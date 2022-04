Morbius: 5 cose che potreste non aver notato

Morbius: una scena del primo teaser trailer

Da qualche giorno è in sala Morbius, il film che porta sullo schermo il vampiro vivente della Marvel ed espande ulteriormente l'universo cinematografico che la Sony sta costruendo intorno ai nemici di Spider-Man (con l'intenzione di far apparire anche, prima o poi, il Tessiragnatele). E dato che si tratta di un universo cinematografico di origine fumettistica, non potevano mancare i rimandi ai fumetti o ad altri film, da passare in rassegna nella nostra consueta panoramica degli Easter Eggs più significativi, anche se in questa sede abbiamo deciso di cominciare con qualcosa che nel film in realtà non c'è. N.B. L'articolo contiene spoiler!

1. Scene mancanti

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

Sin dalle prime reazioni è stato evidente che Morbius al cinema differisse non poco dal film che era stato presentato nei vari trailer, con diversi elementi modificati o mancanti del tutto: la parte dell'Avvoltoio è stata palesemente rigirata (presumibilmente perché nei piani iniziali dello studio il film doveva uscire molto prima di Spider-Man: No Way Home, anziché qualche mese dopo), e mancano i riferimenti espliciti all'esistenza dell'alter ego di Peter Parker. A quanto pare è stata rimaneggiata anche la parte dell'agente Stroud (Tyrese Gibson), il cui interprete ha dichiarato di aver letto una sceneggiatura dove lui aveva un braccio bionico, di cui non vi è traccia nel lungometraggio. Modificato in corso d'opera anche il villain: Milo, che sullo schermo è un amico fraterno di Morbius e la rappresentazione del suo lato oscuro, inizialmente doveva essere una trasposizione più diretta di Loxias Crown alias Hunger, agente dell'Hydra che è stato infettato da Michael nel corso di una battaglia.

Morbius, la recensione: un cinecomic prosciugato di idee

2. La nave

Morbius: Jared Leto trasformato nello spaventoso vampiro

Tra i pochi elementi rimasti più o meno intatti, a giudicare dal materiale pubblicitario e dal film finito, c'è la nave dove Michael Morbius si trasforma nel vampiro vivente e compie un massacro. Nave che, stando al messaggio che lui manda alle autorità prima di sparire, si chiama Murnau. Rimando insolitamente colto per un film di supereroi di questo calibro, poiché si allude a F.W. Murnau, una delle grandi firme del cinema muto europeo e autore di Nosferatu il vampiro, uno dei capisaldi dell'horror e del sottogenere vampiresco in particolare. Film che è stato omaggiato anche ne L'ombra del vampiro, dove il protagonista dell'opera di Murnau ha le fattezze di nientemeno che Willem Dafoe, il Green Goblin della trilogia ragnesca di Sam Raimi.

Willem Dafoe: da Gesù a Nosferatu, 10 ruoli memorabili di una star dal cuore selvaggio

3. Blade

Un sexy Wesley Snipes in una scena del film 'Blade'

Nei fumetti Morbius è spesso associato alla figura di Blade, e si è parlato di un possibile crossover con la nuova incarnazione del personaggio, interpretata da Mahershala Ali. Forse anche per questo il film omaggia apertamente il primo Blade cinematografico, nel quale Michael doveva apparire in un cameo per poi avere un ruolo più importante nel sequel (idea scartata quando si cambiò il regista per il secondo capitolo). Per l'esattezza, l'arco narrativo di Michael è simile a quello di Blade, anch'egli costretto a tenere a bada la propria sete di sangue con un apposito siero. Solo che poi entrambi, in vista della battaglia finale, cedono e consumano sangue umano per avere le forze necessarie per sconfiggere il villain di turno.

Le 10 migliori serie tv sui vampiri da vedere

4. Che universo?

Morbius: Jared Leto in un'immagine

Ricollegandoci al primo punto, una domanda che ha accompagnato l'intera campagna di marketing del film è la seguente: in quale universo ci troviamo? Il primo trailer lasciava intendere che fosse il Marvel Cinematic Universe, con allusioni alle accuse di omicidio nei confronti di Spider-Man e la presenza di Adrian Toomes. Il secondo, invece, suggeriva l'appartenenza allo stesso universo in cui è ambientato Venom, dettaglio confermato dal regista in una recente intervista. In realtà il film è abbastanza minimalista nei legami con altri titoli: il collegamento con le avventure di Venom, al netto di una battuta che è stata parzialmente modificata rispetto al marketing, si limita a una frase degli agenti federali che allude agli "eventi di San Francisco".

Venom - La furia di Carnage, la recensione: Eddie Brock e Venom protagonisti di un buddy movie

5. Batman e Joker

Michael Keaton è il supereroe in una scena del film Batman (1989)

Data la popolarità e ubiquità del genere supereroistico, è altamente probabile che in un film Marvel appaiano attori che sono anche stati personaggi DC, e viceversa. In questo caso, complice la seconda scena mid-credits, assistiamo all'interazione tra due diverse incarnazioni di un grande eroe DC e della sua nemesi: Michael Keaton è stato Batman nel 1989 e nel 1992, e si appresta a tornare nei panni del vigilante di Gotham in Batgirl e The Flash; Jared Leto, invece, è stato il Joker in Suicide Squad e Zack Snyder's Justice League.