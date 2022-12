Marvel Studios Presenta: una strategia vincente?

I Marvel Studios, dopo Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, hanno incontrato, probabilmente, il più grande ostacolo da quando esiste il Marvel Cinematic Universe. Dopo la chiusura del Capitolo dell'Infinito, la potente company dell'intrattenimento si è lanciata ufficialmente nel buio, ripartendo da zero, con tante nuove idee, ma anche una difficile eredità da portare avanti. Perplessità e salti nell'ignoto che hanno spinto l'azienda supereroistica a fare scommesse, sbagliando probabilmente molto, ma anche gettando qualche importante base sul futuro, uno su tutti il concetto di Multiverso che emerge in questa massa, ad ora caotica, di serie televisive e lungometraggi. Detto ciò, proprio per la sua natura sperimentale, la Fase 4 ha anche portato su Disney+ una tipologia inedita di prodotti, gli Speciali ovvero dei mediometraggi tematici della durata di 40-55 minuti. Andiamo a vederli nel dettaglio, spiegando poi come mai tale formato può essere una scommessa vincente anche per gli anni a venire.

Licantropus

Marvel Studios presenta: Licantropus, un'immagine

Cominciamo con Marvel Studios presenta: Licantropus, il primo tra i Marvel Studios Special Presentations, un progetto importante non solo perché ha fatto capire concretamente i vari elementi cardine di questi titoli (dal minutaggio al contenuto, dal tipo di racconto, al contesto di riferimento), ma anche perché ha rotto totalmente gli schemi con quanto avevamo visto fino ad ora nella Fase 4. Per Halloween, la Casa delle Idee ha pensato bene di portare sul piccolo schermo un personaggio poco conosciuto dell'universo, affidare la regia ad un compositore, il noto Michael Giacchino (collaboratore da anni con gli Studios) e omaggiare in modo toccante i lungometraggi Universal sui Mostri, che tra il 1923 e il 1956 hanno dato vita ad un mondo in bianco e nero affascinante e macabro. Il risultato è sorprendente perché dimostra, a conti fatti, che non è per forza necessaria una saga longeva o un film lunghissimo per raccontare una storia e che anche una modesta narrazione indipendente può fare la differenza.

Guardiani della Galassia Holiday Special

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, una foto dello speciale

Dopo la Festa delle Streghe, è arrivato il turno della celebrazione successiva: ad un mese esatto da Natale, il 25 novembre 2022, è stato diffuso su Disney+ Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, che non deve essere visto come una semplice anticipazione di Guardiani della Galassia Vol. 3. James Gunn, infatti, che ha diretto, scritto e persino composto un brano della colonna sonora, ha raccontato un'avventura collaterale degli Avengers Galattici (dove c'è anche Kevin Bacon!), ma ha inserito qua e là delle importanti rivelazioni per l'MCU, tra personaggi inediti (o quasi), qualche importante easter egg e un commovente retroscena su Yondu. Anche in questo caso, ciò che sorprende è l'efficacia di un prodotto piccolo, autoconclusivo che non necessita di chissà quale timing per conquistare il pubblico. Un altro piccolo gioiellino che se conferma il successo di questo format, porta ad una riflessione: è stato questo peculiare contesto tematico a favorirne la riuscita o si tratta di progetti che funzionano a prescindere?

Il futuro dei Marvel Studios Presenta

Marvel Studios presenta: Licantropus, una sequenza

Ed è proprio da questa incognita che bisogna cominciare per cercare di comprendere il possibile futuro dei Marvel Studios Special Presentations. Partiamo con il dire che, a prescindere da questo sospetto lecito sul contesto di riferimento, come hanno riportato diverse testate, sembrerebbe che la Marvel voglia effettivamente investire su questo tipo di prodotti. Tra due mediometraggi possibili dedicati a Silver Surfer e Nova, un infografica (ancora da confermare) che suggerisce ulteriori Marvel Studios Presenta su Abominio e Ghost Rider, per citarne alcuni, la direzione è forse stata tracciata, anche perché abbandonare totalmente questa strategia contenutistica non solo sarebbe deleterio, ma non avrebbe senso considerando il grande successo ottenuto sia da Licantropus che da Guardiani della Galassia Holiday Special. Ecco che quindi questo sfondo a carattere festività può essere stato solo il pretesto, furbo e inattaccabile, per lanciare per la prima volta questi Speciali che però successivamente possono in realtà cambiare forma a piacimento.

