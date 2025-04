Tra i numerosi nuovi personaggi della serie ci sono "i Milanesi": in una storia in cui tutti hanno un forte lato oscuro, loro sono cattivissimi. Conosciamoli meglio. Su Rai2 e RaiPlay.

Ogni storia avvincente ha bisogno di un cattivo. Ma in un racconto corale quale è Mare fuori, in cui i protagonisti totalmente positivi sono davvero pochissimi, come si riconosce un antagonista? In un oceano di "quasi cattivi", il villain deve essere super. La quinta stagione colma questa mancanza non con uno, ma con ben due perfidi assoluti: nella serie Rai arrivano infatti Federico e Samuele.

Antonio Cuomo è Cardiotrap

Su Rai2 dal 26 marzo, Mare fuori 5 introduce molti nuovi personaggi principali: quelli che abbiamo citato vengono dal Nord e potremmo definirli "i Milanesi". A interpretarli sono gli attori Francesco di Tullio e Francesco Luciani: il primo si è formato all'Accademia 09 di Milano ed è al suo debutto in tv, il secondo si ha fatto teatro e ha già avuto qualche esperienza sul set.

Nella nostra intervista ci spiegano perché dovremmo avere paura dei due ragazzi e, seguendo la suggestione che ci ha lanciato il regista dei nuovi episodi, Ludovico Di Martino, che ha detto di essersi ispirato al film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, non hanno dubbi: Federico e Samuele sono due Serpeverde.

Mare fuori 5: intervista a Francesco Di Tullio e Francesco Luciani

Arrivata alla quinta stagione Mare fuori ha avuto bisogno di un ricambio fisiologico di protagonisti. Anche perché molti membri del cast originale hanno salutato la serie. Federico e Samuele hanno quindi l'ingrato compito di essere i nuovi cattivissimi dell'IPM. Com'è stato?

Francesco Di Tullio: "Entrare nel set è stata un'esperienza veramente bellissima. Soprattutto perché è stata la mia prima esperienza. Ed è stata proprio in un set importante come quello di Mare fuori. Tutte le persone che ho incontrato sono veramente fantastiche. Mi sono trovato veramente bene. È un'esperienza che auguro a tutti".

Francesco Luciani: "È stata un'esperienza difficile, formativa e divertente allo stesso tempo".

La "quota Nord" di Mare fuori

Federico e Samuele arrivano all'IPM di Napoli per un trasferimento dal carcere minorile di Milano. Quindi vengono definiti un po' da tutti "quelli del Nord", o "i Milanesi". Non sono gli unici: anche le pugili Sonia e Marta (interpretate da Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero, rispettivamente trentina e piemontese) vengono dal Nord Italia. Com'è far parte della "quota nord" della serie ambientata a Napoli?

Francesco Luciani e Francesco Di Tullio in Mare fuori 5

Per Luciani: "Il nostro posto lo pigliamo, in qualche modo. Nella testa di Federico e Samuele non c'è spazio per altro che non sia il crimine. Non riescono a concepire nemmeno la possibilità di un interesse, una passione".

Per Di Tullio: "Dovete vedere la serie: valutate voi a fine visione cosa pensate dei nordici! I nostri personaggi purtroppo non hanno tante passioni, come per esempio Cardiotrap con la musica. Siamo molto fissi su quella che è la cruda realtà, a causa di varie situazioni che ci hanno formato".

Il ruolo di Federico e Samuele nello scontro tra famiglie

La faida eterna tra le famiglie criminali Ricci e Di Salvo continua anche in Mare fuori 5. Ma a Federico e Samuele non importa, come conferma Di Tullio: "Nella serie si dice che tutti vorrebbero essere i Ricci perché sicuramente fa comodo. Ma noi due non ci mettiamo assolutamente in mezzo a queste cose: come personaggi non ci interessa minimamente. Né delle famiglie, né di nient'altro. Noi ci fidiamo solamente l'uno dell'altro e di noi stessi".

Maria Esposito è Rosa Ricci in Mare fuori 5

Quindi che villain sono? Base, o super villain, alla Dragon Ball? Di Tullio: "Siamo super villain! Da noi ci si può aspettare tutto il male possibile. Se fossimo in Harry Potter saremmo sicuramente dei Serpeverde. Ma è tutto da scoprire e in continua evoluzione". Per Luciani: "Poi si sa, le persone evolvono continuamente. Nelle stagioni precedenti anche chi mostrava una faccia poi ha tirato fuori qualcosa di totalmente diverso. Quindi chi lo sa. Certo, siamo due personaggi molto scorretti e scomodi. Non credo che i Grifondoro sarebbero felici di averci".

Le scene d'azione

Ludovico Di Martino ha portato sul set di Mare fuori la propria esperienza con le scene d'azione. I personaggi di Federico e Samuele sono i protagonisti di diversi momenti action, compresi combattimenti corpo a corpo. Luciani ricorda quei momenti con piacere: "Ludovico (Di Martino, ndr) è una persona estremamente attenta e geniale: è un po' un visionario. Poi lui ti aiuta tanto sul set: ti sta molto dietro, è una persona severa e stimolante al punto giusto".

Una scena di Mare fuori 5

D'accordo Di Tullio: "Con Ludovico mi sono trovato veramente bene: è una persona molto schietta e ha esattamente in testa la visione di quello che vuole avere. Quindi se una cosa non gli piace ti dice tranquillamente: questo mi fa schifo, rifalla! Se invece gli piace ti dice: bravo, stai andando bene. Abbiamo lavorato molto bene insieme e secondo me abbiamo portato a casa un buon prodotto. Soprattutto grazie a lui".