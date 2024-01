Percy Jackson e i personaggi dislessici delle serie tv

Tra un furto di fulmini e un'avventura nell'oltretomba, il mezzosangue Percy Jackson è approdato in streaming su Disney+ dove ci tiene compagnia ogni settimana in Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo. L'essere figlio di un Dio (Poseidone) e di un'umana (Sally) non è però l'unico fardello che deve portarsi dietro e che non lo aiuta ad inserirsi nella società. Non è solo un figlio rinnegato dal padre che deve dimostrare di non essere colpevole di aver rubato il sacro fulmine di Zeus, ma anche un adolescente confuso che vede andare in frantumi tutto il proprio mondo in un'unica giornata. Come se non bastasse, la sua dislessia non lo aiuta né come umano né come Dio... o forse sì.

Walker Scobell è Percy Jackson nella serie Disney+

Un argomento ed una tematica non sempre affrontati nell'audiovisivo ma che stanno riacquistando terreno ed importanza per fortuna, per sensibilizzare su quella che è a tutti gli effetti una neurodiversità che può causare difficoltà nell'apprendimento e anche nel lavorare con le parole (come stiamo facendo noi che stiamo scrivendo). Pensiamo al film di Natale 2023 di Prime Video, Elf Me, con il protagonista interpretato da Federico Ielapi che non riesce a scrivere la letterina a Babbo Natale per conto dell'elfo dispettoso interpretato da Lillo. Oppure al nostro Percy Jackson, che si è sempre sentito un outsider ma la dislessia potrebbe venirgli incontro, dato che gli permette di leggere delle scritte in latino, poiché le lettere è come se si spostassero formando degli anagrammi. Andiamo a (ri)scoprire gli altri personaggi dislessici delle serie tv che hanno affrontato il medesimo problema in passato.

1. Donna Martin in Beverly Hills, 90210

Tori Spelling è Donna Martin in Beverly Hills, 90210

Ebbene sì, iniziamo la nostra carrellata di personaggi dislessici delle serie tv con Donna Martin (interpretata da Tori Spelling) nel cult capostipite del genere teen drama Beverly Hills, 90210. Forse non tutti se lo ricordano, ma la ragazza ottiene un punteggio molto basso agli esami di ammissione al college, convincendosi che quella strada non farà per lei. Sarà quando successivamente scoprirà di avere il disturbo dell'apprendimento, che potrà rifare i test in modo orale e questa volta il risultato sarà decisamente diverso. Fu la prima volta che si parlava dell'argomento in tv con le relative ripercussioni nel mondo scolastico e su cosa si poteva fare per aiutare gli studenti in difficoltà.

2. Jordan Catalano in My So-Called Life

My So-Called Life: Jared Leto e Claire Danes in una foto

Un altro teen drama, questa volta meno conosciuto ma con una nicchia di fan molto fedele, My So-Called Life con protagonista una giovanissima Claire Danes. Accanto a lei, un altrettanto giovane e lanciato in tv Jared Leto, bad boy della situazione di nome Jordan Catalano. Non va molto bene a scuola e spesso scambia le lettere quando scrive. Sarà proprio la protagonista Angela Chase (Danes) a suggerire che possa trattarsi di dislessia, ma ovviamente il ragazzo non vuole sentire ragioni, anche perché non era un argomento così popolare all'epoca. Controbatterà "Io so leggere ok? Solo... non così bene!" Eppure, sarà nello scrivere canzoni che emergeranno tutto il suo talento e la sua sensibilità. Ti dice qualcosa, Jared?

3. Cristina Yang, Lucas Sheperd e Nick Marsh in Grey's Anatomy

Sandra Oh interpreta Cristina Yang nel medical drama Grey's Anatomy

Grey's Anatomy ha avuto non uno, non due ma ben tre personaggi principali che hanno combattuto con la dislessia. Nelle prime stagioni del medical drama di ABC scopriamo infatti che alla determinata specializzanda Cristina Yang (interpretata da Sandra Oh) è stata diagnosticata la dislessia all'età di sei anni. Questo però non l'ha fermata e non le ha impedito di trovare un metodo per diventare eccellente negli studi e poi nel proprio lavoro alla scuola di medicina e al Seattle Grace.

Grey's Anatomy 19: Nike Terho nel sesto episodio

Parecchie stagioni più tardi scopriamo che anche il nipote di Derek e Amelia, Lucas (Niko Terho), soffre di questo disturbo che non gli era mai stato diagnosticato nonostante sia cresciuto in una famiglia di medici, dando la colpa al suo carattere irresponsabile per i suoi ritardi, la difficoltà a concentrarsi e a leggere, e così via. Se ne accorge il Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) raccontando allo specializzando che anche lui ha dovuto affrontare lo stesso problema da ragazzo.

