One Piece, come potrebbe essere strutturato il live-action Netflix dalla stagione 2 in poi?

Proviamo a ipotizzare come verrà adattato il manga di One Piece in formato live-action nelle successive (ed eventuali) stagioni della serie Netflix (qui la nostra recensione della prima stagione).

Dire che One Piece è un'opera immensa non sarebbe sbagliato su nessun fronte, ma sicuramente metterebbe d'accordo tutti sul fattore lunghezza. Il manga iniziato nel 1997 da Eiichiro Oda è tutt'oggi ancora in corso, e anche se l'autore ha annunciato di aver dato avvio alla sua fase finale, nessuno è in grado di dire quando vedremo scritta nero su bianco a parola fine.

Avendo superato i 1090 capitoli su carta, di certo la trasposizione Netflix ha tanta strada ancora da percorrere, e ammesso e non concesso che gli venga data l'opportunità di farlo, portare sullo schermo in versione live-action tutte queste incredibili vicende non sarà sicuramente un gioco da ragazzi. Ma il team produttivo-creativo di One Piece ha già dimostrato di sapere agire con lungimiranza, e le menti dietro il live-action hanno recentemente dichiarato che, se le cose andranno per il verso giusto, nel giro di 6 stagioni si dovrebbe arrivare a coprire all'incirca metà dell'opera, mentre il sogno sarebbero 12 stagioni per completare il tutto (non sappiamo, tuttavia, cosa includa esattamente questo tutto).

Visto il successo ottenuto dalla prima stagione della serie Netflix, la fiamma della speranza arde in tutti noi, e per citare qualcuno che i fan dell'opera conoscono alquanto bene... I sogni degli uomini non moriranno mai!

Vediamo, allora, come potrebbero procedere nell'adattare in formato live-action le varie saghe e i numerosi archi narrativi che compongono One Piece.

Le prime 6 stagioni

One Piece: una scena delle serie TV

Considerate le modifiche, i tagli e le condensazioni operate nella prima stagione di One Piece, seguendo l'idea dei produttori di cercare di adattare indicativamente i primi 100 capitoli del manga, abbiamo provato a realizzare una mappa di come verrebbe strutturata la serie dalla seconda stagione in poi (tenendo sempre conto che vi saranno sicuramente altri fattori a influenzarne l'andamento, come budget e tempistiche di realizzazione).

Se nella prima stagione di One Piece abbiamo visto adattate quasi tutte le vicende racchiuse in quella che viene denominata Saga del Mare Orientale, per il suo secondo giro è facile pensare che ci saranno mostrati i pezzi mancanti del puzzle (da Loguetown a Lovoon, e in tal senso la scena post-credit della prima stagione ha già dato una risposta) per poi addentrarsi nella fase successiva della storia.

Questa potrebbe vedere una condensazione di archi narrativi più brevi come Whisky Peak e Little Garden, preferendo invece un maggiore focus sulla saga di Drum, in cui ricordiamo, vedremo l'aggiunta di un altro membro dei Mugiwara, e poi ovviamente su Alabasta, che necessiterà di maggior spazio e tempo.

Risulta difficile credere che la trasposizione di una saga così importante venga spezzettata invece di essere completata entro fine stagione, considerando anche i possibili modi di concludere la narrazione (e il fatto che, a meno che non arrivi un annuncio preventivo, non si sa nemmeno fino a quando proseguirà l'adattamento). E, se ci pensate, sarebbe decisamente suggestivo lasciare che l'ultima scena sia una nave che cade dal cielo...

One Piece, la gestione del tempo nella serie Netflix: il problema del cast

Il che ci porterebbe all'avere Jaya e Skypiea nella terza stagione, che non necessiterebbe nemmeno di aumentare il numero degli episodi rispetto alla prima (nella seconda, invece, è più probabile che arrivino magari a 10). Qui si potrebbe scegliere di inserire o meno una saga di passaggio come Long Ring Long Land (o, modificarla a seconda), e iniziare a pensare a quella che sarà la quarta stagione, occupata, molto probabilmente, interamente da Water Seven ed Enies Lobby.

