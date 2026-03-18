Come sta Marco Giallini dopo l'incidente sul set di Rocco Schiavone 7

Dopo l'improvviso incidente avvenuto sul set della settima stagione della serie Rai, l'attore sembra si stia riprendendo ma intanto sono emersi maggiori dettagli sulla dinamica della caduta sul set

Nella giornata di ieri, un incidente sul set aostano di Rocco Schiavone, dove erano in corso le riprese della settima stagione, ha causato un infortunio a Marco Giallini, la star principale della serie.

Dopo un ricovero immediato in ospedale, l'attore pare si stia lentamente riprendendo, ma nelle ultime ore sono emersi maggiori dettagli riguardo la caduta sul set.

Rocco Schiavone 3: Marco Giallini in una foto della fiction

La dinamica dell'incidente di Marco Giallini

In un primo momento, il Corriere della Sera aveva parlato di un banale inciampo: intorno alle 8:15, l'attore sarebbe uscito dall'Hotel Duca d'Aosta per prendere un caffè con un amico e, attraversando Piazza Chanoux, sarebbe caduto urtando un rialzo. A chiarire la situazione sono però intervenuti i colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che sui social, dall'ospedale Umberto Parini, hanno raccontato un'altra versione.

L'indiscrezione: la caduta è stata provocata da un cane

Dietro la caduta che ha bloccato la produzione della settima stagione di Rocco Schiavone non c'è stata una semplice distrazione, ma l'irruenza di un cane. Se la notizia dell'infortunio di Marco Giallini si era già diffusa rapidamente, solo nelle ultime ore è emersa una dinamica più precisa, tanto chiara quanto sfortunata.

Giallini sarebbe stato urtato da un cane che, saltandogli addosso, lo ha fatto cadere in modo sfortunato. La caduta gli ha provocato la frattura della testa del femore; l'intervento, eseguito nel pomeriggio, è riuscito. Ora resta da capire la durata della convalescenza, mentre le riprese della serie, iniziate da poco, restano sospese.

Rocco Schiavone. Marco Giallini in un'immagine della sesta stagione.

Aosta e il buffo parallelo con Rocco Schiavone

L'episodio aggiunge una nota ironica al legame tra Giallini, il suo personaggio e Aosta. Se Rocco Schiavone, come ricorda spesso Antonio Manzini, non ha mai amato la città, per l'attore è l'opposto: negli anni si è affezionato profondamente al luogo, arrivando persino a dichiarare di parlare il patois e a seguire la squadra locale di hockey. Un rapporto consolidato, che si spera possa proseguire presto anche sul set, magari con incontri un po' meno movimentati con i cani del posto.