4. Leela Devi in The Resident

The Resident: Anuja Joshi è la specializzanda Leela Devi

Da un medical drama a un altro. Nella quarta stagione di The Resident facciamo la conoscenza di Leela Devi (interpretata da Anuja Joshi), una nuova tirocinante di origine indiana che si innamorerà (ricambiata) del Dr. Pravesh (Manish Dayal). Col passare degli episodi scopriamo della sua dislessia, con cui ha dovuto combattere fin da piccola, ma non si è mai arresa, tanto che ora pensa di compiere un percorso apparentemente impossibile, ovvero quello di una doppia specializzazione. Fun fact: nella serie appare anche la sorella gemella negli stessi panni anche sullo schermo, ovvero Padma (Aneesha Joshi), spirito libero che ha dovuto affrontare un cancro quando erano ragazze.

5. Matt Parkman in Heroes

Greg Grunberg è il poliziotto Nick Parkman in Heroes

Anche i supereroi possono avere la dislessia. Questo vale sicuramente per Matt Parkman, il poliziotto portato sullo schermo da Greg Grunberg nella serie Heroes, instant cult di NBC all'epoca. L'uomo ha difficoltà a leggere ma tutto cambia quando scopre di poter sentire i pensieri delle persone. Quando lo conosciamo, è ambizioso e vuole fare carriera ma non riesce a superare il test per diventare detective proprio a causa della sua neurodiversità. Sarà il potere che scoprirà di avere ad aiutarlo a progredire nel suo lavoro, prima a Los Angeles e poi a New York.

6. Ryder Lynn in Glee

Blake Jenner dal Glee Project a Glee, dove interpreta Ryder Lynn

Nella quarta stagione della musical comedy di Ryan Murphy, Glee, alla McKinley High il Glee Club di Mr. Schuster dà il benvenuto a Ryder Lynn (una delle new entry interpretata da Blake Jenner nata dal talent Glee Project). Una sorta di "nuovo Finn", che infatti lo prende sotto la sua ala, dato che è anche lui un giocatore di football con la passione per il canto. L'essere dislessico però - qualcosa che tiene nascosto ai genitori, agli insegnanti e perfino agli amici - lo costringe a lavorare il doppio per riuscire ad andare bene a scuola quindi non sembra avere proprio tempo per il Glee Club. Scoprirà però grazie a Finn (e a Marley) che potrebbe diventare la comfort zone di cui aveva tanto bisogno.

7. Magne Seier in Ragnarok

Ragnarok: David Stakston è il protagonista Magne nella serie Netflix

A proposito di supereroi dislessici, anche il protagonista di Ragnarok su Netflix fa un percorso simile a quello di Matt in Heroes. Magne Seier (David Stakston) è un adolescente norvegese ben piazzato di fisico (anche se inizialmente non così forte e muscoloso) ma timido e introverso di carattere, che lotta ogni giorno con la dislessia per la quale deve fare un doppio sforzo nello studio, a scuola e a casa. Ritornato a Edda, la città natale del padre dopo la sua morte, insieme alla madre Turid e al fratello Laurits, viene investito di un potere antico per mano di una misteriosa donna anziana. Nell'ultima parte della Norvegia ad aver abbandonato l'antico culto degli dei norreni (Ásatrú) in favore del Cristianesimo, Magne scoprirà di essere nientemeno che il discendente del Dio del Tuono Thor e le sue nuove abilità gli toglieranno il bisogno di utilizzare gli occhiali per riuscire a leggere e seguire le lezioni, guarendo la sua dislessia. Che tornerà quando perderà momentaneamente i poteri, durante la seconda stagione.

8. Theo Robinson ne I Robinson

I Robinson: Malcolm-Jamal Warner in una scena con Bill Cosby

Piccolo tuffo nel passato per concludere il nostro speciale sui personaggi dislessici delle serie tv. Citiamo una delle madri delle sitcom ovvero I Robinson (in originale The Cosby Show) degli anni '80-'90. Il terzo dei figli del protagonista, Theo Robinson (Theodore Aloysius Huxtable in originale), unico erede maschio, fatica a scuola ma nessuno capisce perché e il padre non riesce a capacitarsene. Sarà appena nella sesta stagione che un episodio sarà interamente dedicato - su decisione degli autori e dello stesso Bill Cosby, che aveva affrontato il problema nella realtà con il figlio Erinn - alla dislessia di Theo. Con un metodo e qualche sforzo in più, il ragazzo riuscirà a laurearsi. Fun Fact: il suo interprete, Malcolm-Jamal Warner, da adulto ha interpretato uno dei medici in The Resident.