Se con la sesta stagione si arriverà a coprire la metà dei capitoli, è dunque possibile che la quinta stagione si focalizzi su Thriller Bark (probabilmente in versione ridotta), la prima sosta a Sabaody e Amazon Lily (anche qui potrebbero accorciare, o meglio, condensare, e fornirci inoltre una rapida panoramica di tutte le altre location dei Mugiwara), preannunciando così già dal principio quella che sarà la Guerra per la Supremazia.

La sesta stagione, a questo punto, sarebbe quindi dedicata al tentativo di salvataggio di Ace, partendo da Impel Down, per poi culminare nella Battaglia di Marineford. La decisione dei Mugiwara di incontrarsi nuovamente dopo due anni rappresenterebbe la perfetta conclusione per la prima parte della storia, dando così modo alla settima stagione di partire dal post-timeskip e dare avvio alle nuove avventure della Ciurma di Cappello di Paglia.

One Piece, una seconda stagione sempre più certa: fin dove si spingeranno i nuovi episodi?

Missione 12 stagioni

One Piece: la ciurma di Capello di Paglia

Se il live-action di One Piece dovesse avere la fortuna di proseguire oltre la sesta stagione, e addirittura riuscire ad adattare il manga per intero, con tutte le variabili del caso, il punto di partenza della settima stagione sarebbe con ogni probabilità la reunion dei Mugiwara a Sabaody. Lasciato l'arcipelago per i più profondi antri marini, nella settima stagione andremmo all'esplorazione di Fishman Island, per dirigerci invece a Punk Hazard nei restanti episodi.

È importante notare come, dall'ottava stagione in poi, assisteremmo giocoforza a narrazioni più lunghe, per quanto ridotte e modificate per rientrare nelle tempistiche e modalità richieste dal mezzo, per cui vi potrebbero essere stagioni intere dedicate unicamente a una macrosaga come Dressrosa, che potrebbe da sola occupare l'ottava stagione.

Il che ci porterebbe a vedere Zou e Whole Cake Island adattate nella nona stagione, in modo tale da lasciare spazio a Wano e possibilmente il Reverie nella decima, fino ad arrivare agli eventi correnti del manga (ovvero Egghead e contorno) trasposti in un'eventuale undicesima stagione.

One Piece, cosa funziona e cosa no nella serie live-action Netflix

La dodicesima, a questo punto - e se tutto andrà secondo i piani anche al di fuori della serie Netflix - sarebbe quella che ci porterebbe alla Guerra Finale, come è ampiamente immaginabile, e soprattutto, alla scoperta del One Piece.

Se questo avverrà mai, non ci è (ancora) dato saperlo. Sicuramente possiamo sperare nel fatto che la serializzazione della storia in formato live-action continui (e che a Netflix non venga in mente a una certa di "risolversela" con dei lungometraggi, come accaduto già con altri titoli).

Recap

Ricapitolando, questa potrebbe essere un'eventuale suddivisione in stagioni del live-action di One Piece:

Prima stagione: Romance Dawn, Orange Town, Syrup Village, Baratie, Arlong Park (8 episodi)

Seconda stagione: Loguetown, Lovoon, Whisky Peak, Little Garden, Drum, Alabasta (10+ episodi?)

Terza Stagione: Jaya, Skypiea (8 episodi?)

Quarta Stagione: Water Seven, Enies Lobby (10 episodi?)

Quinta Stagione: Thriller Bark, Sabaody, Amazon Lily (10 episodi?)

Sesta Stagione: Impel Down, Marineford (8-10 episodi?)

Settima stagione: Sabaody 2.0, Fishman Island, Punk Hazard (8 episodi?)

Ottava stagione: Dressrosa (8-10 episodi?)

Nona stagione: Zou, Whole Cake Island (8-10 episodi?)

Decima Stagione: Wano, Reverie (10+ episodi?)

Undicesima stagione: Egghead, ...

Dodicesima Stagione: Fine?

Sono dunque ancora tantissime le incognite che costellano il futuro di One Piece, e noi possiamo solo immaginare quel che sarà. Ma una cosa è certa: l'avventura (per ora) non finisce qui.