Le 10 migliori serie tv sui vampiri

Alexander Skarsgård in un'immagine dell'episodio Escape from Dragon House della serie True Blood

Creature affascinanti provenienti da epoche lontane, principi delle tenebre assetati di sangue e di belle donne, esseri mutaforma che si muovono indisturbati nella notte per terrorizzare vittime innocenti: i vampire sono stati rappresentati in molte maniere differenti, a volte radicalmente opposte (un esempio fra tutti i protagonisti del romanticissimo e glitterato twilight)= ma restano, tanto in letteratura come al cinema ed in televisione, tra i personaggi più amati dagli appassionati di horror e non.

Julie Benz in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio La riunione

Per questo articolo abbiamo quindi deciso di radunare tutte quelle serie che hanno tra i protagonisti (a volte non esclusivi) i vampiri, cercando di accontentare i gusti di tutti gli amanti di questi personaggi ammalianti ma al tempo stesso spietati e crudeli. Da Buffy - L'ammazzavampiri a True Blood ecco le dieci migliori serie tv sui vampiri, da recuperare armati di corone d'aglio, paletti e acqua santa.

1. Dal tramonto all'alba - La serie

Una scena di Dal tramonto all'alba

Cominciamo questa lista con una serie ispirata a un celebre film sui vampiri: Dal tramonto all'alba - La serie, creata da Robert Rodriguez. Questa serie approfondisce i personaggi presenti nel film del 1996, Dal tramonto all'alba, in particolare i fratelli Gecko e la famiglia Fuller.

Seth e Richard Gecko sono ricercati dalla polizia in seguito a rapina in banca e sulle loro tracce c'è il giovane ranger Freddie Gonzalez, il cui mentore e collega è rimasto brutalmente ucciso durante la fuga dei due fratelli. Seth e Richard, prima di raggiungere la frontiera messicana, prendono in ostaggio un pastore cristiano con i suoi due figli e, indirizzati dal mandante della rapina, si rifugiano in uno strip club. Il gruppo, però, si accorgerà molto presto che l'edificio è popolato di vampiri e, per sopravvivere, dovrò resistere dal tramonto all'alba.

2. Hemlock Grove

Hemlock Grove: Bill Skarsgård è Roman Godfrey

Il corpo smembrato di una ragazza viene trovato vicino all'acciaieria dei Godfrey, influente famiglia della piccola comunità di Hemlock Grove. Questo, che sarà solo il primo di una serie di sanguinosi omicidi, ci fa capire fin da subito che nell'apparentemente tranquilla cittadina si nascondono creature affamate e violente. Tra i protagonisti della storia il giovane rampollo Roman Godfrey e lo zingaro Peter Rumancek, da poco trasferitosi a Hemlock Grove, che insieme cercheranno di scoprire chi abbia computo azioni tanto barbare. Nel cast Famke Janssen, Bill Skarsgård e Landon Liboiron.

3. Buffy l'ammazzavampiri

Sarah Michelle Gellar in un'immagine promozionale per Buffy - L'ammazzavampiri

Passiamo ora a un vero cult del genere, la serie creata da Joss Whedon con protagonista una giovane ed affascinante cacciatrice di vampiri (e di tante altre diaboliche creature sovrannaturali): Buffy l'ammazzavampiri. La serie, che vanta ben sette stagioni, segue le avventure di Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) che, appena trasferitasi a Sunnydale, scopre che l'idilliaca cittadina è popolata da sanguinarie creature, in particolare vampiri. La ragazza, fortissima e sempre armata fino ai denti, e il suo nuovo gruppo di amici dovranno liberare la città dai suoi crudeli e sovrannaturali inquilini.

4. Angel

Angel: David Boreanaz ed Andy Hallett nell'episodio Lo spirito della festa

Spinoff della serie precedente, Angel segue le avventure dell'omonimo vampiro interpretato da David Boreanaz (ex fidanzato di Buffy) e trasferitosi a Los Angeles. Nella nuova città, Angel, ancora tormentato dal rimorso per le sue azioni passate, apre un'agenzia investigativa che si occupa di casi molto particolari e che ha per clienti creature sovrannaturali di ogni tipo. Nella serie anche un ex amica/nemica di Buffy, Cordelia, sempre interpretata da Charisma Carpenter.

