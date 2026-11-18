Oltre il campo, oltre i gol, oltre i soldi. Radici, con la regia di Nicola Rafele Ravera e con Valerio Mastandrea nel ruolo di showrunner, racconta di un viaggio di ritorno. Quello di Daniele De Rossi all'Ostiamare. La docu-serie porta al centro della scena la prima stagione del progetto calcistico rilevato da De Rossi dopo l'esonero da allenatore con la sua Roma.

Radici, una scena della serie

L'ex capitano giallorosso, infatti, dal 2025 è diventato presidente della società, quel club nel quale ha iniziato la propria carriera calcistica con le giovanili (era il 1997). "Ho sempre avuto questo sogno, a prescindere da quello che è successo. Volevo realizzare qualcosa che mi rendesse felice, perché avevo lasciato un posto che mi ha sempre fatto sentire così. E forse, inconsciamente, sono andato a cercarne un altro", ha spiegato DDR durante la conferenza stampa di Radici, disponibile su su Sky Primafila e in streaming su NOW.

De Rossi e l'Ostiamare: un amore infinito

Nel profondo, Radici illumina il territorio, e il valore sociale che può aiutare i ragazzi e le loro famiglie, "Il protagonista non sono io, ma la nostra città. E in particolare la nostra squadra. Non mi sono risparmiato, non mi sono mai posto in risalto, ed ero contento di consolare questi ragazzini che piangevano perché avevano perso la finale di un torneo regionale".

Per De Rossi, ora in panchina al Genoa, questa è "una storia emozionale e personale", perché, spiega, "dal primo giorno mi sono promesso e obbligato a fare una cosa molto seria e a portarla avanti nella maniera più professionale possibile. L'obiettivo di quest'anno è salvarsi, perché siamo un po' bassi in classifica, e poi di diventare una realtà stabile".

Se "il calcio è una locomotiva che traina e trascina tante cose", per De Rossi bisogna "cercare di restituire qualcosa", e dice: "Lasceremo uno stadio ristrutturato per la città, per il comune di Roma e per gli abitanti di Ostia. Ma, a volte, la cosa migliore che puoi fare è dare una mano in maniera totalmente anonima, privata e segreta".

Lo sport può aiutare i ragazzi

A proposito di ragazzi e di comunità, Daniele De Rossi dice che "sono cambianti, ma non necessariamente bisogna considerarli peggiorati. Ero diverso, ma ero diverso anche da mio padre. Semplicemente vivono in un'altra epoca. Magari se avessi avuto l'iPad ci sarei rimasto incollato. Bisogna saperli accettare, cercando però di non farli chiudere dentro determinate abitudini. Lo sport può aiutare: sono momenti in cui torniamo alle origini. Il calcio è più tecnologico, ma c'è sempre una palla e un gruppo di ragazzi. Un momento "antico", nella miglior accezione del termine".