Mare Fuori 5, intervista a Maria Esposito: "Il film su Rosa Ricci farà capire molto di lei"

Ci sono degli attori che, con la loro sola presenza, possono cambiare il corso di un film. O, in questo caso, di una serie: Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha fatto esattamente questo. Si è presa la scena con naturalezza. E non soltanto in tv: la quinta stagione di Mare Fuori arriva infatti su RaiPlay il 12 marzo (con i primi sei episodi) e poi su Rai 2 dal 26 marzo, ma, tra la quarta e questo nuovo ciclo, c'è stato anche un musical. E ora arriva anche il film.

Si tratta di un prequel, intitolato: Io sono Rosa Ricci. A dirigerlo sarà Lyda Patitucci, già regista di Come pecore in mezzo ai lupi e di alcune puntate di Curon. Le riprese dovrebbero cominciare a giugno. Quale titolo migliore se non la frase più iconica del personaggio per raccontare il suo passato? Per i neofiti: "Io so' Rosa Ricci e tu chi cazz si pm ricr chell c'aggia fa?", ovvero: "Io sono Rosa Ricci e tu chi sei per dirmi cosa devo fare?".

Prima di scoprire qualcosa in più su Rosa e la sua famiglia, è tempo di capire cosa farà ora che suo padre, Don Salvatore (Raiz) è morto e il matrimonio con Carmine (Massimiliano Caiazzo) è saltato. Ne abbiamo parlato con Maria Esposito nella nostra intervista, in cui assicura: ancora non abbiamo visto il meglio di Rosa.

Mare Fuori 5: intervista a Maria Esposito

Dopo un annuncio forte come quello fatto alla conferenza stampa di Mare Fuori 5, impossibile non chiedere a Maria Esposito qualcosa sul film di cui sarà protagonista.

Ovviamente può dire molto poco: "Non posso dire nulla se non che da quel film capirete tanti, tanti aspetti ancora sconosciuti di Rosa Ricci". Possiamo però ipotizzare diverse cose. Sicuramente ritroveremo Raiz e Giacomo Giorgio nei ruoli di Don Salvatore e Ciro, ovvero il padre e il fratello della ragazza. E, finalmente, sapremo qualcosa di più sulla sua misteriosa mamma, interpretata da Antonia Truppo.

Il nuovo taglio di capelli di Rosa Ricci

Da Mulan a Rosa Ricci: al cinema tagliarsi i capelli è spesso un segnale di un passaggio importante nell'evoluzione di un personaggio. Alla fine del secondo episodio della quinta stagione, la ragazza abbandona la sua lunga chioma corvina. Il nuovo taglio di Rosa, un caschetto, sicuramente farà impazzire i fan. L'attrice è pronta al fatto che molte ragazze vorranno farsi esattamente la stessa pettinatura?

Maria Esposito: "È già successo! È stato spoilerato, era impossibile tenerlo segreto. Mi hanno già taggata nelle foto, i parrucchieri mi hanno scritto dicendomi che in tante hanno richiesto il mio taglio. È una bella cosa: sono contentissima quando il pubblico prende ispirazione da me, perché io stessa prendo ispirazione da tante persone. Da qualsiasi persona, non per forza famosa, o grande, o piccola: se mi trasmette qualcosa, la rubo".

La lettera di Rosa a Carmine

Il primo episodio di Mare Fuori 5 si apre con una scena molto suggestiva: vediamo Rosa, dopo aver detto addio a Carmine, in mare, nuda e in posizione fetale, quasi come se stesse in un liquido amniotico. Mentre ci passano davanti agli occhi queste immagini sentiamo le parole della lettera che ha scritto al ragazzo per dirgli addio. Ci sono parole forti, come: "Io sono passione e vendetta".

È stata proprio l'attrice a scriverla: "L'ho scritta io! Quando abbiamo saputo che doveva esserci questa lettera iniziale, Ludovico, che è uno di quei registi che ti guarda negli occhi e riesce a farti uscire il personaggio, mi ha detto che voleva la scrivessi io. Ero impanicatissima: non avevo mai scritto prima! Non per una serie internazionale. Ma lui è riuscito a farmi uscire questa cosa. L'ho scritta in treno: mi sono fatta ispirare dal personaggio e mi è uscita fuori questa cosa".

La regia di Ludovico Di Martino

La grande novità di questa quinta stagione è la regia di Ludovico Di Martino, che ha raccolto il testimone di Ivan Silvestrini. L'autore si è palesemente divertito sul set: osa con carrelli, slow motion, silhouette, scene oniriche alla David Lynch. E fa uscire molto la parte più inconscia dei protagonisti. È stato un passaggio interessante?

L'attrice: "Inizialmente, quando ho saputo che ci sarebbe stato un cambio di regista, ho avuto un po' paura. Perché con Ivan, che mi ha scoperta e mi ha cresciuta, e a cui voglio voglio un bene immenso, si era creato un feeling. Lui conosce il personaggio quanto lo conosco io. Quindi il cambiamento mi spaventava un po'. Invece quando ho conosciuto Ludovico ho detto: meno male! Ci ha dato massima libertà, ci ha fatto improvvisare e per un attore l'improvvisazione è importantissima, perché esce fuori veramente quello che è il personaggio. Lui è uno di quei registi che ti guarda negli occhi e se in quella scena devi soffrire, ti fa soffrire: riesce a tirarti fuori delle cose proprio della tua vita personale, che ti fa mettere in scena. Mi sono trovata veramente benissimo".

La scena con Rosa e Ciro allo specchio

Ludovico Di Martino ci ha confermato che nella sua versione di Mare Fuori ci sono tanti riferimenti a Harry Potter. Rosa sarebbe quindi una Serperverde? L'attrice non è molto d'accordo: "Non direi. Perché comunque, alla fine della serie, trova una grande risposta, che la riporta sulla giusta strada". C'è però una scena che ricorda molto quella di Harry con Specchio delle Brame: Rosa vede suo fratello, Ciro: "Mi è piaciuto tantissimo interpretarla" ci conferma, spiegando: "Ricordo di aver chiesto di poter restare scalza, perché volevo poter sentire delle vibrazioni che mi partivano da sotto i piedi. Quando Giacomo mi ha stretto il braccio mi ha fatto percepire veramente tutto. Grazie anche a come Ludovico ci ha diretti".

La scena tra Rosa e Carmela

In Mare Fuori 5 Rosa e Carmela (Giovanna Sannino) hanno un rapporto molto intenso: sono rimaste praticamente da sole e possono fidarsi soltanto di loro stesse. C'è una scena molto forte nel secondo episodio, in cui scoprono che fine abbia fatto Edoardo (Matteo Paolillo) e decidono che cosa fare. C'è addirittura del sangue. Che abbiamo scoperto essere vero!

A confermarlo è stata proprio Maria Esposito: "Quel sangue era vero. Mentre io e Giovanna eravamo calate nei personaggi, ovviamente non facendolo apposta, ho sbattuto il dente contro la sua gengiva e Ludovico l'ha tenuta così. Mi ricordo che dopo quella scena non ci siamo guardate in faccia e ci sono rimasta veramente male. Poi dopo lei mi ha scritto su WhatsApp e tutto è tornato alla normalità. Però è stato molto forte: Ludovico è riuscito davvero a farci diventare il personaggio".