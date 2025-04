Mare fuori ha visto, col passare del tempo e delle stagioni, dire addio alla maggior parte dei suoi protagonisti principali. Un ricambio fisiologico, anche perché molti attori, proprio grazie alla serie Rai, sono diventati i volti di riferimento della nuova generazione di interpreti italiani, come Massimiliano Caiazzo, sempre più impegnato su diversi set, e Giacomo Giorgio.

Una scena di Mare fuori 5

Arrivata alla quinta stagione, Mare fuori, su Rai2 e tutta disponibile su RaiPlay, con 12 nuovi episodi, ha dovuto introdurre diversi nuovi personaggi. Tra le tante new entry ci sono anche Sonia e Marta, due ragazze che vengono dal Nord, molto amiche ed esperte di boxe, tanto da essere definite "le pugili".

A interpretarle sono Elisa Tonelli, sportiva sul serio, in quanto ex ciclista, e Rebecca Mogavero. Rispettivamente trentina e piemontese, nella nostra intervista le attrici ci dicono com'è far parte della "quota Nord" della serie ambientata a Napoli. Ecco cosa possiamo aspettarci dai loro personaggi.

Mare fuori 5: intervista a Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero

Insieme a Federico e Samuele, "i Milanesi" (gli attori Francesco Di Tullio e Francesco Luciani), i personaggi di Sonia e Marta sono, se vogliamo "la quota Nord" di Mare fuori, serie ambientata a Napoli. Com'è stato l'impatto con il resto del cast?

Rebecca Mogavero: "È stato un bell'impatto! Personalmente, quando sono arrivata non capivo niente. Non parlavo napoletano, perciò è stato abbastanza traumatico all'inizio. Poi pian piano, stando lì, in cinque mesi ci siamo abituate. Quindi è stato traumatico, ma bello".

Elisa Tonelli: "Non ero mai stata a Napoli, vengo da una realtà molto diversa. Però le persone sono tutte fantastiche, la città è bellissima. Mi sono subito trovata bene. Poi in un ambiente del genere!".

Sonia e Marta: buone o cattive?

In una serie in cui tutti i personaggi hanno delle ombre, se non sono proprio dei cattivi, Sonia e Marta che villain sono? Base o super villain? Rebecca Mogavero: "Siamo come i Pokémon! Direi villain base. Ovviamente c'è del buono in tutti i ragazzi, ma contando che noi sappiamo combattere, probabilmente questo alza il livello. Siamo molto pericolose".

Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero in Mare fuori 5

I due personaggi sono legatissimi e capiamo presto che lo sport è stato proprio uno dei collanti del loro rapporto. Marta ha insegnato a Sonia a difendersi e avere fiducia in se stessa grazie al pugilato. Per le attrici la preparazione atletica è stata particolarmente impegnativa. Come conferma Mogavero: "Mi sono iscritta in palestra e ho iniziato proprio a fare boxe. Gli allenamenti sono stati molto intensi, paradossalmente più poi di quando abbiamo effettivamente girato le scene sul set. Abbiamo fatto moltissime prove, allenandoci al sacco, cercando di acquisire la tecnica per poi risultare vere". Tonelli: "Abbiamo avuto una preparazione specifica, né io né Rebecca avevamo un passato da combattenti".

Sta tutto nei capelli

Le pugili di Mare fuori 5

In Mare fuori 5 i capelli sono molto importanti: Rosa Ricci si taglia la lunga chioma, in segno di rinascita, mentre Sonia ha una pettinatura quasi da vichinga. Elisa Tonelli sarebbe felice di vedere qualche ragazza con la sua stessa acconciatura? L'attrice: "È stato molto impattante per me, perché ci tengo molto ai miei capelli. Ho ancora la ricrescita della rasatura. Ma è una cosa importantissima: fa proprio parte della personalità del personaggio. Infatti quando mi hanno scelta mi hanno detto subito se rasarmi i capelli fosse un problema. Mi sono fatta forza pensando: non è un braccio, ricresceranno! Per il ruolo questo e altro. Se qualcuno se la farà mi farebbe assolutamente piacere. Ci vuole coraggio però: è una pettinatura forte.".

La musica di Mare fuori

Il rapporto di Mare fuori con la musica è sempre stato fondamentale. A partire dalla colonna sonora della serie e in particolare la sigla, O'Mar For, scritta da Matteo Paolillo. In questa quinta stagione ci sono anche tre brani inediti. Ma che rapporto hanno i personaggi delle pugili con le canzoni?

Maria Esposito è Rosa Ricci

Rebecca Mogavero: "Dopo averla risentita mille volte, ormai la colonna sonora la so a memoria. Nonostante non parli napoletano. I nostri personaggi nello specifico non hanno un rapporto con la musica, però potrebbero. Quindi, secondo me, si potrebbe scegliere tranquillamente un brano per ciascuna di loro. Nella vita ascolto qualsiasi cosa. Da più piccola ascoltavo metal e rock classico, grazie a mio padre e mio fratello. E penso che potrebbe essere la musica anche di Marta. Death metal pesante!".

Elisa Tonelli: "Per me la musica è fondamentale e la uso tanto anche per avvicinarmi al personaggio e trovare le varie sfumature del suo carattere. Per lei ho ascoltato molto di AC/DC".