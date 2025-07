Rocco Schiavone stasera in replica su Rai 2: nell'episodio L'accattone il lato più crudo del vicequestore

Appuntamento su Rai 2 questa sera, mercoledì 16 luglio: in prima serata uno degli episodi più intensi della terza stagione di Rocco Schiavone.

Una nuova occasione per incontrare Rocco Schiavone, il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato da Marco Giallini, arriva questa sera su Rai 2 alle 21.20. In replica va in onda L'accattone, secondo episodio della terza stagione della serie. Una replica da gustare tutta d'un fiato, poiché si tratta di una di quelle puntate che hanno lasciato il segno segnando un punto di svolta nella fiction.

Sotto la superficie di un delitto, la solitudine

Rocco Schiavone

L'indagine parte dal ritrovamento del corpo di un senzatetto. Un caso apparentemente marginale, che però costringe Rocco Schiavone a immergersi in una realtà fatta di invisibili, degrado urbano e dolore silenzioso. È un'indagine che ha poco a che fare con l'azione e molto con l'empatia, quella che il vicequestore romano trapiantato al nord nasconde sotto strati di cinismo.

La neve della Valle d'Aosta non è solo ambientazione: diventa quasi un personaggio, specchio di un protagonista che fatica a trovare calore, dentro e fuori di sé.

Un uomo a metà tra rabbia e malinconia

Una scena della terza stagione

Come sempre, Schiavone si muove con disincanto tra colleghi, sospettati e ricordi, tanto, del suo passato. Il suo metodo è irregolare, la sua morale personale, ma il suo intuito è lucidissimo. Ed è proprio questa imperfezione ad averlo reso uno dei personaggi più amati della fiction italiana: ruvido ma autentico, stanco ma lucido.

L'accattone racconta anche questo: che dietro il vicequestore burbero si nasconde un uomo che combatte contro sé stesso almeno quanto contro il crimine.

Per chi conosce Schiavone e per chi è alla prima volta

L'episodio si presta bene sia per chi segue la serie da tempo sia per chi ci si avvicina adesso. I dialoghi taglienti, il tono cupo ma mai gratuito, e una narrazione che non ha paura di guardare negli angoli bui della società, rendono Rocco Schiavone un prodotto raro nel panorama televisivo italiano.

E mentre si attende qualche novità sul futuro della serie - sì, è stata confermata la 7 stagione - questa serata è l'occasione perfetta per tornare a camminare accanto al protagonista tra le strade ghiacciate di Aosta, dove ogni passo fa un po' più rumore del precedente.