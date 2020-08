Mamma Mia!: le 12 canzoni e scene più belle del film musical

Meryl Streep e Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Un isolotto paradisiaco, le acque cristalline della Grecia e il profondo legame tra una madre e sua figlia; sono questi gli ingredienti di Mamma Mia!, adattamento cinematografico dell'omonimo musical per la regia di Phyllida Lloyd. Ma la ricetta del suo successo sarebbe incompleta senza quello che rappresenta il vero motore del film: la colonna sonora firmata dal gruppo pop svedese ABBA. Un'esplosione di note e divertimento capace di conquistare anche chi non si riconosce come un amante del genere.

Lasciamoci allora trasportare sulla splendida Isola di Kalokairi, tra le sue caratteristiche abitazioni dalle facciate bianche e le persiane blu e in mezzo ai ferventi preparativi per l'imminente matrimonio di Sophie. Ecco le canzoni e le scene più belle di Mamma Mia!

1. Honey Honey

And now I know what they mean, you're a love machine Oh, you make me dizzy

Amanda Seyfried in una scena del colorato musical Mamma Mia!

Iniziamo il nostro viaggio attraverso le canzoni e le scene più belle di Mamma Mia! con uno dei suoi brani di apertura: Honey Honey. In questa sequenza, Sophie (Amanda Seyfried) mostra alle amiche appena giunte sull'isola il diario di gioventù della madre Donna (Meryl Streep). Con tono irriverente e smaliziato la ragazza inizia a leggere ad alta voce i segreti più scabrosi custoditi tra le pagine del diario, in particolare quelli riguardanti i tre amori passati di Donna: Sam, Harry e Bill. Sulla chiusura del brano, si vedono proprio i tre uomini prodigarsi per raggiungere l'isola di Kalokairi, invitati al matrimonio dalla stessa Sophie all'insaputa della madre.

2. Money, money, money

Money, money, money, must be funny in the rich man's world.

Meryl Streep sulle note di Money, money, money nel film Mamma Mia!

Sulle note di Money, money, money, una sconfortata Donna mostra alle amiche nonché membri del suo gruppo musicale Tanya (Christine Baranski) e Rosie (Julie Walters), lo stato del suo hotel fatiscente arroccato sul mare, Villa Donna. La scena si apre con una persiana che, una volta aperta, si stacca dalla finestra e precipita in strada e prosegue tra le vie del paese, dove la povera Donna è assalita dai creditori. Fantasticando poi su quanto sarebbe stato bello sposare un uomo ricco, Donna si immagina a bordo di un lussuoso yatch circondata da servitori, salvo poi far ritorno alla realtà quando una grossa crepa si apre sul pavimento proprio sotto i suoi piedi.

3. Mamma Mia

Mamma mia, does it show again, my my, just how much I've missed you?

Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Main theme della pellicola, il brano Mamma Mia accompagna uno dei momenti cruciali del film, quello in cui Donna si accorge della presenza delle sue tre vecchie fiamme sull'isola. Sophie ha infatti nascosto Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Austin (Stellan Skarsgård) nel fienile dell'hotel, in attesa di confessare alla madre che i tre uomini, tra i quali si nasconde il suo padre biologico, sono giunti sull'isola per il matrimonio. Lo shock iniziale è forte per Donna, evidentemente ancora innamorata di uno di loro.

4. Chiquitita

Chiquitita, tell me the truth, I'm a shoulder you can cry on.

Donna piange disperata in una sequenza di Mamma mia!

Dopo l'incredibile scoperta, Donna si rifugia in un bagno dell'hotel dove inizia a piangere disperata. Intervengono prontamente Tanya e Rosie che, intonando Chiquitita, cercano di tirarla su di morale a suon di fazzoletti, spray nasale e cocktail dall'alto tasso alcolico. A fine canzone, Donna rivela alle amiche che il padre di Sophie si trova sull'isola ma confessa anche di non sapere chi sia fra i tre uomini.

5. Dancing Queen

Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen!

Meryl Streep balla sulle note di Dancing Queen in Mamma mia!

Altro brano portante della colonna sonora è sicuramente Dancing Queen. Dopo che anche Tanya è Rosie hanno visto con i propri occhi gli uomini nascosti nel fienile, le tre si rifugiano nella camera da letto di Donna, dove, per un attimo, rivivono il passato all'insegna della spensieratezza e della trasgressione, indossando accessori appariscenti, cantando e ballando. In questa sequenza, l'attrice Meryl Streep fa sfoggio dell'incredibile preparazione fisica che ha dovuto sostenere per la parte con un salto da far invidia alle migliori ballerine. Spettacolare anche la coreografia finale nella quale si cimentano tutti gli abitanti sul pontile del porticciolo.

