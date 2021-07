Il primo giorno della mia vita, Nostalgia e Una notte da dottore: ecco il nuovo listino Medusa!

Medusa si prepara a lasciarsi alle spalle l'ultimo anno di difficoltà e ad affrontare una nuova stagione cinematografica che sarà capace di divertire, conquistare ed emozionare il suo pubblico. Sono davvero molti e vari, infatti, i titoli che si alterneranno nei prossimi mesi all'interno delle nostre sale, dalle commedie che promettono risate assicurate, al cinema d'autore fino alle pellicole che raccontano storie di donne forti. Tra i nomi che saranno protagonisti di questa nuova stagione cinematografica ci sono Toni Servillo, Anna Foglietta, Valerio Mastrandrea, Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini, solo per citarne alcuni. Volete sapere quali saranno i film targati Medusa da vedere prossimamente al cinema? Ecco i film in uscita nel 2021/2022.

Medusa punta sulle risate in questo 2021/2022

Una scena del film Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme

Il divertimento non mancherà di certo in questa nuova stagione cinematografica di Medusa. Tra i titoli in programmazione troviamo, infatti, il nuovo film di Vincenzo Salemme, regista e protagonista insieme a Cristina Donadio, Serena Autieri e Maurizio Casagrande di Con tutto il cuore; basato sull'omonima opera teatrale scritta dallo stesso Salemme, la pellicola racconta di un professore pernnemente vittima di soprusi al quale viene trapiantato il cuore del delinquente O Barbiere. C'è poi Una notte da dottore, nuova collaborazione tra il regista Guido Chiesa e Diego Abatantuono affiancato, questa volta, dal comico Frank Matano con il quale forma un insolito ma scoppiettante duo. Ma le risate non finiscono qui perché nel corso della stagione 2021/2022 arriveranno anche i nuovi attesissimi film di Aldo, Giovanni e Giacomo e di Ficarra e Picone.

Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini, qualche film e le ragioni di un grande successo

Il cinema italiano che ci fa emozionare

Supereroi di Paolo Genovese: una scena del film

Il regista Paolo Genovese si fa in due per emozionare il pubblico di Medusa, portando sul grande schermo un paio di pellicole da lui dirette che arrivano dopo il successo di Perfetti sconosciuti e The Place. Si tratta di Supereroi, opera tratta dall'omonimo romanzo di Genovese che vede Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nei panni di una coppia che cerca di resistere al trascorrere del tempo nonostante i segreti, le bugie e le incomprensioni. Sempre tratto da un romanzo del regista è Il primo giorno della mia vita, film con Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco e Toni Servillo che mette al centro l'enorme valore della vita di ogni essere umano. Tra gli altri titoli in programmazione troviamo poi Nostalgia, film in cui Mario Martone dirige Pierfrancesco Favino per raccontare una storia ambientata a Napoli nel rione Sanità, Tutti a bordo di Luca Miniero con Stefano Fresi e Giovanni Storti, e L'ultima volta che siamo stati bambini, basato sull'omonimo romanzo di Fabio Bartolomei.

Piefrancesco Favino: i dieci migliori film

Donne in primo piano

Lina Siciliano in una scena del film Una femmina

In questa stagione cinematografica 2021/2022 Medusa ci porta alla scoperta di protagoniste forti. Lo fa con Una femmina, film di Francesco Costabile che racconta le storie di donne calabresi come Giusy Pesce, Lea Garofalo e Maria Concetta che hanno avuto il coraggio di ribellarsi alla 'ndrangheta. Una storia potente e importante che vede protagonista l'attrice Lina Siciliano. Avrà, invece, il volto di Anna Foglietta la protagonista della nuova opera di Costanza Quatriglio, intitolata Trafficante di virus e ispirata all'omonimo libro della virologa di fama internazionale Ilaria Capua. Il film racconta l'ingiustizia subita da una donna che ha dedicato la propria vita a combattere le malattie e che si ritrova, improvvisamente, indagata per un presunto traffico di virus e vaccini.

Le scommesse di Medusa

Una scena di Mollo tutto e apro un chiringuito

Tra le scommesse di Medusa per quest'anno troviamo Mollo tutto e apro un chiringuito, primo film ideato in collaborazione con gli autori de Il Milanese Imbruttito, e Tiger's Nest per la regia di Brando Quilici. Quilici, qui al suo secondo lavoro dopo Il mio amico Nanuk (2014), racconta l'unione tra un ragazzo orfano (Sunny Pawar) e un tigrotto, in viaggio tra le montagne himalayane per raggiungere il monastero di Taktsang in Buthan conosciuto anche come "Il nido della tigre". Infine, tra i titoli in programma per questa nuova stagione di cinema troviamo il thriller di Roland Joffé The Maestro, la storia di un direttore d'orchestra italiano che archivia opere musicali composte da prigionieri ebrei dei campi di concentramento nazisti.

Ecco il listino Medusa