Vicini di casa, Il primo giorno della mia vita e nostalgia: ecco il nuovo listino Medusa!

Il listino di Medusa per il nuovo anno promette di divertire ed emozionare il suo pubblico, con una proposta di titoli capace di accontentare tutti i gusti. Dalle commedie al cinema d'autore, dai film per la famiglia alle pellicole drammatiche: sono tanti i generi che si alterneranno in questo 2022 in sala. Tra i nomi che saranno protagonisti di questo nuovo anno in sala ci sono Toni Servillo, Valerio Mastrandrea, Margherita Buy, Claudio Bisio, Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini, solo per citarne alcuni. Volete saperne di più sui prossimi film in uscita per Medusa? Ecco il listino del 2022.

Un 2022 di risate

Vicini di casa: una foto del cast

Il divertimento non mancherà di certo in questo nuovo anno di cinema targato Medusa. Tra i titoli in programma per il 2022 troviamo, infatti, Vicini di casa, pellicola diretta da Paolo Costella interpretato da Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Il film, ambientato in un appartamento romano, ha come protagoniste due coppie diametralmente opposte tra loro: Giulio e Federica, ormai al capolinea del loro matrimonio, e Salvatore e Laura, affiatati e vivaci. Una proposta provocatoria cambierà per sempre le vite di tutti e quattro. Dopo il successo de La fuitina sbagliata, il duo comico composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte I Soldi Spicci tornano con nuovo lungometraggio dal titolo Il mondo sotto social mentre, Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Un boss in salotto) porta sullo schermo il suo ultimo film Tutti a bordo, che vede protagonisti Stefano Fresi e Giovanni. Infine, il 2022 vedrà il ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo e di Ficarra e Picone.

Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini, qualche film e le ragioni di un grande successo

Il cinema che ci fa emozionare

Toni Servillo durante le riprese de Il primo giorno della mia vita

Con il suo Il primo giorno della mia vita il regista Paolo Genovese ci fa riflettere sul valore della vita, raccontando la vita di un uomo, di due donne e di un ragazzino la cui vita cambierà per sempre dopo l'incontrano con un personaggio misterioso (interpretato da Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro. Nel film anche Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Giorgio Tirabassi. Francesco Costabile ci porta, invece, alla scoperta di protagoniste forti con il suo Una femmina, film con protagonista l'attrice Lina Siciliano che racconta le storie di donne calabresi come Giusy Pesce, Lea Garofalo e Maria Concetta che hanno avuto il coraggio di ribellarsi alla 'ndrangheta. Infine, è di Mario Matrone l'adattamento del romanzo di Ermanno Rea Nostalgia, da cui l'omonimo film con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno ambientato a Napoli nel rione Sanità.

Pellicole di formazione

Tiger's Nest: una scena del film

Il listino 2022 di Medusa porta sullo schermo degli emozionanti coming-of-age ambientati in Asia. Con il suo Last Film Show, il regista Pan Nalin compie un viaggio in parte autobiografico che lo riporta alle sue radici a Saurashtra, in India occidentale, dove è stato girato. La pellicola segue un bambino di 9 anni Samay, la cui vita viene completamente stravolta dopo aver visto il suo primo film al Galaxy Cinema. Innamoratosi perdutamente della sala contro il volere di suo padre, Samay stringe un accordo con il proiezionista Fazal che gli permette di guardare film gratuitamente in cambio del pranzo del ragazzino. Tiger's Nest di Brando Quilici con protagonista Sunny Pawar (Lion - La strada verso casaa) e Claudia Gerini, invece, parla dell'importanza della difesa degli animali attraverso la storia della commovente amicizia tra due orfani, un tigrotto e un bambino, in una favola di fratellanza ambientata nelle valli dell'Hylamalia.

Il listino di Medusa