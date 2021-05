Marvel’s What If…?, cosa sappiamo sulla serie in arrivo su Disney+

Marvel's What If...? - Nick Fury nella serie

Alla fine dell'estate, dopo la conclusione delle avventure di Loki, su Disney+ sarà il turno di un'altra attesa serie basata sulle creazioni della Casa delle Idee: Marvel's What If...?, la prima produzione animata dei Marvel Studios. Annunciata nel 2019, la serie promette uno sguardo diverso sugli eventi più importanti della Infinity Saga, con scenari alternativi talvolta basati su premesse improbabili. Il tutto sotto l'ormai consueta egida produttiva di Kevin Feige, il quale ha sempre voluto sfruttare le possibilità dello streaming per andare oltre le convenzioni narrative e stilistiche del Marvel Cinematic Universe, in questo caso tramite la forma espressiva dell'animazione. In attesa che i primi dieci episodi arrivino sulla piattaforma, ecco tutto ciò che sappiamo finora.

L'ispirazione

Agents of S.H.I.E.L.D.: Ming-Na Wen e Henry Simmons nell'episodio The Ghost

Marvel's What If...? trae spunto dall'omonimo fumetto, pubblicato a intervalli regolari dal 1977 in poi (la testata più recente, che costituisce il tredicesimo volume della serie, risale al 2018). Il primo volume conteneva storie autoconclusive, mentre dalla seconda serie regolare in poi ci sono state avventure più lunghe, spesso legate ai crossover che la Marvel pubblicava nello stesso periodo (tra questi citiamo House of M, Civil War e Age of Ultron). Dal 1977 al 1995 ogni numero era introdotto da Uatu l'Osservatore, il quale riassumeva un evento importante dell'universo tradizionale e poi ne esplorava una versione alternativa. Molte di queste storie sono legate a Spider-Man: il numero più famoso della serie classica è il ventiquattresimo, dove Gwen Stacy non muore, e negli anni Novanta fu creato un intero universo narrativo, noto come MC2, a partire da una delle storie in cui si immaginava che Peter Parker e Mary Jane non avessero perso la loro figlia (che da adolescente diventa Spider-Girl e sostituisce il padre, costretto a ritirarsi dopo aver perso una gamba). Il fumetto ha anche parzialmente ispirato alcuni episodi di Agents of S.H.I.E.L.D., dove i protagonisti sono intrappolati all'interno di una simulazione che propone esiti alternativi delle loro avventure nelle stagioni precedenti.

Il narratore

Marvel's What If...? - una foto di scena

Come abbiamo già detto, i primi due volumi del mensile classico avevano come cornice narrativa la presenza di Uatu, membro di una razza aliena nota come gli Osservatori e incaricato di monitorare la Terra senza intervenire (ordine al quale disobbedisce regolarmente). Questi alieni sono già apparsi nel Marvel Cinematic Universe, con intento umoristico: in Guardiani della Galassia Vol. 2 li vediamo impegnati in una conversazione con Stan Lee, le cui varie apparizioni nei film del franchise sarebbero quindi dovute al suo essere un informatore (stando al regista James Gunn, la sequenza è un omaggio a una popolare teoria dei fan che circolava in rete). L'adattamento televisivo di What If...? conterrà la prima apparizione di Uatu in una produzione Marvel Studios, e in inglese avrà la voce dell'attore Jeffrey Wright, che vedremo anche prossimamente in casa DC nei panni del Commissario Gordon nel film The Batman.

La struttura

Marvel's What If...? - un'immagine della serie

La serie sarà antologica, come il fumetto originale, e ogni episodio avrà una storia autoconclusiva. Inizialmente era stato riportato che ciascun capitolo parlerebbe di un film specifico della Infinity Saga, ma è poi stato chiarito che a seconda dei singoli episodi possono esserci elementi di film diversi, come ad esempio uno scenario che abbiamo visto nel trailer: e se T'Challa fosse diventato Star-Lord? Altre idee che vedremo esplorate includono un universo dove Peggy Carter riceve il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers e un altro dove Loki ottiene il diritto di impugnare il martello Mjolnir. Stando allo sceneggiatore A.C Bradley, almeno un'idea è stata scartata perché la vedremo sullo schermo in uno dei prossimi film: a causa di Thor: Love and Thunder, è stato eliminato un copione dove Jane Foster diventa Thor.

I partecipanti

Marvel's What If...? - Doctor Strange nella serie

Bradley è lo sceneggiatore principale, sotto la supervisione diretta di Kevin Feige, mentre Stephan Franck è il responsabile dell'animazione. In linea di massima, tutti i personaggi avranno in originale le voci dei loro interpreti cinematografici, anche se in alcuni casi non c'è ancora stata la conferma diretta da parte della Marvel, anche se sappiamo che ci saranno personaggi come Tony Stark, Steve Rogers e Doctor Strange. Tra gli attori confermati ci sono Hayley Atwell (Peggy Carter), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Karen Gillan (Nebula) e Josh Brolin (Thanos). La serie conterrà anche l'ultima apparizione Marvel di Chadwick Boseman (T'Challa), scomparso la scorsa estate in seguito a un tumore. La colonna sonora è a cura di Laura Karpman, già autrice delle musiche per Lovecraft Country.

Il futuro

Marvel's What If...? - una scena della serie

A differenza di altri progetti Marvel per Disney+, questo è stato concepito come una serie a lungo termine: Bradley e il suo team hanno creato una trentina di scenari, dai quali sono poi stati scelti quelli migliori per creare la prima stagione, che sarà composta da dieci episodi, a cadenza settimanale sulla piattaforma a partire dal mese di agosto (la data precisa non è ancora stata annunciata). La seconda stagione, anch'essa di dieci episodi, è già in lavorazione, e debutterà presumibilmente nel 2022. Ogni episodio sarà accompagnato dalla messa in vendita di vari prodotti di merchandising, che saranno disponibili dopo la premiere ufficiale del singolo capitolo.