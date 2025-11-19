Amanda Seyfried e Mamma Mia 3: ecco i ruoli che affiderebbe a Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney

Amanda Seyfried è convinta che Mamma Mia 3 verrà realizzato e ha svelato come potrebbero essere coinvolte nel sequel Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney.

Per ora, tuttavia, non è ancora stata confermata la produzione del terzo capitolo del franchise ispirato al musical sulle note dei brani degli ABBA.

Le idee di Amanda

Sul red carpet dei Governors Awards, Amanda Seyfried ha dichiarato a Entertainment Tonight: "Forse sono semplicemente ingenua, ma sono piuttosto certa che Mamma Mia 3 si farà".

L'attrice ha inoltre condiviso le sue idee per il possibile sequel: "Mi piace interpretare una madre, quindi mi piacerebbe vedere Sophie con i suoi figli. Forse ha una cugina che non ha visto da tempo, e quella potrebbe essere Sabrina Carpenter".

Amanda Seyfried in una sequenza del film Mamma Mia!

Amanda ha poi condiviso un altro nome che vorrebbe nel cast del possibile film: "E poi Sydney Sweeney potrebbe apparire. Ci sono alcune ragazze che vogliono realmente far parte del cast, e sono davvero entusiasta all'idea".

Seyfried ha quindi aggiunto: "So che i tre padri torneranno in scena, e non sappiamo ancora chi sia il padre biologico perché non è importante".

L'attrice, che tornerebbe anche se ha ammesso di odiare i sequel, ha poi ricordato: "Meryl Streep è un fantasma, ovviamente, quindi ci sarà. E Julie Walters e Christine Baranski torneranno per cantare ed essere splendide, e andremo tutti in qualche posto ai tropici. E canteremo le canzoni degli ABBA".

Il successo dei film

Mamma Mia! era arrivato nei cinema nel 2008, con la regia di Phyllida Lloyd, e nel 2018 era quindi stato distribuito un secondo film, che era stato ideato come un prequel per raccontare la storia di Sophie, la madre della protagonista.

Per ora non è stato confermato il terzo capitolo, ma Meryl Streep aveva ammesso che sarebbe felice se ci fosse la possibilità di tornare sul set, svelando durante il Festival di Cannes: "Certo che vorrei farlo. Non so ancora come lo realizzeranno, ma hanno un'idea e presto ne saprò di più".