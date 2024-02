Midnight Sons: Michael Giacchino in trattative per dirigere il film

Secondo un nuovo rumor il regista di Licantropus, Michael Giacchino, sarebbe in trattative per dirigere un film sui Midnight Sons della Marvel.

Una nuova indiscrezione che circola in rete sostiene che i Marvel Studios stiano sviluppando un progetto sui Midnight Sons e che il regista dello speciale horror Marvel Studios Licantropus, Michael Giacchino, sia in trattative per dirigere il film. A diffondere il rumor è stato il noto scooper Daniel Richtman. Non è ancora stato annunciato ufficialmente un film sui Midnight Sons.

Nel corso degli anni, diversi personaggi hanno fatto parte o sono stati associati alla squadra nei fumetti, ma la formazione del MCU includerebbe molto probabilmente Moon Knight, Doctor Strange, Licantropus, Man-Thing e Blade. Inoltre, Oscar Isaac ha recentemente dichiarato che vorrebbe vedere il suo personaggio di Moon Knight interagire con i Midnight Sons.

I Figli della Mezzanotte?

I Figli della Mezzanotte, o Midnight Sons, sono una squadra soprannaturale di eroi occulti che si occupa degli angoli più oscuri dell'Universo Marvel. In un modo o nell'altro, ognuno dei membri ha avuto "un assaggio di dannazione" e sono costantemente attratti dal combatterla per evitare che altri subiscano lo stesso destino. Questo conferisce alla squadra, che è stata anche protagonista del videogioco Midnight Suns, una grinta che la rende più dark della Justice League Dark (sorta di corrispettivo in casa DC). I Figli di Mezzanotte si sono riuniti per la prima volta durante l'evento degli anni '90 "Rise of the Midnight Sons".