One Piece 2: tutte le più grandi differenze tra la serie Netflix e l’anime

Con l'arrivo della seconda stagione di One Piece su Netflix, la ciurma di Monkey D. Luffy torna a navigare tra nuovi porti, archi narrativi e personaggi iconici. Tuttavia, adattare una saga così vasta significa inevitabilmente cambiare qualcosa lungo il percorso.

Le grandi differenze tra la stagione 2 live-action e l'anime

Attenzione, questo articolo potrebbe contenere spoiler

Con otto episodi, la seconda stagione di One Piece affronta un viaggio piuttosto ambizioso: comprimere diversi archi narrativi del manga originale in un'unica stagione televisiva. Nel corso della storia la ciurma di Monkey D. Luffy attraversa luoghi chiave della saga, tra cui Reverse Mountain, Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island.

One Piece: una scena delle serie TV

Portare così tanti capitoli della storia sullo schermo ha inevitabilmente richiesto alcune modifiche strutturali, tagli e anticipazioni narrative. Alcuni eventi sono stati riorganizzati, altri completamente rimossi, mentre certi personaggi fanno la loro comparsa molto prima rispetto al materiale originale. È il momento di spiegare dove la rotta della Going Merry segue fedelmente la mappa originale... e dove invece decide di prendere una deviazione.

1. Bartolomeo appare subito

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda Bartolomeo, personaggio amatissimo dai fan che nella serie live-action compare molto prima rispetto alla sua introduzione originale. Nel primo episodio della seconda stagione, ambientato a Loguetown, il personaggio fa il suo debutto in modo sorprendente.

Loguetown è una città fondamentale nella mitologia della saga, perché rappresenta il luogo in cui il leggendario pirata Gol D. Roger trovò la morte. Nella serie Netflix, Bartolomeo non è solo una comparsa, ma agisce quasi come una guida improvvisata per Luffy e i suoi compagni.

All'inizio il personaggio sembra considerare il capitano dei Cappelli di Paglia una facile opportunità per rubare qualche oggetto, ma il suo coinvolgimento nella storia suggerisce che la serie stia preparando il terreno per un ruolo più grande in futuro. Nel manga e nell'anime, Bartolomeo diventerà infatti un sostenitore fervente di Luffy, quindi anticipare la sua presenza potrebbe essere un modo per costruire meglio la sua evoluzione narrativa.

2. Il combattimento tra Luffy e Zoro viene completamente eliminato

Uno dei momenti più curiosi dell'arco narrativo di Whiskey Peak non è stato adattato nella versione live-action. Nel materiale originale, Luffy e Zoro finiscono per combattere tra loro a causa di un malinteso.

One Piece: Zoro nella serie live action

Quando i Cappelli di Paglia arrivano sull'isola, Zoro affronta diversi membri dell'organizzazione criminale Baroque Works, che fingono di essere ospitali per poi eliminare i pirati. Luffy, ignaro della situazione, interpreta l'azione del suo compagno come un attacco agli abitanti dell'isola.

Questo equivoco porta a uno scontro diretto tra i due membri della ciurma. Nella serie Netflix, però, la scena è stata rimossa. Zoro rimane comunque protagonista di una battaglia intensa contro numerosi membri della gang, ma la produzione ha scelto di evitare il conflitto tra i due personaggi principali.

3. Sabo appare molto prima rispetto alla storia originale

Uno dei momenti più sorprendenti della seconda stagione è l'apparizione anticipata di Sabo, il fratello maggiore di Luffy. Nel manga e nell'anime questo personaggio entra in scena molto più tardi, ma Netflix ha deciso di introdurlo subito.

One Piece: una scena con Sabo

Nel primo episodio della stagione, Sabo appare accanto a Monkey D. Dragon, padre di Luffy, che interviene per aiutare la ciurma contro Smoker. L'identità dell'attore che interpreta Sabo non è stata ancora ufficialmente confermata.

La scelta ha sorpreso molti fan perché il personaggio diventerà importante molto più avanti nella storia. Inserirlo ora potrebbe essere un modo per preparare eventi futuri o per collegare meglio le storyline che arriveranno nelle stagioni successive.

4. Smoker affronta Baroque Works in una storyline completamente nuova

La seconda stagione introduce anche una trama originale che non compare nella stessa forma nel manga. I personaggi di Smoker e Tashigi, membri della Marina, ricevono infatti più spazio rispetto alla storia originale.

Nella serie live-action i due si imbattono in un avamposto governativo distrutto da Baroque Works. Qui si trovano faccia a faccia con due membri dell'organizzazione criminale e ne nasce uno scontro violento.

One piece: un'immagine di Smoker

Questo arco narrativo serve a mostrare più da vicino il funzionamento della Marina e a mantenere i due personaggi presenti nella storia, evitando che scompaiano per lunghi periodi come accade invece nella versione originale.

5. Brook compare molto prima

Un altro cambiamento notevole riguarda Brook, uno dei membri futuri dei Cappelli di Paglia. Nel manga e nell'anime il personaggio appare molto più avanti, durante l'arco narrativo di Thriller Bark.

One Piece: lo scheletro Brook in una scena

Nella serie live-action, invece, Brook appare già nella seconda stagione attraverso un flashback. In una scena lo si vede suonare per la balena Laboon, personaggio chiave della storia.

Il personaggio è interpretato da Martial Batchamen, ma appare ancora in forma umana. Questo dettaglio è particolarmente interessante perché nella linea narrativa principale Brook è conosciuto come uno scheletro vivente.

6. I Lapan, i conigli giganti di Drum Island, non compaiono

Durante l'arco narrativo di Drum Island, l'anime e il manga mostrano una delle creature più strane dell'isola: i Lapan, giganteschi conigli della neve estremamente aggressivi.

One Piece: un'immagine del manga

Nel materiale originale Luffy e Sanji affrontano queste creature in uno scontro memorabile. Dopo il combattimento, però, i protagonisti riescono a stabilire una sorta di rispetto reciproco con gli animali.

La serie Netflix ha scelto di non mostrare direttamente questi mostri. Tuttavia esiste un piccolo dettaglio visivo che suggerisce comunque la loro presenza: la testa di un coniglio appesa all'interno di una casa sull'isola.

7. Chess e Kuromarimo non usano la loro fusione

L'ultima grande differenza riguarda i villain Chess e Kuromarimo, due dei principali sottoposti di Wapol nell'arco narrativo di Drum Island.

Nel manga e nell'anime i due utilizzano un'abilità particolare legata al Munch Munch Fruit, che permette loro di fondersi in un unico combattente. Questa tecnica rappresenta uno dei momenti più strani e spettacolari dello scontro contro i Cappelli di Paglia.

Nella serie live-action i due personaggi combattono contro Sanji e Tony Tony Chopper, ma non utilizzano mai la fusione. Rimangono comunque avversari pericolosi e riescono a mettere seriamente in difficoltà la ciurma prima di essere sconfitti.

Questo cambiamento sembra legato soprattutto a una questione di ritmo narrativo e di produzione, dato che alcune abilità particolarmente bizzarre dell'universo di One Piece richiedono effetti visivi complessi per essere portate in live-action.