ONE PIECE 2, da Ace a Kureha: quali attori potremmo (o vorremmo) vedere nella nuova stagione del live-action?

Il successo del live-action di ONE PIECE ha portato Netflix ad annunciare il rinnovo ufficiale dello show per una seconda stagione appena un paio di settimane dopo il suo debutto, e per giunta nel mezzo dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Considerate anche le dichiarazioni dei produttori della serie, che hanno affermato di avere già in mente una sorta di mappa dai seguire per l'adattamento del manga di Eiichiro Oda, di recente abbiamo provato a immaginare come potrebbe essere strutturato il live-action di ONE PIECE in futuro, cercando di capire a quante e quali saghe potrebbe essere dedicata ogni stagione.

Ma per fare una serie tv ci vogliono degli interpreti... e ora la nostra sfida è quella di immaginare chi potrebbe far parte del cast della seconda stagione di ONE PIECE.

Andando a spulciare sul web, dopotutto, sono tanti i fancast che troviamo per i vari personaggi, dai più ai meno probabili (alcuni decisamente assurdi, ma di certo divertenti... per dire, voi ce lo vedreste Jason Blum come Smoker?) La difficoltà, poi, nel caso di ONE PIECE è decisamente maggiore, in quanto bisogna tener conto di svariati fattori, dal budget a disposizione al fattore età, nonché alla possibile reperibilità/disponibilità degli interpreti in quel dato momento (molti dei fancast che circolano online non prendono in considerazione questi in realtà fondamentali dettagli). Ma bando alle ciance, e passiamo ai fatti e liberiamo la nostra immaginazione.

1. Ace

Ace

Uno dei personaggi più attesi della seconda stagione di ONE PIECE è senz'altro Portgas D. Ace, il fratello di Luffy. Nonostante l'importanza della sua figura, è probabilmente il secondo personaggio più semplice a cui attribuire un volto tra quelli che vedremo in questo contesto, poiché già da tempo sono due i nomi che vanno per la maggiore: Xolo Mariduena e Emery Kelly. Entrambi attori che a Netflix sono ormai di casa (e questo può fare già tanto), i due sono tra i favoriti, e nel caso di Kelly vi sarebbero anche degli indizi che avrebbero convinto i fan di un suo imminente casting.

2. Dr. Kureha

Dr. Kureha

Se Ace è il secondo personaggio più semplice da "fancastare", il primo non può che essere Dr. Kureha, soprattutto perché la stessa Jamie Lee Curtis ha affermato di voler assolutamente interpretare il personaggio a cui viene associata ormai da anni. Inoltre, avrebbe già il benestare di fan e produzione, quindi... Netflix, cosa aspetti a confermare?

3. Dr. Hiriluk

Dr. Hiriluk

Mentre per il dottore dei Mugiwara Tony Tony Chopper attenderemo un po' prima di cercare di capire chi potrebbe portarlo sullo schermo (magari basandoci su qualche concept art? Difficile parlare quando non sappiamo che aspetto potrebbe avere in versione live-action), c'è un altro esperto di medicina nella saga di Drum che vede già nomi come JK Simmons (meno probabile) o il Graham McTavish di Outlander (non sarebbe azzardato) come interpreti voluti dal web. Ma se ci pensate... chi meglio di un Dottore per interpretarlo? L'attore di Doctor Who Peter Capaldi, per noi, sarebbe davvero perfetto per il ruolo, non trovate?

4. Wapol

Wapol

La parte dell'antagonista della Saga di Drum sembrerebbe avere nomi quali Jack Black o addirittura Danny DeVito scritti sopra, non è vero? Eppure per quanto divertente possa essere l'idea, sono in realtà fancast alquanto impossibili, anche solo per questioni di età (Wapol dovrebbe avere tra i 27 e i 29 anni tra pre e post timeskip). E dato che finora la produzione del live-action è stata più o meno attenta a rispettare (per quanto possibile) le età dei personaggi, un Danny DeVito sarebbe davvero difficile da vedere nello show in queste vesti. Anche Dan Fogler, che di anni ne ha 46, sarebbe un po' troppo in là con l'età... Per cui una buona scelta potrebbe essere magari Max Talisman (Super Dark Times, The Blacklist).

5. Smoker

Smoker

Nell'affrontare le figure chiave della seconda stagione di One Piece, non possiamo assolutamente dimenticarci di lui, Smoker, il White Hunter. Matt Owens, co-showrunner della serie, ha recentemente rivelato che non sarebbe ancora stato scelto nessun attore per i nuovi episodi, per cui non c'è da basarsi su quanto (poco) visto nell'ultima scena della prima stagione di ONE PIECE per cercare di capire chi interpreterà il personaggio. Anche qui, il web si è sbizzarrito, nomi quali Henry Cavill, Charlie Hunnam, ma anche Jon Hamm o Hugh Jackman, mentre quello effettivamente più probabile tra i fancast visti in giro potrebbe essere Alan Ritchson di Titans e Reacher (tra l'altro presente in molti fancast di Franky).

