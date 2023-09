One Piece: Jamie Lee Curtis è pronta a lottare per interpretare la Dottoressa Kureha

One Piece avrà una seconda stagione e Jamie Lee Curtis ha svelato che ha intenzione di sostenere le richieste dei fan e provare a ottenere la parte della Dottoressa Kureha, mentore di Tony Chopper.

L'attrice ha condiviso la sua intenzione con un post su Instagram in cui dichiara che è pronta a lottare non appena finiranno gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, attualmente in corso.

Le speranze dei fan

Da tempo i fan di One Piece sperano che Jamie Lee Curtis ottenga il ruolo della dottoressa Kureha e l'entusiasmo dimostrato dall'attrice non potrà che farli felici.

Netflix ha ufficialmente rinnovato lo show live-action tratto dall'opera di Eiichiro Oda poco più di una settimana fa e già sono iniziate le ipotesi legate alle possibili new entry nel cast, considerando inoltre il successo ottenuto dal primo gruppo di episodi.

La serie

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, ONE PIECE è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il re dei pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

I protagonisti sono Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usop) e Taz Skylar (Sanji). Tra gli interpreti anche Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward, Chioma Umeala e Michael Dorman.