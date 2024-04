One Piece: le celebrazioni per i 25 anni dell'anime arrivano a Milano il 5 maggio

Toei Animation ha annunciato gli appuntamenti, in programma in Europa, per festeggiare i 25 anni dell'anime One Piece e l'appuntamento in Italia sarà a Milano.

Domenica 5 maggio si festeggeranno i 25 anni di One Piece e, per l'occasione, a Milano ci saranno molte sorprese e un pop-up store.

Le iniziative, segnalate da enormi gonfiabili nelle principali città europee, permetteranno ai fan di immergersi nel mondo dell'anime targato Toei Animation.

Gli eventi annunciati da Toei Animation

Per augurare buon compleanno a Luffy, ci saranno tante sorprese in varie città (Berlino presso l'Alexa Mall, all'Outernet - Now Trending di Londra, al Principe Pio di Madrid, e all'Hôtel de la Marine di Parigi). I fan potranno potranno inviare i propri selfie e condividerlo usando l'hashtag #LuffyBirthday24, unendosi così ai tantissimi fan di One Piece di tutta Europa.

A Milano l'appuntamento sarà in Piazza Gae Aulenti dove i fan potranno accedere a un pop-up shop, ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone con una tematizzazione dedicata all'Italia, situato vicino a Corso Como. Il negozio sarà aperto dal 5 al 19 maggio e lo spazio, di oltre 300 mq, sarà suddiviso in aree tematiche.

I fan potranno acquistare una selezione di prodotti, tra cui molti in edizione limitata, e gadget inediti, oltre a divertirsi con postazioni per varie photo opportunity e partecipare a una lotteria che metterà in palio numerosi gadget provenienti da tutto il mondo.

Tra i partner ci sono Banpresto, Funko, e Lucca Comics & Games.

Ecco inoltre alcune immagini esclusive svelate per la prima volta:

One Piece: immagini esclusive per i 25 anni

L'anime di successo

One Piece narra le avventure di Monkey D. Luffy e del suo vivace equipaggio. Accompagnato dai suoi fedeli compagni, il suo obiettivo è diventare il Re dei Pirati e trovare lo One Piece, l'epico tesoro nascosto dal leggendario Re dei Pirati Gol.D.Roger. Al centro di questa storia c'è il tema dell'amicizia, mentre vediamo i personaggi vivere emozionanti avventure e crescere ed evolversi in versioni sempre migliori di sé stessi superando mille difficoltà e sfide. La Ciurma di Cappello di Paglia riesce a superare ogni ostacolo rimanendo unita e, naturalmente, non dimenticando mai di divertirsi lungo il cammino!

Il manga, con i suoi 108 volumi, ha venduto oltre 510 milioni di copie in tutto il mondo e detiene il Gunness dei Primati per il maggior numero di copie pubblicate per una singola serie di libri scritti da un solo autore.

L'anime, arrivato al suo 25º anniversario, è composta da 1100 episodi pubblicati a un ritmo di uno a settimana dal 1999.