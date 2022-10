Marvel Studios presenta: Licantropus, Gael García Bernal allude a un possibile collegamento con il MCU?

Marvel Studios presenta: Licantropus si collega all'MCU? Gael Garcia Bernal potrebbe aver suggerito qualcosa d'importante in merito. Marvel Studios presenta: Licantropus o Werewolf By Night è una storia che vuole appositamente slegarsi da tutto il resto, e come anche altri prodotti dello stesso stampo ci hanno insegnato, non è un problema, anche se gli autori attuali tendono sempre a nascondere qualche piccolo indizio in quello che creano.

L'esordio di questo speciale ha comunque segnato l'inizio del contesto più horror del Marvel Cinematic Universe, pur continuando a muoversi in una dimensione temporale piuttosto fumosa e in cui risulta difficile unire i puntini con tutto il resto.

Marvel Studios presenta: Licantropus, una scena del film

Nel corso di una recente intervista con marvel.com, parlando di Marvel Studios presenta: Licantropus, Gael García Bernal ha confermato di aver lavorato a una storia che potrebbe tranquillamente proiettarsi nell'arco di più secoli, rivelando che: "Uno degli aspetti più interessanti di questo personaggio, che sicuramente mi ha aiutato a costruirlo in fase di preparazione, risiede proprio nel suo lato più da licantropo. Dato che questi vivono per tantissimi anni, potrebbe anche essere che Jack Russell abbia vissuto per oltre 200, 300 o 400 anni."

Sottolineando questa possibilità biologica l'attore ha stuzzicato l'attenzione della community, aprendo la strada a speculazioni di vario genere, partendo dal presupposto che i personaggi dello show hanno sempre fatto parte di questo mondo narrativo, muovendosi probabilmente nell'ombra. Cosa vorrà dire tutto questo in termini concreti per il MCU? Lo scopriremo solo con il tempo.