Ispirata al libro di Fateh Kassam, padre di Farouk, la miniserie Rai ricostruisce il dramma del sequestro attraverso il dolore, la paura e la speranza di due genitori, con Marco Bocci e Antonia Desplat al centro del racconto

Ci sono vicende di cronaca che, a distanza di anni, continuano a occupare un posto preciso nella memoria collettiva, ma che il tempo finisce inevitabilmente per consegnare a una dimensione prevalentemente documentale, fatta di date, ricostruzioni e passaggi investigativi.

Con 177 giorni - Il rapimento di Farouk, la miniserie televisiva torna su uno degli episodi più drammatici della cronaca italiana degli anni Novanta, scegliendo tuttavia di non limitarsi alla ricostruzione degli eventi. Ispirata al libro scritto dal padre di Farouk, la fiction assume infatti una prospettiva in larga misura familiare, spostando il baricentro del racconto dalla prigionia vera e propria al drammatico percorso umano dei due genitori, sospesi per mesi tra angoscia, speranza e impotenza.

La prigionia del piccolo Farouk Kassam

177 giorni e la durata interminabile dell'attesa

È proprio in questa scelta che risiede uno degli aspetti più significativi dell'impianto narrativo. La prigionia, ricostruita attraverso i racconti successivi del bambino e gli elementi emersi dalle indagini, non costituisce il fulcro esclusivo della narrazione, che preferisce soffermarsi sulle conseguenze del sequestro nella vita di chi, dall'altra parte, è costretto a subirne l'incertezza senza poter intervenire.

La scansione in giornate, ripresa non a caso fin dal titolo, assume così una funzione che va oltre la semplice organizzazione cronologica degli avvenimenti. I 177 giorni diventano la misura di un'attesa interminabile, nella quale il trascorrere del tempo fisico si sovrappone alla durata dilatata e quasi immobile di un tempo interiore sospeso nell'angoscia.

Marco Bocci e il piccolo Filippo Papa

Accanto a questa dimensione più intima, la miniserie sviluppa un articolato impianto poliziesco-investigativo, seguendo le attività degli inquirenti, le piste, le difficoltà operative e le strategie messe in campo per arrivare alla liberazione del bambino.

La ricostruzione delle indagini si intreccia con il ritratto del contesto mediatico dell'epoca, restituendo il rapporto ambivalente tra informazione e opinione pubblica. Se da una parte l'attenzione giornalistica contribuisce a mantenere viva la mobilitazione collettiva e la pressione sulle istituzioni, dall'altra emerge il rischio che una tragedia privata venga progressivamente trasformata in un caso mediatico (cosa che in parte accadde), esposto alla curiosità pubblica, alle indiscrezioni e a una ricerca della notizia non sempre rispettosa del dolore individuale. Un aspetto che arricchisce la ricostruzione, collocando la vicenda anche all'interno di un più ampio scenario socio-culturale che, a distanza di quasi 35 anni, ancora ci riguarda.

Marco Bocci e Antonia Desplat al centro del racconto

Marco Bocci e Antonia Desplat

La scelta di privilegiare il punto di vista dei genitori richiede agli interpreti principali di sostenere una narrazione nella quale la componente emotiva non può essere affidata soltanto ai momenti di maggiore tensione drammatica.

È soprattutto nella rappresentazione di una quotidianità stravolta dal sequestro, fatta di attese, tentativi di mantenere il controllo e improvvisi cedimenti, che si misura la prova di Marco Bocci e Antonia Desplat. Il primo, nei panni di Fateh Kassam (recitando in un italo-francese da rivedere), è chiamato a dare corpo alla dimensione più fragile e insieme combattiva di un padre che non rinuncia a lottare neppure quando sembra (e forse vorrebbe) cedere allo sconforto.

Antonia Desplat, nel ruolo di Marion, restituisce con delicatezza la parte più intima e dolorosa di un'esperienza che investe inevitabilmente l'intero equilibrio familiare. Il loro lavoro trova una buona sintonia proprio nella capacità di sostenere il peso emotivo della vicenda senza trasformarlo in un continuo esercizio di intensità.

Domenico Diele è il capo della squadra mobile di Sassari, Franco Orazi

Intorno si muove un gruppo di interpreti che accompagna lo sviluppo della componente investigativa, con le prove di Rosa Diletta Rossi, Giacomo Fadda e Domenico Diele. Il piccolo Filippo Papa, a cui è affidato il ruolo di Farouk, si inserisce così in un racconto che preferisce mantenere una certa misura nella rappresentazione della sofferenza della vittima, evitando di farne il principale veicolo della tensione emotiva.

Parlando di interpretazioni, però, non si può certo tacere sulle numerose storpiature dell'accento sardo, che non aggiungono certo verosimiglianza a un racconto, va detto anche questo, già rimaneggiato in più dettagli rispetto alla vicenda reale.