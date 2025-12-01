Zootropolis 2 apre col botto negli USA, debutto da 5 milioni in Italia: tutti i record del sequel Disney

Disney festeggia il felice debutto di Zootropolis 2. Apertura record per il sequel dell'amato cartoon del 2016 che segna un weekend del Ringraziamento da ricordare in termini di incassi. E in Italia il film apre con 5,5 milioni di incassi, schizzando in vetta alla classifica.

In patria la buddy comedy poliziesca con protagonisti animali antropomorfi ha concluso il weekend a quota 156 milioni di dollari in Nord America, con una brillate media per sala di 24.200 dollari, e 400 milioni di dollari incassati sui mercati esteri tra cui spiccano i 5 milioni del botteghino italiano e le 647.014 presenze. In cinque giorni il film per famiglie ha raggiunto la sbalorditiva cifra di 556 milioni di dollari a livello globale, riconfermando il successo dei titoli di animazione.

Una scena di Zootropolis 2

Un debutto indimenticabile per il sequel Disney

La nostra recensione di Zootropolis 2 ci aiuta ad approfondire le ragioni di un successo incredibile, a giudicare dal numero di record infranti. Zootropolis 2 è diventato, infatti, il quarto miglior debutto mondiale nella storia del botteghino dopo Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War e Spider-Man: No Way Home, nonché il miglior debutto globale di sempre per un film d'animazione.

"L'incredibile risposta a Zootropolis 2 riflette sia il suo fascino mondiale sia lo straordinario lavoro dei nostri registi e del cast", afferma Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment. È un momento di orgoglio per Disney Animation e per tutti noi della Disney, per non parlare del modo fantastico di iniziare le festività natalizie".

Tutti i record globali di Zootropolis 2

Miglior apertura globale di sempre per un film d'animazione (in base ai tassi attuali)

Quarto miglior debutto globale di sempre dopo Avengers: Endgame (1,2 miliardi di dollari), Avengers: Infinity War (630 milioni di dollari) e Spider-Man: No Way Home (587 milioni di dollari)

Il più grande debutto globale del 2025

Miglior apertura globale di sempre per un sequel d'animazione

Miglior apertura globale di sempre per i Walt Disney Animation Studios

Miglior apertura globale di sempre per qualsiasi film d'animazione nei 102 anni di storia della Disney

Il più grande incremento nel weekend di apertura dal film originale al sequel per qualsiasi franchise d'animazione (239%)

Tutti i record nazionali di Zootropolis 2

Secondo incasso più alto per il Giorno del Ringraziamento dopo _Oceania 2- (28 milioni di dollari)

Secondo incasso più alto per il Giorno del Ringraziamento di sempre (in tre e cinque giorni) dietro Oceania 2 (139 milioni di dollari in tre giorni e 225 milioni di dollari in cinque giorni)

Secondo Black Friday più alto di sempre con 38,9 milioni di dollari dietro Oceania 2 (54,3 milioni di dollari)

Secondo incasso più alto per il Mercoledì prima del Ringraziamento di tutti i tempi con 39,3 milioni di dollari dopo Oceania 2 (57,5 milioni di dollari)

Secondo incasso più alto per l'anteprima del sequel di Walt Disney Animation con 10,2 milioni di dollari, dietro Oceania 2 (13,8 milioni di dollari) e davanti a Frozen II (8,5 milioni di dollari)

Ariana Grande nei panni di Glinda in Wicked - Parte 2

Wicked - Parte 2 si difende molto bene, ma in Italia il secondo posto è di Pio e Amedeo

Zootropolis 2 funge da traino a un botteghino del Ringraziamento fervido di incassi. Alle spalle del film Disney resiste molto bene Wicked - Parte 2 che, nel secondo weekend di uscita, incassa altri 62,8 milioni celebrando un totale domestico di 270,4 milioni e un incasso globale di 393,2 milioni. Il secondo capitolo delle avventure di Elphaba e Glinda nel regno di Oz conserva il suo zoccolo duro di appassionati di musical anche se in Italia è solo quarto.

Il botteghino italiano celebra, al secondo posto, il debutto della nuova commedia di Pio e Amedeo, di cui parliamo nella nostra recensione di Oi vita mia, che apre con oltre 2 milioni di euro di incasso raccolti in 387 sale e 282.591 presenze. Cifre che confermano il consolidato interesse del pubblico italiano per la commedia, soprattutto in vista delle festività natalizie in arrivo.