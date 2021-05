I 10 migliori film e serie tv da vedere per la Festa della Mamma

Quali sono i migliori film e serie tv da vedere per la Festa della Mamma: da Juno a La prima cosa bella, ecco quelli da non perdere, con un occhio di riguardo alla Collection di Infinity dedicata alla festività.

Una mamma per amica: Lauren Graham e Alexis Bledel interpretano Lorelai e Rory nel pilot

La Festa della Mamma è una giornata davvero speciale che merita di essere celebrata nel modo giusto, ritagliandosi qualche ora del proprio tempo da trascorrere in compagnia di una delle persone più importanti della propria vita. Sono tante le attività che si possono organizzare per condividere alcuni indimenticabili momenti insieme; tra queste, c'è sicuramente quella di vedere un bel film o una serie televisiva, comodamente seduti sul divano di casa. Magari una pellicola che racconti proprio il rapporto madre-figli, in tutte le sue possibili declinazioni.

Per questo, abbiamo deciso di proporvi 10 tra i migliori film e serie tv da vedere per la Festa della Mamma, con un occhio di riguardo ai titoli presenti all'interno del catalogo di Infinity, che ha creato una collection dedicata proprio a questa festività.

1. Mamma Roma (1962)

Una scena di Mamma Roma

Iniziamo la nostra lista dei migliori film e serie da vedere per le Festa della Mamma con un classico struggente del cinema italiano: Mamma Roma. Diretto da Pier Paolo Pasolini e interpretato da una magistrale Anna Magnani, il film segue le vicissitudini di Roma Garofolo, una prostituta della Capitale determinata a cambiare vita, soprattutto per il figlio Ettore, completamente ignaro del lavoro della madre. L'occasione le si presenta quando il suo protettore convola a nozze, liberando la donna da qualsiasi tipo di legame. Roma potrà, così, avviare un'attività presso un mercato di piazza, nella speranza di consentire all'amato figlio di riscattarsi dalla propria condizione e trovare un lavoro rispettabile. Le cose, tuttavia, non andranno come sperato dalla donna, che si prodigherà in ogni modo per assicurare a Ettore un futuro migliore. Per poter vedere questo capolavoro della cinematografia italiana, non vi resta che andare sul catalogo di Infinity.

2. Una mamma per amica (2000 - 2007 + 2016)

Una mamma per amica: Lauren Graham e Alexis Bledel in una foto della puntata La maratona di ballo

Quale serie tv migliore da vedere in questo giorno così speciale se non Una mamma per amica? Lo show di Amy Sherman, andato in onda dal 2000 al 2007 con una ottava stagione rilasciata nel 2016, non ha certo bisogno di presentazioni: Lorelai Gilmore (Lauren Graham) è una madre single che vive insieme alla figlia Rory (Alexis Bledel) nell'immaginaria e pittoresca cittadina di Stars Hollow, in Connecticut. Le due vivono un rapporto di estrema complicità, quasi simbiotico, più simile a una relazione di amicizia tra due coetanee che a una dinamica madre-figlia. Più conflittuali, invece, sono i rapporti tra Lorelai e i suoi ricchi genitori Emily (Kelly Bishop)e Richard (Edward Herrmann), due persone estremamente distanti dal mondo della figlia ma, in fondo, sempre pronti a darle una mano. Ad arricchire la storia, numerosi personaggi di contorno molto ben caratterizzati, e una miriade di temi affrontati come l'amicizia, l'amore, i drammi adolescenziali, il difficile passaggio all'età adulta e la distanza generazionale. Una mamma per amica ha ricevuto diversi riconoscimenti soprattutto grazie alle performance del cast e ai suoi dialoghi brillanti e ricchi di humor.

3. Quando meno te lo aspetti (2004)

Hayden Panettiere, Abigail Breslin, Kate Hudson e Spencer Breslin in una scena di Quando meno te lo aspetti

Film del 2004 per la regia di Garry Marshall (regista anche di Pretty Woman) e con protagonisti Kate Hudson, John Corbett e Joan Cusack, Quando meno te lo aspetti è una divertente commedia che racconta come i figli possano stravolgerti la vita. Soprattutto quando non sono i tuoi. Helen (Hudson) è una giovane donna in carriera la cui vita viene improvvisamente sconvolta dalla tragica morte della sorella. La donna, così, si ritroverà costretta a occuparsi dei tre nipoti rimasti orfani, e a cambiare la propria vita in funzione del nuovo ruolo che il destino, volente o nolente, le ha affidato: quello di madre. Quando meno te lo aspetti è disponibile nel catalogo Infinity.

