Lucca, fine Ottobre. Il panel dedicato a Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 è stata una grande sorpresa e non solo per la disponibilità e simpatia che il cast ha dimostrato sul palco, ma anche e soprattutto per il pubblico: la sala esplodeva letteralmente ogni volta che uno dei membri del cast appariva su schermo durante le clip proiettate in anteprima, o quando veniva data loro la parola per rispondere alle domande. È stata una sorpresa che però sottolinea un punto: con l'adattamento per Disney+ si sta facendo un ottimo lavoro, con un percorso di crescita che ci porta a una terza stagione, in piattaforma dal 20 novembre per otto episodi e quattro settimane, in cui la serie diventa definitivamente grande.

Il cast a Lucca Comics and Games

E il momento è importante per i lettori della saga di Rick Riordan, perché l'adattamento del terzo libro di Percy Jackson, La maledizione del Titano, era atteso da tempo, rimasto finora inedito per lo schermo dopo lo stop dei vecchi film al secondo romanzo. La storia giusta per il salto di maturità a cui abbiamo accennato, andando ad abbracciare toni cupi e malinconici, mentre la posta in gioco per l'Olimpo non è mai stata così alta.

La storia e una nuova profezia

Un momento di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3

Ambientata alcuni mesi dopo la liberazione di Thalia Grace, la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo si apre con una missione di recupero destinata a spezzare gli equilibri del trio storico. Grover Underwood chiama a raccolta Percy, Annabeth e la stessa Thalia per mettere in salvo due giovani mezzosangue, i fratelli Nico e Bianca di Angelo, intrappolati in una scuola militare. Quando l'operazione prende una piega drammatica e Annabeth viene rapita da Atlante, spietato generale al servizio di Crono, per Percy inizia una corsa contro il tempo. Affiancato da Grover, Thalia e da nuovi, imprevedibili alleati come Zoë Nightshade e le Cacciatrici di Artemide, il giovane semidio dovrà liberare una dea in catene e affrontare la maledizione del Titano, mentre l'avvicinarsi del solstizio d'inverno spinge gli dei dell'Olimpo verso un voto capace di alterare per sempre gli equilibri del cosmo.

Dal romanzo La maledizione del Titano alla serie Disney+: fedeltà e ritmo

Portare per la prima volta sullo schermo La maledizione del Titano significava confrontarsi con il punto di svolta centrale dell'intera saga: quel classico "capitolo di mezzo" in cui l'innocenza dell'infanzia lascia definitivamente spazio al peso e alle conseguenze delle scelte adulte. Rispetto ai primi due cicli di episodi, la terza stagione compie un lavoro di adattamento particolarmente intelligente e funzionale superando il limite strutturale della pagina scritta: i romanzi di Rick Riordan sono infatti narrati rigorosamente dal punto di vista di Percy, mentre la serie televisiva sfrutta il proprio worldbuilding per esplorare ciò che accade fuori dal campo d'azione del protagonista.

Luke in una scena della terza stagione

L'esempio più riuscito è lo spazio concesso al Luke di Charlie Bushnell: pur nella sua feroce fedeltà a Crono, il personaggio lascia emergere tutto il conflitto legato all'affetto mai sopito per la sua "famiglia acquisita" proprio mentre la ragazza è prigioniera di Atlante, spietato generale dei Titani. Per dare respiro a queste sfumature psicologiche, alcune avventure secondarie del romanzo vengono sacrificate in fase di sceneggiatura, ma è una scelta che non tradisce lo spirito dell'opera originale: la serie evita un sterile "copia e incolla" pagina per pagina, mantenendo intatte le sequenze più iconiche ma piegando ogni variazione all'approfondimento dei legami umani, senza mai scadere nel dramma gratuito.

I nuovi compagni d'impresa e gli dei dell'Olimpo: il cast della stagione 3

Quell'entusiasmo viscerale che ha accolto i protagonisti in sala e di cui vi abbiamo parlato in apertura trova piena giustificazione nella crescita di un cast ormai perfettamente a suo agio nei panni dei propri personaggi. Costretto a reggere il peso dell'impresa senza la bussola strategica di Annabeth, Walker Scobell compie un evidente salto di qualità interpretativo, restituendo con grande sensibilità le sfumature di un Percy che cerca di mantenere la calma e di maturare come leader nonostante la tempesta emotiva. A bilanciare la sua impulsività arriva Tamara Smart nei panni di Thalia Grace: legati dal peso della Grande Profezia e da un rapporto altrettanto conflittuale con gli dei, Percy e Thalia funzionano come due facce della stessa, testarda medaglia.

Una scena della terza stagione

Smart si inserisce nel gruppo storico con una naturalezza sorprendente, dando l'impressione di averne fatto parte fin dal primo episodio. Le frizioni tra le sue priorità, quelle di Percy e la visione rigida di Zoë Nightshade rendono le dinamiche della spedizione costantemente tese e imprevedibili. Tra le nuove leve, però, a rubare la scena è soprattutto Levi Chrisopulos nel ruolo di Nico di Angelo: accanto alla sorella Bianca che ha il volto di Olive Abercrombie, il giovane interprete cattura lo stupore infantile di chi scopre per la prima volta il mondo mitologico e, al tempo stesso, il terrore di perdere l'unico affetto rimasto. Un dualismo che ricorda da vicino il Percy della prima stagione dopo il rapimento della madre Sally, capace di virare improvvisamente verso una cupa solennità che getta basi solidissime per il futuro del personaggio.

Regia, effetti visivi e messa in scena della minaccia di Crono

Una foto promozionale della stagione 3

E il lavoro di traduzione per lo schermo ci è parso efficace, al netto dei soli 4 episodi su 8 che abbiamo potuto guardare in anteprima, altrettanto fa tutto il comparto tecnico e visivo, che cresce insieme ai protagonisti della storia: il terzo libro richiedeva un approccio più cupo e maturo e la messa in scena si comporta di conseguenza, sottolineando nel modo migliore sia i momenti più intimi e dedicati ai personaggi che quelli che richiedono una marcia in più sul piano visivo ed epico: con questi nuovo episodi, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo non si tira indietro e regala un ritmo più incalzante, sequenze d'azione più solide e possenti, acquisendo una nuova energia e una serie che può continuare a crescere insieme ai suoi appassionati spettatori.