermarlo prima che compia qualche sciocchezza. Attenzione agli spoiler.

Rocco Schiavone 6: un finale che chiude il cerchio

Per le vie di Buenos Aires

La quarta ed ultima puntata della serie Rai mette al centro i protagonisti romani della storia, alternando un flashback di quando erano ragazzi, tra le vie della capitale, al tempo presente, quando si ritrovano in un paese straniero, senza contatti né indizi. O quasi del tutto. Brizio infatti non solo conosce la lingua ma sa anche cavarsela nel tirare fuori qualche informazione in più per raggiungere Furio o Sebastiano. Queste capacità unite a quelle investigative di Rocco (Marco Giallini) li portano su tre Stati diversi attraverso l'America del Sud e svariati jet-lag.

Tullio Sorrentino in scena

Prima l'Argentina e Buenos Aires, dove scoprono che Furio voleva comprare una pistola da alcuni malviventi italiani che trafficano lì, e che ha perso il passaporto dovendo fare richiesta per uno nuovo all'Ambasciata. Un piano non infallibile, insomma, quello dell'amico, nello spirito del suo personaggio. Da lì i due arrivano a Città del Messico dove si è effettivamente nascosto l'amico, con una ragazza più giovane, Violeta, e una nuova vita temporanea per sfuggire ai malviventi di prima a cui doveva i soldi per l'arma mai ricevuta. Risolta la questione, all'improbabile trio - tra una battuta e una recriminazione - rimane l'ultima tappa di quel viaggio catartico.

Sebastiano o non Sebastiano? Questo è il problema!

Amici ritrovati

I tre volano infine in Costa Rica dopo aver risolto l'enigma presente su un biglietto lasciato appositamente dall'amico affinché lo trovassero. Come a dire "Ora sapete dove sono, decidete voi cosa fare". Cecchetti si è rivelato il responsabile della morte di Marina, la moglie di Schiavone, oltre ad aver tradito tutta la combriccola perché accecato dall'odio per l'uccisione di Adele da parte di Enzo Baiocchi.

Il cerchio si chiude definitivamente dall'inizio di stagione e dal processo romano all'uomo a cui Rocco aveva dovuto testimoniare, approfittandone per vendere definitivamente la casa che aveva con la moglie. Rocco, Brizio e Furio scoprono che l'amico fraterno si è rifatto una famiglia da 15 anni in quel posto paradisiaco, con una casa sulla spiaggia e due figli, oltre ad un cane chiamato Lupa proprio come quello salvato da Schiavone. La villa è piena di telecamere e dispositivi di sicurezza e quindi preferiscono non compiere mosse avventate.

Marco Giallini in una sequenza action

Furio vorrebbe sputargli in faccia, Brizio almeno dirgliene quattro anche se di fronte al nucleo di affetti che si è creato fa un passo indietro, ma è Rocco a prendere la decisione definitiva essendo il più coinvolto. Attraverso un montaggio alternato efficace, ci vengono mostrati Schiavone e Sebastiano: quest'ultimo tramite una sigaretta sulla spiaggia capisce che alla fine gli amici sono stati lì, mentre Rocco Schiavone comprende che è davvero tempo di andare avanti, perché qualsiasi altra azione non gli riporterebbe indietro Marina o tutto ciò che ha perso. Sembra stia per fare marcia indietro col fuoristrada, ma alla fine prosegue diritto. Metaforicamente e fisicamente. La sesta stagione segna quindi un turning point fondamentale per il personaggio nato sui libri di Manzini.