4. Juno (2007)

Ellen Page e Michael Cera in una scena del film Juno

Una madre è sempre una madre, anche quando si tratta di un'adolescente incinta con poca esperienza e senza la minima idea di come doversi comportare. Juno (Elliot Page), rimasta incinta del suo migliore amico Paulie (Michael Cera), è determinata a portare a termine la gravidanza ma, allo stesso tempo, non vuole tenere il bambino, consapevole di non potergli dare la vita che meriterebbe. Decide, quindi, di darlo in adozione a Vanessa e Mark, una coppia da lei scelta con cura e con la quale stringerà un fortissimo legame. La pellicola diretta da Jason Reitman mette a confronto, con coraggio e tenerezza, due tipi di madre: quella biologica, che sceglie di donare al figlio un'esistenza più sicura, e quella adottiva, mossa dal grande desiderio di avere un bambino ma impossibilitata a farlo in maniera naturale

5. 10 giorni senza mamma (2005)

10 Giorni senza Mamma: Fabio De Luigi in una scena

Pellicola del 2019 per la regia di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma mostra le dinamiche della vita familiare quando una madre esausta e frustrata decide di prendersi una meritata vacanza dal marito e dai figli. Stanca di avere tutto il carico della famiglia sulle proprie spalle, Giulia (Valentina Lodovini) parte per Cuba insieme alla sorella, lasciando l'intera gestione familiare nelle mani del marito Carlo (Fabio De Luigi). Carlo, che è un uomo carriera completamente dedito al lavoro, si ritrova così, improvvisamente, a doversi barcamenare tra la cura dei figli Camilla, Tito e Bianca e la gestione della casa. Non senza risvolti tragicomici. Potete trovare 10 giorni senza mamma all'interno del catalogo di Infinity.

6. Mamma Mia! (2008)

Meryl Streep con Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Se siete degli appassionati di pellicole musicali, il film perfetto da vedere in occasione della Festa della Mamma è sicuramente Mamma Mia!, trasposizione cinematografica del celebre musical basato sulle musiche degli ABBA. Un'energica (ed atletica!) Meryl Streep veste i panni di Donna Sheridan, madre single che gestisce un piccolo e caratteristico hotel sull'incantevole isola di Kalokairi, in Grecia. Indaffarata nei preparativi dell'imminente matrimonio della figlia Sophie (Amanda Seyfried), Donna non si accorge che quest'ultima ha invitato sull'isola i suoi tre amori di gioventù, nella convinzione che uno dei tre uomini sia suo padre. Una commedia briosa ricca di momenti toccanti madre-figlia, di cui esiste anche un sequel: Mamma Mia! Ci risiamo.

7. La prima cosa bella (2010)

Giulia Burgalassi, Micaela Ramazzotti e Francesco Rapalino in una scena de La prima cosa bella

Tra i film della collection di Infinity dedicata alla Festa della Mamma troviamo anche La prima cosa bella, pellicola del 2010 diretta da Paolo Virzì nonché uno tra i lavori più apprezzati del regista livornese. Attraverso una serie di flashback, il film racconta la storia di Anna Michelucci (Micaela Ramazzotti da giovane e Stefania Sandrelli da anziana) e il complicato rapporto tra questa madre bella ed eccentrica e i suoi due figli Bruno (Valerio Mastandrea) e Valeria (Claudia Pandolfi). In particolare Bruno, che non ha mai capito gli atteggiamenti di sua madre e con la quale ha tagliato da tempo ogni comunicazione, si ritroverà a dover fare pace con il proprio passato quando la donna, malata da tempo, si ritroverà in punto di morte. Un film autentico e malinconico che non mancherà di farvi versare qualche lacrima.

8. Big Little Lies (dal 2017)

Big Little Lies - Piccole grandi bugie: le protagoniste in una foto della seconda stagione

Se siete alla ricerca di una serie televisiva lontana anni luce dai soliti stereotipi di madre ai quali siamo abituati, Big Little Lies - Piccole grandi bugie è sicuramente quella che fa per voi. Protagoniste di questo acclamato show sono Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley) e Madeline (Reese Witherspoon), amiche e madri che abitano nella borghese e provinciale cittadina di Monterey (California), dove le amicizie spesso non sono tali e le donne appaiono in perenne lotta per mantenere intatta la facciata di madri premurose e mogli irreprensibili. Ma questa apparenza di perfezione viene messa a dura prova quando un tragico evento farà emergere i segreti più inconfessabili.

9. Mommy (2014)

Antoine-Olivier Pilon e Anne Dorval in una scena del film Mommy

In questa pellicola datata 2014, il regista Xavier Dolan esplora il complicato rapporto tra Diane (Anne Dorval), una madre vedova dall'indole anticonformista, e il figlio Steve, adolescente affetto da disturbo oppositivo provocatorio caratterizzato da rabbia persistente e comportamenti violenti. Dopo averlo riportato a casa dalla comunità di recupero nella quale il giovane era ricoverato, Diane si ritroverà a dover gestire una situazione esplosiva, fatta di complicità e tenerezza ma anche di violenza e insulti. Mommy, questo il titolo del film, ha la capacità di scardinare qualsiasi tipo di cliché del rapporto madre-figli, mostrando quanto sia complicato essere madre quando la società decide di lasciarti sola in questo difficile cammino.

10. Venuto al mondo (2012)

Venuto al mondo: Pietro Castellitto in una scena del film con Penelope Cruz

Concludiamo la nostra lista dei migliori film e serie da vedere per le Festa della Mamma con una pellicola firmata da Sergio Castellitto che potete comodamente trovare all'interno del catalogo di Infinity: Venuto al mondo. Adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Margaret Mazzantini, il film abbraccia tre differenti piani temporali (il 2009, il 1992 e il 1984) mentre ci racconta la storia di Gemma (Penelope Cruz) e il dramma della scoperta della sterilità. Tornata dopo diversi anni di assenza a Sarajevo in compagnia del figlio adolescente Pietro, la donna ripensa al suo incontro con Diego, l'uomo per cui aveva mandato all'aria il proprio matrimonio e con il quale aveva concepito Pietro ricorrendo alla maternità surrogata.