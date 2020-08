I 10 migliori film in cui il realismo magico entra nella vita di tutti i giorni

Un celebre frame tratto da Il favoloso mondo di Amélie

Il cinema è lo strumento ideale per schiudere le porte dell'immaginazione presenti in ognuno di noi e per aiutarci a vedere in modo nuovo il mondo che ci circonda. Un trucchetto che può aiutare a rendere ancor più speciali le storie raccontate nei film è quello di aggiungere un pizzico di magia alla realtà di tutti i giorni, intrecciandola alla vita del tutto mondana dei suoi personaggi. Il realismo magico, tecnica narrativa che è nata e si è sviluppata nella letteratura del secolo scorso, viene spesso utilizzato nei film al cinema ed è capace di rendere il racconto più affascinante e coinvolgente.

In occasione dell'uscita al cinema - dal 20 agosto - di Una sirena a Parigi, film diretto da Mathias Malzieu, che racconta della storia d'amore tra un musicista parigino ed una bellissima sirena ritrovatasi ferita sule sponde della Senna, abbiamo deciso di radunare in questo articolo i migliori film in cui il realismo magico è presente. Dal cult del cinema francese Il favoloso mondo di Amelie a La casa degli spiriti, tratto dal romanzo di Isabel Allende che è un perfetto esempio di questo genere in letteratura, ecco una selezione di pellicole per tutti i gusti e per tutte le età. C'è però una regola fondamentale da seguire per ogni spettatore: non smettere mai di sognare e di cercare la magia anche nella vita di tutti i giorni.

1. Una sirena a Parigi (2020)

Una sirena a Parigi: una scena

Apriamo questa classifica con l'uscita più recente: Una sirena a Parigi. La storia comincia dopo che una tempesta ha inondato le strade della capitale francese: Gaspard Snow (Nicolas Duvauchelle) ritrova sulle rive della Senna la sirena Lula (Marilyn Lima), ferita e confusa. Quello che il ragazzo non sa è che chiunque incontri Lula è destinato ad innamorarsi di lei ed, inevitabilmente, a morire di crepacuore. Gaspar inizialmente non è attratto dalla sirena, infatti soffre ancora per una relazione finita male in passato, ma col tempo le cose cominciano a cambiare, e anche Lula scopre di provare qualcosa per lui. Riusciranno i due a vivere il loro amore o la maledizione si abbatterà anche su Gaspar?

2. Il favoloso mondo di Amelie (2001)

Audrey Tautou in una scena de Il favoloso mondo di Amelie

Il magico mondo di Amelie, diretto da Jean-Pierre Jeunet, è senza dubbio uno dei film francesi più amati in tutto il mondo. La storia è quella della giovane Amélie (Audrey Tautou), una ragazza parigina che lavora in un café a Montmartre e che vive in un mondo tutto suo, ancora profondamente turbata dalla morte della madre quando era bambina. La stessa sera della morte della principessa Diana, Amélie scopre una scatola di latta nel muro del suo appartamento, all'interno della quale trova i ricordi d'infanzia di un bambino che forse aveva vissuto lì tanti anni prima. La ragazza ha trovato la sua missione, restituire al bambino, ormai diventato adulto, i tesori della sua infanzia. Durante la ricerca, però, l'amore ci metterà il suo zampino e la vita di Amélie cambierà radicalmente.

3. Big Fish - Le storie di una vita incredibile (2003)

Billy Crudup e Albert Finney in una scena di BIG FISH

Tra i film in cui il realismo magico gioca un ruolo fondamentale non potevano non inserire uno di quelli più amati della filmografia di Tim Burton, Big Fish - Le storie di una vita incredibile. Il film racconta la vita di Edward Bloom (Ewan McGregor), un uomo dalla prolifica fantasia che adora raccontare incredibili storie sul suo passato, e di suo figlio William (Billy Crudup). Tra i due non saranno sempre rose e fiori, in parte perché William non riesce ad accettare come suo padre si perda così spesso nel mondo fantastico creato dalla sua immaginazione. Quando però Edward si ammala, William tornerà nella casa della sua infanzia e pian piano riscoprirà la vita incredibile vissuta dal genitore, immergendosi nei suoi magici ricordi. Del ricchissimo cast fanno parte anche Albert Finney, Jessica Lange, Helan Bonham Carter, Marion Cotillard e Danny De Vito.

Ewan McGregor protagonista del film Big Fish

4. Il labirinto del fauno (2006)

Una scena de Il labirinto del fauno

Passiamo al primo dei film di questa lista ad essere diretto da Guillermo del Toro, un vero maestro nell'inserire un pò di magia nelle sue storie. Il labirinto del fauno è ambientato nella Spagna franchista del 1944, Ofelia (Ivana Baquero) viene portata dalla madre prossima al parto nell'avamposto militare in cui si trova il crudele patrigno, il capitano Vidal (Sergi Lòpez). Infelice della situazione in cui si trova, la bambina cerca di sfuggire dalla realtà e di rifugiarsi in un monto di fantasia: un giorno Ofelia fa la conoscenza del Fauno, una magica creatura che le rivela di essere la reincarnazione di una principessa delle fate. Per ricongiungersi con suo padre nel Sottomondo la bambina dovrà però superare tre pericolosissime prove.

