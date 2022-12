Vicini di casa, commedia con Claudio Bisio, primo incasso del box office italiano con oltre 606 mila euro

Ha debuttato al cinema il 1 dicembre ed è subito balzato in testa al box office italiano l'ironico Vicini di casa, il nuovo film di Paolo Costella, già vincitore di un David di Donatello per la sceneggiatura con Perfetti Sconosciuti, con protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Nel primo weekend in sala Vicini di casa, distribuito da Medusa Film, ha totalizzato un incasso di € 606.654 euro (88.057 spettatori) in 460 schermi, dati Cinetel, e una media cinema pari a € 1.319 per sala. Qui la nostra recensione di Vicini di casa, produzione Lotus Production e Baires Produzioni in associazione con Medusa Film.

Il gatto con gli stivali 2: un'immagine del film

L'uscita ufficiale è prevista per il 7 dicembre, ma le anteprime del 3 e 4 dicembre hanno fruttato al cartoon DreamWorks Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio un incasso di 490.000 euro da 355 sale e 71.582 presenze, con una media per sala di 1.380 euro, il che fa ben sperare per l'uscita del film che torna a raccontare le avventure del temibile gatto della saga di Shrek.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio, il terzo trailer ufficiale del film

Ancora animazione in terza posizione. Meno lucrosa del previsto l'uscita in versione doppiata di One Piece Film: Red. L'exploit dell'anime in lingua originale aveva fatto ben sperare. ma la nuova release si ferma a quota 352.000 e 47.780 presenze nel primo weekend. Qui la nostra recensione di One Piece Film: Red, anime basato sul manga dei record di Eiichiro Oda.

Strange World - Un mondo misterioso: un'immagine del film

Scende al quarto posto Strange World - Un mondo misterioso. Il film Disney incassa altri 333 mila euro, ma supera il milione di euro di incasso in due settimane. Qui trovate la nostra recensione di Strange World - Un mondo misterioso, primo film Disney a trattare personaggi apertamente gay, scelta questa che ha impedito l'uscita in Russia, Cina, Francia, Medio Oriente, Malesia e Indonesia, tra i mercati principali. Disney ha, infatti, deciso di difendere la storyline della pellicola rifiutando di far uscire il film d'animazione in versione tagliata, con conseguente perdita degli incassi. Secondo le fonti, il film potrebbe perdere almeno 100 milioni nella sua uscita al cinema.

Strange World: perché è il Classico Disney perfetto per la Generazione Z

Il costante calo negli incassi di Black Panther: Wakanda Forever lo colloca in quinta posizione con altri 330.000 euro di incasso che lo portano a un passo dal traguardo degli 8 milioni di euro. Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.