Una formula flessibile ed adattabile

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, Rocket in una foto dello speciale

Andando poi a riflettere nel dettaglio sull'effettiva efficacia di queste due peculiari opere targate Marvel Studios, l'elemento che salta subito all'occhio non è tanto la storia in sé o anche le ambientazioni a tema Halloween o Natale, comunque divertenti e piacevoli, ma la flessibilità e adattabilità di questo format. Questi mediometraggi, infatti, proprio in virtù del loro "formato pocket" possono flessibilmente introdurre i più svariati personaggi, che siano antagonisti o eroi, raccontare archi narrativi indipendenti o magari anche concentrarsi anche su eventi fumettistici particolari. Una dimensione ridotta del tutto nuova in cui la Casa delle Idee può sbizzarrirsi come vuole senza temere di aver sbagliato il contenitore di riferimento. È chiaro che la portata contenutistica degli Speciali Marvel non potrà mai essere paragonata ad una serie o ad un film, ma può essere quella formula perfetta per parlare di qualcosa che prima non trovava il suo spazio nel mondo di Kevin Feige perché troppo estranea al resto o eccessivamente secondaria.

L'integrazione nell'MCU

Marvel Studios presenta: Licantropus, un momento del film

Forse il più grande dubbio dei Marvel Studios Special Presentantions è proprio il loro rapporto con il Marvel Cinematic Universe che risulta ancora un'incognita perché se Guardiani della Galassia Holiday Special sembra aver trovato una via di mezzo perfetta tra una narrazione filler e indipendente e la rivelazione di una serie di elementi importanti per l'universo, Licantropus ci sembra staccato da tutto, almeno per ora. Per maggiore coerenza con il pubblico, probabilmente la Casa delle Idee dovrebbe cercare di trovare una natura comune per tutti questi prodotti così da essere più chiara e comprensibile con gli spettatori. Un'altra potenziale criticità si annida, tra l'altro, nella loro sostenibilità: riusciranno tali mediometraggi a rientrare in un piano a lungo termine o, come tanti progetti, rischiano di finire nel dimenticatoio dopo poco tempo? Ciò dipende ovviamente da quanto Marvel vuole investire negli Speciali e soprattutto dall'accoglienza dei fan, fino ad ora calorosa, ma che non sappiamo possa cambiare in futuro.

L'elemento più riuscito della Fase 4?

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, una foto dello speciale

Come detto nell'introduzione, ora che la Fase 4 è terminata, si possono fare le dovute considerazioni e, tenendo conto che sia le serie televisive che i film hanno avuto un andamento, a livello qualitativo, molto altalenante tra incredibili sorprese e anche cocenti delusioni, i Marvel Studios Presenta riescono invece ad emergere in modo brillante. Sarà per la loro forma inedita ed appassionante o per il loro linguaggio contenutistico così immediato, rapido e diverso dal solito, che Licantropus e Guardiani della Galassia Holiday Special sono sicuramente i titoli più riusciti e vincenti di un periodo turbolento de La Casa delle Idee. Lo spazio per sperimentare di certo non manca, così come le idee, perciò siamo sicuri che questi Speciali avranno un compito fondamentale nei prossimi anni dell'MCU: far ripartire il flusso creativo della company che, guardando al loro sperimentalismo, non può che proporre altre interessanti novità agli spettatori, sempre in cerca emozioni inedite.