5. Midnight in Paris (2011)

Owen Wilson nel film Midnight in Paris

Continuiamo con Midnight in Paris, una commedia sentimentale diretta da Woody Allen, con Owen Wilson e Rachel McAdams. Il film racconta le incredibili avventure di Gil Pender (Wilson) uno sceneggiatore hollywoodiano che si trova a Parigi per una vacanza con la fidanzata Inez (McAdams). Durante il soggiorno i due incontrano una coppia di amici della donna, Carol e Paul, che è un intellettuale amante della città. Una notte, dopo essersi rifiutato di tornare in albergo con la fidanzata e gli amici per fare una passeggiata, Gil fa un'incredibile incontro: Zelda, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dalì (Adrien Brody), Pablo Picasso e la sua amante Adriana (Marion Cotillard), tutti personaggi della Parigi degli anni Venti. Da quella notte l'uomo continuerà ad incontrare gli storici personaggi e la sua vita cambierà radicalmente.

6. La forma dell'acqua - The Shape of Water (2017)

La forma dell'acqua - una scena del film con Sally Hawkins

Eccoci al secondo film diretto da Del Toro a guadagnarsi un posto in questa lista. La forma dell'acqua - The Shape of Water, che dopo aver vinto il leone d'oro al Festival di Venezia si è aggiudicato ben 4 Premi Oscar, racconta l'incredibile storia d'amore tra una creatura degli abissi ed una donna umana. Elisa Esposito (Sally Hawkins) è una donna affetta da mutismo che lavora come addetta alle pulizie in un laboratorio governativo dove un giorno viene portato un'essere marino dall'aspetto umanoide. Tra i due nasce subito una particolare amicizia, che presto evolve in qualcosa di più profondo: Elisa, dopo aver insegnato alla creatura il linguaggio dei segni, elaborerà un piano per farla uscire dal laboratorio e ridargli la libertà. A intralciare la loro strada, però, il violento colonnello Strickland (Michael Shannon), che vorrebbe condurre crudeli esperimenti su quello che ritiene un abominio della natura. Nel cast anche Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.

7. L'uomo senza gravità

L'uomo senza gravità: un momento del film

Passiamo ora ad un film italiano recente, L'uomo senza gravità, diretto da Marco Bonfanti e interpretato da Elio Germano e Michela Cescon. Oscar (Germano) nasce nella clinica di un paesino durante una notte di tempesta: il piccolo manifesta subito una straordinaria capacità, quella di levitare nell'aria come se non avesse peso. Oscar è capace di sfidare la forza di gravità e viene cresciuto dalla nonna e dalla madre (Cescon) senza che nessuno scopra mai questo suo incredibile dono. Solo Agata (Silvia D'Amico) conosce il potere speciale del bambino, e stringe con lui una profonda amicizia (che poi si trasformerà in qualcosa di più). Diventato adulto Oscar deciderà di rivelare al mondo intero il suo segreto, cercando di sentirsi finalmente accettato fuori dal suo stretto nucleo familiare. Le cose, però, si riveleranno presto molto diverse da come se le era immaginate e solo l'amore per Agata riuscirà ad aiutarlo.

L'uomo senza gravità: un'immagine del film

8. Il Miglio Verde (1999)

Michael Clarke Duncan in una scena de Il miglio verde

Il Miglio Verde è un film diretto da Frank Darabont tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. La storia è quella di Paul Edgecombe (Tom Hanks), uno dei guardiani della prigione di Cold Mountain, dove il corridoio che conduce alla sedia elettrica viene chiamato "il miglio verde", perché pavimentato appunto di quel colore. Un giorno viene portato in prigione John Coffey (Michel Clarke Duncan), un gigantesco uomo di colore accusato (come scopriremo poi, ingiustamente) di un terribile delitto. Paul si renderà presto conto che John possiede incredibili poteri, l'uomo è infatti in grado di guarire tutte le malattie, assorbendo il dolore degli altri dentro sé stesso e liberandolo poi sotto forma in uno sciame di moscerini. La vita di Paul, dall'incontro con il gigante gentile, cambierà radicalmente, ma la data della sua condanna a morte si avvicina inesorabilmente.

9. La casa degli spiriti (1993)

Una scena de La casa degli spiriti

Non potevamo non includere in questa lista il film tratto da uno dei romanzi simbolo del realismo magico: La casa degli spiriti, tratto dall'omonimo libro di Isabel Allende. Al centro della pellicola la famiglia cilena dei Trueba, che seguiremo nel corso della visione per varie generazioni: Esteban (Jeremy Irons), che con il duro lavoro diventa un importante proprietario terriero, sposa la giovane e spensierata Clara (Meryl Streep), sorella della sua ex fidanzata, Rosa, morta in circostanze misteriose. La donna, che dalla morte di Rosa aveva smesso di parlare e si era rinchiusa in un mondo popolato da spiriti e da magiche creature, ritrova la parola una volta incontrato Esteban, e comincia con lui una nuova vita, Attraverso la storia della famiglia Trueba scopriamo anche quella di un paese in tumulto, il Cile, sull'orlo di una sanguinosa rivoluzione. Nel cast, oltre ai già citati protagonisti, anche la strepitosa Glenn Close, Winona Ryder, Antonio Banderas e Vanessa Redgrave.

Una scena de La casa degli spiriti

10. Birdman (2014)

Michael Keaton in una scena di Birdman con Edward Norton

Concludiamo questa lista con il premiatissimo film del regista messicano Alejandro González Iñárritu, Birdman, che, su nove candidature, si è aggiudicato ben quattro premi Oscar. La storia è quella di Riggan Thomson, una celebrità ormai decaduta conosciuta principalmente per il ruolo di un supereroe, Birdman appunto. Questo personaggio continua infatti a perseguitarlo mentre cerca di ricrearsi una carriera nel più rispettato ambiente di Broadway: Riggan è così legato a Birdman che spesso arriva addirittura a cambiare aspetto e a trasformarsi nel supereroe.