Mare Fuori 5: ecco cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione

Il ciclone Mare Fuori non si ferma: dall'esordio sulla Rai nel 2020 fino alla consacrazione a fenomeno pop grazie all'arrivo in streaming su Netflix, i ragazzi dell'Ipm di Napoli (ispirato al vero carcere di Nisida) continuano a essere amatissimi. La quinta stagione, composta da 12 nuovi episodi, è ormai imminente: i primi sei episodi arrivano infatti in anteprima il 12 marzo su RaiPlay, e poi in televisione dal 26 marzo su Rai2.

Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito in Mare Fuori 4

Per celebrare l'evento, sei protagonisti presentano Mare Fuori 5 da un palco prestigioso, quello del Festival di Sanremo: Maria Esposito, Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi del cast originale, accompagnati da due new entry, ovvero Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che hanno rispettivamente i ruoli di Rosa Ricci, Cardiotrap, Carmela, Micciarella, Simone e Tommaso. Non è la prima volta che la serie Rai e la kermesse musicale si incontrano: nel 2023 gli attori hanno infatti cantato al teatro Ariston la sigla della serie, 'O mar for, scritta da Matteo Paolillo**, anche interprete di Edoardo Conte.

Da un'idea originale di Cristiana Farina, scritto con Maurizio Careddu, questo nuovo ciclo (che vede alla sceneggiatura anche Luca Monesi, Angelo Petrella, Sara Cavosi e Elena Tramonti) presenta diverse novità: tra cambi di cast e regia, ecco quali sono le anticipazioni di Mare Fuori 5, che è stata girata tra giugno e ottobre 2024, per un totale di 101 giorni di riprese. E poi la domanda più importante: la quinta stagione di Mare Fuori sarà l'ultima? I fan possono stare tranquilli: la serie avrà anche una sesta stagione.

Alla regia c'è Ludovico Di Martino

Dopo la guida fortunata di Ivan Silvestrini, che ha girato gli episodi della seconda, terza e quarta stagione, raccogliendo il testimone di Carmine Elia, dando una vera e propria svolta alla serie, che con il suo tocco ha trovato uno stile distintivo, è tempo per un nuovo cambio: Mare Fuori 5 è stata infatti diretta da Ludovico Di Martino, classe 1992, regista giovane e molto abile nelle scene d'azione (suo La belva, con un irriconoscibile Fabrizio Gifuni in un ruolo da duro, per lui inedito). Con lui al comando possiamo quindi aspettarci una quinta stagione ancora più dinamica.

Sul suo profilo Instagram Di Martino ha dichiarato: "Descrizione: Dopo 101 giorni di riprese + 18 di seconde unità + un solenne innalzamento del colesterolo totale, posso finalmente dire che la nave è entrata nel porto e le riprese di Mare fuori 5 sono giunte al termine. Se non ci sono io sotto quella lapide (che è oggetto di scenografia, fortemente voluto per le riprese al cimitero di Poggioreale) è merito di quei componenti della troupe che si sono spesi più del dovuto, sostenendo ogni giorno per quattro mesi la voglia di alzare l'asticella sempre più. Tra qualche mese giudicherete voi, per adesso lasciatemi dire che abbiamo spaccato. Grazie a tutti guagliù!".

Mare Fuori 5, il cast: chi c'è e chi non ci sarà

Carmine Recano è Massimo

Il cast di Mare Fuori è in continua evoluzione: a ogni stagione c'è chi si aggiunge e chi se ne va e questi nuovi episodi non fanno eccezione. I protagonisti di questi nuovi episodi saranno Maria Esposito, che ha il ruolo di Rosa Ricci, Carmine Recano, ovvero il comandante Massimo Esposito, tra i personaggi più amati, Lucrezia Guidone e Giovanna Sannino. Non ci saranno invece alcuni degli attori storici, come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), la cantante Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Tutti impegnati con altri progetti.

I nuovi personaggi

Una scena di Mare Fuori

Come già successo quando abbiamo salutato personaggi importanti quali Paola, Filippo e Naditza (ovvero Carolina Crescentini, Nicolas Maupas e Valentina Romani), per sopperire ai vuoti lasciati arrivano nuovi personaggi. E questa volta sono davvero tanti: ci sono Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, che interpretano dei criminali venuti dal nord, Samuele e Federico. Poi Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, che hanno i ruoli di due amiche, Marta e Sonia, inseparabili anche nel crimine. Come anticipato, ci sono anche Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che incarneranno le due anime diverse di Napoli: quella della strada e quella invece dei quartieri più benestanti.

La trama

La trama della quinta stagione di Mare Fuori non è ancora nota, ma, come abbiamo anticipato, intanto sappiamo per certo che ci saranno tante nuove sotto trame, visto l'arrivo di tutti questi nuovi personaggi. Di Samuele e Federico sappiamo che sono due ragazzi descritti come terribili, probabilmente due nuovi villain, trasferiti da un istituti del nord a Napoli.

Carmine e Rosa

Tommaso invece è un giovane borghese del Vomero, che odia i criminali della città, responsabili della sua disgrazia. Simone invece è un personaggi enigmatico, con in mente un piano ben preciso. Le ragazze Marta e Sonia sono invece legate in modo complicato e condividono un passato oscuro.

Tra i personaggi storici invece sappiamo che ci saranno tensioni tra Beppe (Vincenzo Ferrera) e la direttrice, mentre Lino (Antonio De Matteo) si trova ad affrontare delle difficoltà economiche. E, ovviamente, tutti aspettiamo di capire cosa farà Rosa: dopo le importanti perdite familiari, il suo amore con Carmine è sempre più compromesso. Cosa succederà ai Romeo e Giulietta dell'Ipm dopo che lei ha deciso di non portare fino in fondo il loro matrimonio?