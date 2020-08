15 migliori film sulle sirene in cui le leggendarie creature acquatiche sono protagoniste

Ecco i migliori film sulle sirene: da Splash a La sirenetta a Il signore e la sirena, quelli assolutamente imperdibili per gli amanti delle leggendarie creature acquatiche protagoniste di fiabe, miti e non solo.

Una sirena a Parigi: un'immagine

Incantevoli, ammaliatrici e spesso pericolose: le sirene popolano da sempre i racconti e le leggende di tutto il mondo. E non solo. Il fascino di queste creature magiche, infatti, non ha lasciato indifferente nemmeno il cinema che, dalla metà degli anni Cinquanta a oggi, le ha rese protagoniste di tantissime avventure dentro e fuori dall'acqua.

Da Il Signore e la sirena del 1948 all'amatissimo cartone animato La Sirenetta, dal popolare Splash - Una sirena a Manhattan al più recente Una sirena a Parigi, sono davvero tante le sirene nel cinema. Per non lasciarvele scappare, abbiamo realizzato la lista dei 15 migliori film sulle sirene, con protagoniste le leggendarie creature acquatiche, da vedere.

1. Splash - Una sirena a Manhattan (1984)

Daryl Hannah con Tom Hanks in Splash - una sirena a Manhattan

Iniziamo la nostra lista dei migliori film sulle sirene con quella che è forse la pellicola più iconica del genere: Splash - Una sirena a Manhattan. Questo lungometraggio del 1984 diretto da Ron Howard ha come protagonista Madison (Daryl Hannah), una bionda e bellissima sirena decisa a ritrovare un ragazzo di nome Allen (Tom Hanks) incontrato in mare a Cape Cod. Armata del portafogli perduto dal giovane e di un paio di splendide gambe, Madison approda a Manhattan pronta a coronare il suo sogno d'amore.

2. The Marmaid (2016)

Una scena tratta dal film The Marmaid

The Marmaid (titolo originale Mei ren yu) è una pellicola fantastica di produzione cinese per la regia di Stephen Chow. La pacifica esistenza di una colonia di sirene del Golfo Verde è minacciata dai piani di Xuan, un ricco magnate deciso a bonificare la zona per realizzare il suo progetto immobiliare. La sirena Shan viene incaricata dalla comunità di salire in superficie per fermare Xuan salvo poi innamorarsene perdutamente.

3. Aquamarine (2006)

Sara Paxton in Aquamarine

Claire (Emma Roberts) e Hailey (Joanna 'JoJo' Levesque) sono due inseparabili amiche della Florida che si godono le giornate della loro ultima estate insieme: la madre di Hailey, infatti, ha deciso di trasferire la famiglia in Australia, portando la figlia lontana dai suoi affetti. Prima di separarsi, però, le due ragazze faranno un incontro che cambierà per sempre le loro vite; a bordo piscina faranno la conoscenza di Aquamarine (Sara Paxton), affascinante sirena figlia del dio del mare innamorata del bagnino Raymond (Jake McDorman).

4. La Sirenetta (1989)

Una scena del film d'animazione La sirenetta

Impossibile parlare di sirene nel cinema senza nominare uno dei cartoni classici Disney più amati di sempre: La Sirenetta. Protagonista di questa pellicola animata del 1989 è Ariel, giovane principessa sirena dall'animo ribelle estremamente attratta dalla vita in superficie. Innamoratasi di un essere umano, il bel principe Eric, Ariel farà un patto con la perfida strega del mare Ursula, scambiando la sua splendida voce per un paio di gambe.

5. Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è (2015)

Cara Delavingne interpreta due sirene nel film Pan - Viaggio sull'isola che non c'è

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è rappresenta un'originale rivisitazione della fiaba che tutti noi conosciamo molto bene. In questa reinterpretazione per la regia di Joe Wright, Peter (Levi Miller) è un giovane orfano che viene rapito e trasportato sull'isola che non c'è per diventare uno dei tanti schiavi bambini al servizio del terribile pirata Barbanera (Hugh Jackman). Nonostante le numerose differenze con il racconto originale (Giacomo Uncino è un pirata buono), anche in questa pellicola non potevano certo mancare le sirene, tra le quali ne spiccano due interpretate entrambe da Cara Delevingne.

6. Lady in the Water (2006)

Bryce Dallas Howard in una scena del film Lady in the Water

Forse non sarà propriamente una sirena quella interpretata da Bryce Dallas Howard nel film Lady in the Water (M. Night Shyamalan) ma poco ci manca. La trama segue le vicissitudini di Cleveland (Paul Giamatti), uomo solo e tormentato da un tragico passato che, una notte, viene salvato dall'annegamento in piscina da una ragazza con i capelli rossi e la pelle diafana. Il nome della giovane misteriosa è Story ed è una creatura acquatica proveniente dal Mondo azzurro giunta in superficie per compiere un'importante missione.

