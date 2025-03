Rocco Schiavone 7 si farà? Lo spoiler di Valeria Solarino legato ai libri forse ha dato la risposta

La domanda che frulla nella testa dei fan del vicequestore più famoso d'Italia è una soltanto: Rocco Schiavone 7 si farà? Nonostante l'assenza di una conferma ufficiale da parte della Rai, le dichiarazioni di Valeria Solarino e la presenza di almeno un altro libro da adattare lasciano ben sperare.

Un successo consolidato, i numeri parlano chiaro

Una scena della sesta stagione

Con una media di share del 10,3% Rocco Schiavone si conferma un pilastro della programmazione di Rai 2. La fiction interpretata magistralmente da Marco Giallini, tra gli altri, ha saputo mantenere un seguito fedele e appassionato spingendo il pubblico a chiedere a gran voce una settima stagione.

Claudia Vismara, che nella serie veste i panni di Caterina Rispoli, ha rivelato che inizialmente era previsto che la sesta e la settima stagione venissero girate consecutivamente. I piani, però, sono cambiati in corso d'opera e ora si attende una decisione definitiva da parte della produzione. Ma è un'altra attrice a svelare, forse, le sorti di Schiavone in TV.

Le dichiarazioni di Valeria Solarino accendono le speranze

Valeria Solarino

Un altro indizio sulla possibilità di una settima stagione arriva da Valeria Solarino, interprete della misteriosa giornalista Sandra Buccellato. L'attrice ha infatti dichiarato che la serie potrebbe continuare, portando come prova il fatto che l'ultimo libro di Antonio Manzini con protagonista il vicequestore è uscito nel 2024. E che lo scrittore continua a sfornare nuove storie su Rocco Schiavone. "Noi siamo felici di andare avanti", ha detto, lasciando intendere che il cast è pronto a tornare sul set.

Nessuna conferma, però, giunge ancora dalla Rai. Sono passate poche ore dalla conclusione di Rocco Schiavone 6, c'è ancora tempo per ricevere conferme o smentite dalla rete nazionale.

Il finale della sesta stagione lascia aperte molte porte

Marco Giallini e Tullio Sorrentino

L'ultimo episodio della stagione ha visto Rocco Schiavone viaggiare fino in Sud America con Brizio e Furio per rintracciare Sebastiano. La scoperta della doppia vita dell'ex amico e la scelta di non affrontarlo direttamente segnano un momento cruciale per il vicequestore. Tornato in Italia, Schiavone sembra pronto a lasciarsi alle spalle il passato, ma cosa gli riserverà il futuro?

Tra i romanzi di Manzini che non sono ancora stati adattati, spicca Il passato è un morto senza cadavere, oltre ad alcuni racconti inediti. La settima stagione potrebbe esplorare nuovi casi e approfondire le dinamiche tra i personaggi principali, o magari lasciare ancora più spazio alle linee narrative di quelli secondari.

Se la produzione dovesse ricevere il via libera nei prossimi mesi, le riprese potrebbero iniziare addirittura nel 2025, con un'uscita prevista tra il 2026 e il 2027. Per ora, non resta che incrociare le dita attendere un annuncio ufficiale da parte della Rai.