5. The Vampire Diaries

Nina Dobrev e Paul Wesley in una foto promozionale di The Vampire Diaries

The Vampire Diaries non può ovviamente mancare in qualsiasi lista delle migliori serie tv sui vampiri. La serie, creata da Kevin Williamson e Julie Plec, è basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro scritta da Lisa J.Smith. La protagonista è Elena Gilbert, una teenager che vive nella tranquilla cittadina di Mystic Falls, la cui vita viene sconvolta nel momento in cui scopre che il suo nuovo ragazzo, Stefan Salvatore, è in realtà un vampiro. Stefan si era inizialmente avvicinato ad Elena per la sua straordinaria somiglianza con la prima donna della sua vita, Katherine Pierce, che aveva trasformato lui e suo fratello Damon in vampiri.

6. The Strain

The Strain: Mia Maestro in una scena del pilot

The Strain è una serie horror creata da Guillermo del Toro e Chuck Hogan, basata sulla trilogia Nocturna, sempre degli stessi autori. La serie si apre con un aereo che atterra nell'aeroporto di New York, con le luci spente ed il portellone sigillato. Quando Dott. Ephraim Goodweather, un epidemiologo a capo del Centro Controllo Malattie, arriva sul posto si rendo conto di aver a che fare con una letale epidemia, che porta le persone che contraggono la malattia a trasformarsi in creature assetate di sangue. Ephraim e il suo team uniscono le forze con un gruppo di volontari, cercando di arginare la minaccia che mette in pericolo l'intera umanità.

7. What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows: un'immagine della prima stagione

Cambiamo radicalmente genere con What We Do in the Shadows, una serie tv dedicata ai vampiri che ha poco a che fare con il genere horror ma molto di più con quello della commedia. Spinoff del film Vita da vampiro - What We Do in the Shadows e girata con la tecnica del mockumentary, la serie segue Nandor, Laszlo, Nadja e Colin, quattro vampiri che vivono in una casa di Staten Island insieme al loro "famiglio" Guillermo, che vorrebbe diventare anche lui come loro.

8. Moonlight

Una foto promo di Sophia Myles e Alex O'Loughlin per la serie tv Moonlight

Passiamo ora a una serie tv dedicata ai vampiri del 2007, Moonlight, creata da Ron Koslow e Trevor Munson. Il protagonista della storia è il vampiro Mick St. John (Alex O'Loughlin), un affascinante vampiro trasformato dalla moglie Coraline (Shannyn Sossamon) durante la prima notte di nozze. L'uomo, che non riesce ad accettare la sua nuova natura, decide di mettere le sue capacità a servizio delle altre persone, diventando un investigatore privato.

9. Penny Dreadful

Penny Dreadful: Eva Green in una scena del primo episodio

Torniamo a pieno titolo nel mondo dell'horror con Penny Dreadful, una storia gotica ambientata nell'Inghilterra vittoriana. I protagonisti della serie sono i personaggi più terrificanti della letteratura dell'epoca, dal Dott. Frankenstein a Dorian Gray: le storie di queste misteriose creature si intrecciano a quella dell'aristocratico Malcolm Murray, la cui figlia è stata rapita da un gruppo di vampiri. Ad aiutarlo a ritrovare la giovane Mina c'è Vanessa Ives (Eva Green), un'amica d'infanzia della ragazza dal misterioso passato.

10. True Blood

Anna Paquin e Stephen Moyer in una scena della serie True Blood

Concludiamo con una delle serie a tema vampiri più famose di sempre: True Blood. Basata sui romanzi del ciclo di Sookie Stackhouse di Charlaine Harris, la storia è ambientata in una cittadina della Louisiana, Bon Temps, in cui vampiri ed esseri umani convivono. La protagonista, Sookie Stackhause (Anna Paquin), è una cameriera con il dono della telepatia che si innamora del vampiro Bill Compton (Stephen Moyer) e, tramite lui, entra in contatto con altri vampiri e numerose creature sovrannaturali.

