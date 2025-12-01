Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo: dove eravamo rimasti e dove andremo nella stagione 2

Percy Jackson è diventato grande. Dopo il successo dei romanzi per ragazzi nati dall'intuizione di Rick Riordan, sono arrivati i film con Logan Lehrman e poi la serie realizzata per Disney+.

Il protagonista Walker Scobell

Il successo dello show è stato immediato. La stagione 2 arriverà il 10 dicembre ma una terza è già in produzione, per accorciare le distanze sulla messa in onda ed evitare che i protagonisti crescano troppo. In attesa dei nuovi episodi, ci sembra il momento perfetto per fare il punto su dove avevamo lasciato Percy & compagni.

Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo: il protagonista e la sua storia

Il dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell) scopre di essere un semidio, figlio di un'umana (Virginia Kull) e di un Dio Greco, Poseidone, che però non l'ha mai riconosciuto ufficialmente. Viene mandato dalla madre al Campo Mezzosangue, pensato per allenare i poteri e le capacità di quelli come lui. Fa amicizia con Annabeth (Leah Jeffries), figlia di Atena, e col satiro Grover (Aryan Simhadri), colui che credeva essere il suo migliore amico ed era in realtà il suo angelo custode sotto mentite spoglie.

Una scena coi protagonisti della serie Disney+

Accusato di aver rubato la Folgore a Zeus, padre e capo degli Dèi, causa il rapimento della madre, portata negli Inferi. Per ritrovarla e recuperare il Fulmine leggendario, il trio di amici deve affrontare le proverbiali 12 fatiche di Ercole: dal Parco Divertimenti della Fiducia di Efesto (Timothy Omundson), al Casinò della Memoria di Ermes (Lin-Manuel Miranda) fino all'Oltretomba gestito dal sibillino Ade (Jay Duplass). Percy, Annabeth e Grover riescono a recuperare lo Scudo e l'Elmo del Re degli Inferi da Ares, il Dio della Guerra, e rimandare la madre tra i vivi.

L'identità del colpevole nella serie Disney+

Il cameo postumo di Lance Reddick

Chi ha architettato questo ingegnoso piano e incastrato Percy? Ares (Adam Copeland), influenzato dal nonno Crono (Nick Boraine, apparso fino ad ora solo come voce nei sogni del protagonista). Insieme hanno rubato la Folgore per scatenare una guerra senza precedenti.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Toby Stephens insieme a Walker Scobell

Percy si è recato sul Monte Olimpo, per parlare con Zeus in persona (il compianto Lance Reddick in uno dei suoi ultimi ruoli): il padre degli dèi aveva già immaginato che dietro a tutto ci fosse Crono, che prova da sempre a mettere i figli uno contro l'altro. Il protagonista conosce anche Poseidone (Toby Stephens), suo padre biologico, che lo protegge ma lo deve salutare ancora una volta, proprio ora che si erano ritrovati.

Come sarà Percy all'inizio della stagione 2?

Dopo un anno trascorso al Campo Mezzosangue, passato lo spaesamento iniziale, Percy Jackson è più maturo e più consapevole. È anche più forte fisicamente e ha imparato a controllare l'oceano, potere che gli deriva dal ramo paterno. Nella scena post-credits alla fine della prima stagione ci è stato fatto capire che un nemico nei prossimi episodi sarà il patrigno Gabe (Timm Sharp). Ma il villain principale rimarrà sempre colui che agisce dietro le quinte, ovvero Crono. Il Dio del Tempo influenza tutti, anche al Campo: Luke (Charlie Bushnell) si era presentato come un potenziale alleato che voleva fare squadra tra "figli proibiti" e invece si è rivelato un doppiogiochista.

La stagione 2 sarà ispirata al secondo libro della saga, Il Mare dei Mostri e sarà sempre composta da otto episodi.

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue verrà infranta, Percy si imbarcherà in un'epica Odissea in cerca di Grover e dell'unica cosa che potrebbe salvare il Campo e tutto l'Olimpo: il leggendario Vello d'Oro. Con l'aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson (Daniel Diemer), dovrà fermare i nemici, dichiarati e invisibili.

E prepariamoci a più sequenze d'azione. Come ha raccontato Walker Scobell a TV Insider "l'amicizia di Percy con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è assediato dalle forze di Crono. In questa stagione la posta in gioco è molto più alta, quindi non abbiamo mai il tempo di fermarci a discutere, dobbiamo agire".

Chi saranno i nuovi volti di Percy Jackson 2 e 3?

Tra le new entry della stagione 2 segnaliamo anche Tamara Smart, che sarà Thalia Grace, figlia di Zeus (che avrà il nuovo volto di Courtney B. Vance), Rosemarie DeWitt sarà C.C. alias la Maga Circe. Aleks Paunovic sarà Polifemo e Timothy Simons sarà Tantalo, il nuovo direttore temporaneo di Campo Mezzosangue.

Sandra Bernhard, Margaret Cho e Kristen Schaal saranno le Sorelle Grigie, Kevin Chacon sarà Chris Rodriguez e Jason Mantzoukas sarà Dioniso, dio del vino e delle feste, mentre Andra Day sarà Atena, Dea della Guerra nonché madre biologica di Annabeth.

Dal 10 dicembre sarà disponibile su Disney+ e sulle principali piattaforme musicali Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Official Podcast, un approfondimento unscripted con un esclusivo dietro le quinte. Ogni puntata del podcast sarà disponibile dopo il debutto di ciascun episodio.

Uno sguardo alla terza stagione

La terza stagione adatterà La maledizione del Titano(sempre edito da Disney Hyperion e in Italia da Mondadori) ed è attualmente in produzione a Vancouver. Nico di Angelo e sua sorella Bianca, i figli di Ade, saranno interpretati da Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie. Kate McKinnon sarà Afrodite, la dea della bellezza (e questo fa sorridere pensando al suo ruolo in Barbie).

Infine Dafne Keen (una habitué del fantasy dopo Wolverine e Queste oscure materie) e Saara Chaudry interpreteranno rispettivamente Artemide, divinità più legata alla natura selvaggia che alla politica dell'Olimpo, e Zoe Nightshade, sua storica aiutante, guerriera formidabile ma un po' troppo seriosa.

Se venissero adattati tutti i capitoli principali, escludendo gli ultimi due supplementari, arriveremmo a quota sette stagioni: La battaglia del labirinto, Lo scontro finale, Il Calice degli Dèi e Il furore della Dea. I presupposti e la fiducia da parte di Disney, Riordan e del pubblico ci sono tutti.