7. Pirati dei Caraibi - Oltre in confini del mare (2011)

Sam Claflin e Astrid Berges-Frisbey nel film Pirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

Poteva forse una saga cinematografica incentrata sui pirati non annoverare tra le sue protagoniste le affascinanti sirene? Nel quarto capitolo dal titolo Pirati dei Caraibi - Oltre in confini del mare, troviamo il Capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) impegnato nella ricerca della Fonte della Giovinezza. Per poter usufruire della fonte, però, è necessario prima procurarsi la lacrima di una sirena. Dopo diverse peripezie, il missionario di bordo Philip (Sam Claflin) riesce a catturarne una, dandole il nome di Serena.

8. Una sirena a Parigi (2020)

Una sirena a Parigi: una scena del film

Ambientato nell'estate del 2016 nella capitale francese, Una sirena a Parigi racconta la storia di Gaspard Snow (Nicolas Duvauchelle), un giovane che lavora come cantante nel locale-battello della sua famiglia. Dopo una pioggia torrenziale che causa lo straripamento della Senna, Gaspard rinviene una sirene ferita sulla banchina del fiume. Una volta portata a casa, il ragazzo scoprirà che la magica creatura si chiama Lula (Marilyn Lima) e che possiede un pericoloso potere: chiunque ascolti il suo canto si innamora perdutamente di lei, tanto da morire di crepacuore.

9. Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

Una sirena del Lago Nero in Harry Potter e il calice di fuoco

Probabilmente non si tratta delle sirene più affascinanti che abbiate mai visto ma anche nella saga dedicata al celebre maghetto fanno la loro comparsa le leggendarie creature acquatiche. Durante la seconda prova del Torneo Tremaghi in Harry Potter e il calice di fuoco, il giovane mago si troverà, infatti, faccia a faccia con queste bellezze mentre nuota nelle profondità del Lago Nero.

10. Il segreto dell'isola di Roan (1994)

Una scena tratta dal film Il segreto dell'isola di Roan

Pellicola del 1994 liberamente tratta dal romanzo Secret of the Ron Mor Skerry (di Rosalie K. Fry e diretta da John Sayles, Il segreto dell'isola di Roan ha come protagoniste delle creature marine molto simili alle sirene, delle donne mutaforma in grado di trasformarsi in foche: le Selkies. Ambientato nella splendida e magica Irlanda, il film racconta la centenaria alleanza tra la famiglia della piccola Fiona e queste straordinarie creature.

11. La canzone del mare (2014)

Una scena di Song Of The Sea

Un altro film, questa volta d'animazione, che racconta lo straordinario mondo delle Selkies irlandesi è La canzone del mare. Protagonista delle vicende è Ben, un ragazzino di dieci anni che vive su un'isola al largo dell'Irlanda insieme al padre Conor e alla sorellina Saoirse. La vita dell'intera famiglia viene stravolta quando la piccola, dopo aver trovato un mantello bianco lasciatole in eredità dalla madre scomparsa, intraprende una pericolosa avventura per mare. Ben dovrà, così, imbarcarsi in un epico viaggio per salvare la vita della sorella.

12. Il segreto della sirena (2017)

Ryan è la protagonista de Il segreto della sirena

Poco dopo essersi trasferita insieme al padre e al nonno in un villaggio di pescatori, Ryan (Caitlin Carmichael), adolescente orfana di madre, fa una scoperta che cambia per sempre la sua esistenza. Durante una gita, infatti, la ragazza salva la vita a una sirena rimasta intrappolata in una rete da pesca. Da quel momento, Ryan e Coral, questo il nome della creatura marina, diventano grandi amiche e alla ragazza sarà permesso di entrare nel magico mondo delle sirene.

13. Il bambino venuto dal mare (1999)

Un'immagine del protagonista de Il bambino venuto dal mare

Non solo sirene ma anche...tritoni! Ed è proprio un tritone il protagonista della pellicola del 1999 dal titolo Il bambino venuto dal mare. Cody è un normalissimo ragazzo di tredici anni con due genitori adottivi e una grande passione per il nuoto. Quando viene a scoprire che la madre biologica era una sirena (e lui, di conseguenza, un tritone), il ragazzo dovrà decidere se continuare la sua vita ordinaria o far ritorno al proprio luogo d'origine: il mare.

14. Lu e la città delle sirene (2017)

Un'immagine tratta dal film d'animazione Lu e la città delle sirene

Pellicola d'animazione giapponese del 2017, Lu e la città delle sirene racconta la storia di Kai, un ragazzo di quattordici anni appena trasferitosi con la madre nel villaggio di pescatori di Hinashi. Qui si unisce a due suoi compagni di classe, Yuho e Kunio, per dar vita a una band musicale dal nome Seiren. Ben presto la loro musica attirerà Lu, una piccola sirena che abita nelle acque di Hinashi.

15. Il signore e la sirena (1948)

William Powell è Arthur Peabody nel film Il signore e la sirena

Concludiamo la nostra lista dei più bei film sulle sirene con la prima pellicola del genere arrivata fino ai giorni nostri: Il signore e la sirena. Datato 1948 e diretto da Irving Pichel, questo film in bianco e nero segue le vicissitudini di Arthur Peabody (William Powell), un uomo originario della Florida in vacanza con la moglie Polly (Irene Hervey) ai Caraibi. Qui l'incontro con una misteriosa sirena gli causerà non pochi guai, coniugali e legali.