6. Our Last Summer

Walks along the Seine, laughing in the rain, our last summer, memories that remain.

Colin Firth e Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Uno dei momenti più nostalgici del film è sicuramente quello che prende vita sulle note di Our Last Summer, cantata da Sam, Harry e Bill. A seguito della reazione di Donna, i tre uomini lasciano l'isola per rifugiarsi sulla barca di Bill, ancorata poco distante dalla riva. Qui li raggiunge a nuoto Sophie che, mentre cerca di convincerli a rimanere, rivive con loro le estati trascorse in passato con Donna, attraverso racconti e fotografie d'epoca.

7. Super Trouper

Tonight the super trouper lights are gonna find me.

Donna e le Dynamo cantano Super Trouper in una sequenza di Mamma mia!

Per l'esibizione in stile revival di Donna e le Dynamo in occasione dell'addio al nubiltato di Sophie è stato scelto il brano Super Trouper. Le tre donne, con vestiti glitterati e tacchi vertiginosi, si cimentano in un irresistibile stacchetto su un minuscolo palco improvvisato davanti all'hotel. Tutte le ragazze dell'isola sono in visibilio mentre Sam, Harry e Bill guardano Donna completamente affascinati.

8. Gimme! Gimme! Gimme!

Gimme, gimme, gimme a man after midnight, take me through the darkness to the break of the day.

Una scena del musical Mamma Mia! ispirato alle canzoni degli ABBA

L'entusiasmo per l'addio al nubilato sfocia nella travolgente Gimme! Gimme! Gimme!, mentre tutte le ragazze presenti danno vita a un turbinio di danze e colori. Nel frattempo, Sophie confessa singolarmente a Sam, Harry e Bill il vero motivo dell'invito sull'isola: essere accompagnata all'altare dal padre che non ha mai conosciuto. Il risultato sarà che tutti e tre gli uomini si convinceranno di essere il genitore biologico della ragazza.

9. S.O.S.

The love you gave me, nothing else can save me, S. O. S.

Meryl Streep e Pierce Brosnan in una scena del musical Mamma Mia!

L'amore di Sam per Donna è ancora forte e glielo dimostra intonando uno dei brani più famosi degli ABBA: S.O.S. Ricordando i momenti della loro relazione passata, anche Donna si lascia andare e i due si esibiscono in un toccante duetto. Nonostante tutti gli anni trascorsi senza vedersi, è evidente che l'amore tra Sam è Donna non si è mai esaurito veramente.

10. Slipping Trough My Finger

Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute.

Meryl Streep con Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

La scena più commovente di tutto il musical è di certo quella accompagnata dal brano Slipping Trough My Finger. Sophie, sconvolta dalla recente litigata con il promesso sposo Sky (Dominic Cooper), si rivolge alla madre per essere aiutata a prepararsi in vista del matrimonio. Nella camera della ragazza, Donna ricorda dolcemente i momenti in cui Sophie era piccola, pensando a quanto il tempo le sia sfuggito rapidamente tra le dita. Un colpo al cuore per qualsiasi madre, soprattutto quando Donna, tenendo in braccio la figlia, le dà lo smalto sulle unghie dei piedi.

11. The Winner Takes It All

The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's her destiny.

Pierce Brosnan è Meryl Streep in una scena di Mamma Mia!

Meryl Streep dà ancora una volta dimostrazione delle sue incredibili doti canore con il brano The Winner Takes It All. Ai piedi dell'irta scalinata che porta alla chiesa, Sam ferma Donna per parlare del loro rapporto ma lei, che ha dovuto affrontare tutto da sola nella vita e che adesso vede la figlia prendere la propria strada, non ne vuole sapere di affrontare la conversazione.

12. Take a Chance On Me

If you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me.

Julie Walters in una delle sequenze finali del musical Mamma Mia!

Il matrimonio di Sophie e Sky è andato a monte; i ragazzi, infatti, desiderano girare il mondo insieme prima di ufficializzare la propria unione. Sam, così, prende la palla al balzo e, davanti all'altare, fa la proposta a Donna. Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Sam e Donna, la single incallita Rosie inizia a insidiare il tenebroso Bill Austin che, alla fine, cede alle sue avances. Un divertentissimo siparietto sulle note di Take a Chance On Me.