Rocco Schiavone 6, il cast sulla nuova stagione: “Siamo tutti più maturi e disillusi”

"Ti vedo più ciancicato": queste le parole dirette a Marco Giallini sul set di Rocco Schiavone 6. Almeno stando a quanto racconta l'attore romano presentando le nuove quattro puntate della serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini: La ruzzica de li porci un racconto contenuto nella raccolta Carnevale in giallo, Le ossa parlano, un racconto inedito e Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sud America?. Ogni mercoledì in prima serata su Rai2 e interamente disponibile in anteprima su RaiPlay.

Una scena del poliziesco

Il protagonista, trasferito dalla capitale ad Aosta come vicequestore per motivi disciplinari, oramai senza il suo interprete è un Valdostano onorario, non è più un romano fuorisede. "Ero dimagrito per un altro ruolo in un film, ma alla fine è stato funzionale anche per la fiction. Lui è meno alla ricerca dell'amore, più disilluso. I consigli di Marina diventano meno perentori, non la ascolto più molto. Divento meno inquieto, più morbido, più evanescente".

Rocco Schiavone 6: una regia variegata

Il protagonista insieme agli amici di sempre

La direzione creativa di Simone Spada - arrivato alla terza stagione dopo Michele Soavi e Giulio Manfredonia - ha oramai trovato una propria dimensione: "In ogni capitolo di questa serie cerchiamo di creare una temperatura recitativa distinta ma legata al quadro generale. In ogni annata cerchiamo di fare qualcosa di diverso". Questa volta una sfida molteplici dato che il protagonista (e alcuni co-star) voleranno a Buenos Aires e prima ancora lui tornerà a Roma per un breve periodo, per sistemare definitivamente alcune questioni rimaste in sospeso.

Un ritorno di fiamma nella serie?

Oltre alla Marina di Miriam Dalmazio - che nella scorsa stagione aveva sostituito Isabella Ragonese nei panni del "fantasma" della defunta moglie di Schiavone - ci sarà anche un (gradito?) "ritorno" nelle nuove puntate. La viceispettrice Caterina Rispoli, interpretata da Claudia Vismara fin dal ciclo inaugurale ma che quest'anno riacquisterà maggiore importanza tornando in pianta stabile ad Aosta. Unica donna della squadra, nell'ottica del personaggio di Marco Giallini lo ha tradito quando si è scoperto che era lei la spia mandata da Roma per pedinarlo.

Un confronto fra Rispoli e Schiavone nella stagione 2

Racconta l'attrice: "Si porta ancora dietro i segni di questo tradimento, ma secondo me i due non hanno mai smesso di volersi, lei non ha problemi ad ammetterlo al contrario del vicequestore. Il filo non si è mai davvero interrotto, ma se prima era un'ossessione, ora porta con sé delle informazioni fondamentali per la caccia ai fantasmi del passato. Manzini non l'ha mai del tutto completato questo percorso del personaggio nei romanzi e quindi secondo me ne riparleremo nella settima stagione (ride)".

Un nuovo Italo

Il fidato collaboratore del protagonista

C'è anche un nuovo volto (altro recasting) in Rocco Schiavone 6. Si tratta di Paolo Bernardini nel ruolo di Italo Pierron al posto di Ernesto D'Argenio che lo aveva interpretato nei precedenti cinque capitoli. Ma questa sarà anche l'ultima volta che lo vedremo a quanto dicono i produttori. "Mi hanno fatto sentire tutti subito a casa, da Marco a Simone. Sicuramente do un altro phisique anche se il personaggio lo conoscete già (ride). Italo è combattuto tra amore e odio veramente agli estremi e guarda Rocco con molta difficoltà. Desidera e non desidera qualcosa da lui e dal mondo, il gioco d'azzardo in cui si era gettato dopo la fine della storia con Caterina lo porterà nel baratro".