6. Tashigi

Tashigi

Dove va Smoker, va anche Tashigi, e mentre sarebbero molte le attrici che potrebbero ottenere il ruolo (molti utenti del web vorrebbero la Natasha Liu Bordizzo di Ahsoka, il cui impegno con la serie Disney+ rende già abbastanza improbabile la cosa), nomi come Reina Hardesty (The Flash, Greenhouse Academy) o Nikaido Fumi (Himizu, Why Don't You Play in Hell) potrebbero essere delle scelte interessanti.

7. Vivi

Vivi

Arriviamo ora ad alcuni dei protagonisti della saga di Alabasta. La prima che incontriamo, anche se sotto altre spoglie, è la Principessa Nefertari Vivi (o Bibi, a seconda delle traduzioni), che è forse il personaggio che mette meno d'accordo il web, in quanto sono davvero tante le attrici che si vedono nominate per il ruolo. E mentre c'è chi scherza su come molti personaggi femminili in ONE PIECE abbiano in realtà lo stesso aspetto, solo con differente colore di capelli (avete visto il meme con Vivi, Nami, Rebecca e Shiraoshi?) c'è anche chi non vorrebbe un'attrice bianca come principessa di un regno che ricorda il Medio Oriente. Per cui si potrebbe davvero andare da Peyton List (Jessie, Cobra Kai) a Isabela Merced (Superman: Legacy, Sweet Girl), da Amita Suman (Shadow and Bone) a Rowan Blanchard (Girl Meets World, Snowpiercer), o anche prendere in considerazione la Mimi Keene di Sex Education, o magari due tra le preferite del web, Ananya Panday (Dream Girl 2, Pati Patni Aur Woh) e Banita Sandhu (Adithya Varma, Pandora). Oppure, nessuna di queste...

8. Nico Robin

Nico Robin

A proposito di casting difficili, non è in realtà semplice nemmeno individuare l'interprete perfetta per Nico Robin. Sappiamo che il concetto di nazionalità in ONE PIECE, trattandosi di luoghi fittizi solo parzialmente ispirati da una determinata realtà, lascia il tempo che trova, quindi non staremo lì a cercare il pelo nell'uovo. Dopotutto, nelle SBS del manga - l'angolo delle domande al Maestro Oda - l'autore cercava di abbinare delle nazionalità del mondo reale a ciascun Mugiwara in risposta alla domanda di un lettore, e per Robin aveva indicato una origine "russa" (per Luffy aveva detto "brasiliana", ma nel live-action è poi stato interpretato da Iñaki Godoy che invece è messicano). Certo è che per l'archeologa dei Mugiwara molti vorrebbero l'attrice di The Witcher Anya Chalotra, mentre altri propendono per Millie Brady (Roadkill, The Last Kingdom). C'è poi chi spera nel colpaccio Ana de Armas (Ballerina), ma a questo punto perché non una fan dell'opera come Dua Lipa (anche se lei, forse, sarebbe ancor meglio come Boa Hancock)?

9. Crocodile

Crocodile

Vivi e Robin presentano certo le loro difficoltà in fatto di casting, ma siamo onesti: il personaggio fondamentale da indovinare nella scelta dell'attore per la saga di Alabasta è sicuramente Crocodile, il principale antagonista dell'arco narrativo nonché uno dei più celebri villain dell'opera. E mentre di giovani, promettenti attrici ne vediamo ogni giorno di nuove, e aumentano sempre più le opzioni anche volendo puntare a qualche conoscenza tra le produzioni Netflix, per un ruolo come quello di Crocodile l'approccio potrebbe lo stesso di Garp o Zeff, dove si è scelto di puntare su attori mediamente conosciuti dalla forte presenza scenica. Ecco allora che sul web troviamo davvero di tutto, da Tyrese Gibson (Fast & Furious) a Oscar Isaac (Star Wars), da Bobby Cannavale (Blue Jasmine) a Oded Fehr (La Mummia - Il Ritorno), passando per Marcin Dorocinski (Mission: Impossible - Dead Reckoning) e Zach McGowan (Black Sails). Ma questa volta è davvero difficile fare una previsione verosimile... voi vi sareste mai aspettati, ad esempio, di vedere Michael Dorman nei panni di Roger?

10. Mr. 1, Mr. 2, e Mr. 3

Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3

Terminiamo la nostra rassegna con la Top 3 della Baroque Works, almeno in termini di numeri assegnati secondo denominazione. Lo spadaccino Daz Bones a.k.a. Mr. 1 per alcuni potrebbe essere interpretato dall'attore de Il Trono di Spade Jacob Anderson, mentre altri caldeggiano per Ray Fisher (Justice League). Il numero 2, invece, Von Clay, trova probabilmente alcuni dei fancast più ispirati in Mason Alexander Park (Cowboy Bebop, The Sandman) e Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who), mentre per Mr. 3 c'è chi fa il nome del cattivo di Aladdin, Marwan Kenzari (anche tra i protagonisti del film Netflix The Old Guard) e chi vi vorrebbe invece Cory Michael Smith (Transatlantic, Carol).