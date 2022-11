Guardiani della Galassia: perché Nova non è stato introdotto? La risposta di James Gunn

Sin dall'uscita nelle sale del primo film dei Guardiani della Galassia, i fan hanno chiesto a gran voce l'introduzione nell'MCU di Nova, alter ego di Richard Rider. James Gunn, regista del franchise a oggi, ha motivato la sua scelta di escludere il personaggio dalla formazione originale dei Guardiani.

"Si tratta di un personaggio troppo grande e mi sembrava fuori luogo. Non volevo che ci fossero due esseri umani all'interno del mio team. Volevo che ce ne fosse soltanto uno, ovvero Peter Quill, circondato in un mondo di alieni. E poi abbiamo pian piano realizzato che tutti questi personaggi erano gli unici della loro specie" ha spiegato Gunn ai microfoni del podcast Phase Zero.

In ogni caso l'introduzione di Nova nell'MCU arriverà nel futuro prossimo. Ci sono infatti voci di uno speciale per Disney+ sullo stile di Werewolf By Night e quello natalizio dei Guardiani della Galassia, in arrivo il 25 novembre.

Nova ha debuttato per la prima volta in un numero di Super Adventures del 1966 mostrandolo come un membro della polizia intergalattica conosciuta con il nome di Nova Corps, situazione che gli ha permesso di ottenere delle capacità sovrannaturali tra cui una forza superiore, la capacità di volare e la resistenza agli infortuni. Il personaggio si è scontrato più volte contro gli Skrull, che saranno al centro del sequel di Captain Marvel e della serie Secret Invation.