Da One Piece a Grand Blue, 5 anime perfetti per tuffarsi già in estate

La bella stagione è in arrivo e per prepararsi al meglio alle vacanze in mare, montagna o in città, ecco 5 serie anime ambientate o ispirate all'estate.

Tutti al mare, tutti al mare, a veder le... serie anime! Dal 20 giugno entriamo ufficialmente in estate e non c'è niente, niente di più bello che combattere la calura della stagione con un buon gelato, mentre si guarda qualcosa di fresco in televisione.

Una scena suggestiva di The Aquatope on White Sand

In Giappone l'estate significa fette di anguria mangiate sul terrazzo, il canto delle cicale, notti stellate e tanta nostalgia in riva al mare. Tutti questi elementi li ritroverete negli anime che si ispirano a questa stagione, dove troverete avventure spensierate, amori estivi e la bellezza della natura in pieno splendore, ma anche storie che diventeranno un giorno caldi ricordi. Ecco cinque serie che, come un tuffo rinfrescante, ci trasportano direttamente nel cuore dell'estate.

1. Free! - Iwatobi Swim Club

Costumi, nuotare, sole e ancora costumi: Free! - Iwatobi Swim Club è un'esplosione di energia estiva. Questo anime, incentrato sulle avventure del club di nuoto della Iwatobi High School, celebra l'amicizia e gli sport acquatici, catturando perfettamente l'essenza dell'estate.

I personaggi di Free! - Iwatobi Swim Club

Le brillanti animazioni dell'acqua e le scene dinamiche delle gare di nuoto lo rendono visivamente accattivante. Ma sono la storia di amicizia e la rivalità tra i protagonisti, con i loro sforzi per superare i propri limiti e le difficoltà, che rendono questa serie un rinfrescante momento di piacere da guardare. Ogni episodio è un'ondata di entusiasmo, perfetto per chi desidera immergersi in un'avventura estiva piena di adrenalina.

Free! - Iwatobi Swim Club è disponibile su Crunchyroll.

2. One Piece

Un'immagine dei personaggi di One Piece

Se c'è una serie anime che incarna la voglia di scoperta, di avventura e il mare infinito di opportunità che sentiamo in estate, è One Piece. Il titolo, tratto dall'omonimo manga di Eiichirō Oda, non ha bisogno di presentazioni, ma merita una menzione: i Pirati di Cappello di Paglia intrattengono milioni di persone ormai da decenni, offrendo umorismo e riflessioni ai fan di tutte le età. La storia segue le peripezie di Monkey D. Luffy e la sua ciurma di pirati, i quali navigano attraverso mari infiniti alla ricerca del leggendario tesoro, One Piece.

Un'immagine con alcuni villain e personaggi di One Piece

Il vero successo di One Piece non è nell'enorme quantità di episodi o le scene di battaglia infinite, o il design dei personaggi caratteristici, ma è da ritrovare nel suo microcosmo unico: ogni isola visitata dal gruppo, con le sue peculiarità, è un mondo a parte. Il sole splendente, le spiagge dorate e gli oceani cristallini sono lo sfondo ideale per scoperte continue. L'anime riesce a infondere un senso di libertà, perfettamente in linea con lo spirito estivo di esplorazione e avventura.

One Piece è disponibile su Disney+.

3. Aria the Animation

Aria the Animation ci porta in un'estate eterna su Aqua, un pianeta colonizzato che ricorda Venezia, ma con un tocco futuristico. La serie segue Akari Mizunashi, una giovane apprendista gondoliera per il ruolo di Undine, che esplora le bellezze della città di Neo-Venezia.

Aria the Animation, un'immagine

Con la sua atmosfera serena e contemplativa, Aria the Animation è un perfetto antidoto alla frenesia quotidiana. I canali scintillanti sotto il sole estivo, i tramonti mozzafiato e la dolce melodia della vita di tutti i giorni trasformano ogni episodio in una poesia visiva. L'anime esplora temi di amicizia, crescita e la bellezza delle piccole cose, rendendo ogni momento un tributo alla bella stagione.

Aria the Animatione è disponibile su Crunchyroll.

4. Grand Blue

Una bizzarra scena di Grand Blue

Una commedia spensierata, divertente, davvero fuori le righe, che cattura l'essenza dell'estate universitaria: Grand Blue segue Iori Kitahara, che si trasferisce nella città costiera di Izu per frequentare l'università, ma finisce coinvolto nelle attività del locale club di subacquea.

Grand Blue è sinonimo di risate contagiose, feste sfrenate e immersioni subacquee. Le animazioni degli splendidi fondali marini e le folli avventure di Iori e dei suoi amici rendono ogni episodio un'esperienza esilarante e rilassante al tempo stesso. È l'estate degli studenti: libertà, amicizie e un po' di follia, tutto sotto il sole caldo e accogliente.

Grand Blue è disponibile su Prime Video.

5. The Aquatope on White Sand

The Aquatope on White Sand, un'immagine dell'anime

La bellezza e la magia dell'estate attraverso le sue ambientazioni marine. Fuuka Miyazawa è un'ex idol che cerca di ricominciare da capo lavorando in un acquario sull'isola di Okinawa. Le premesse di The Aquatope on White Sand sono un inno alla natura e alla riscoperta di se stessi. Le immagini cristalline degli oceani, le spiagge incontaminate e la vita marina creano un'atmosfera immersiva che incanta. Soprattutto se non passerete l'estate in riva al mare, questo è l'anime adatto per esplorare temi di crescita personale e amicizia tuffandovi (letteralmente) nell'oceano.

The Aquatope on White Sand è disponibile su Crunchyroll.