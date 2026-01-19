Mamma Mia 3, Donna potrebbe tornare? Stellan Skarsgård non esclude il ritorno di Meryl Streep nel franchise

Non si placano le voci sull'ipotetico ritorno di Donna Sheridan nel prossimo eventuale capitolo di Mamma mia, l'adattamento cinematografico del musical di Broadway. In Mamma mia 3 potrebbe esserci anche Meryl Streep?

Dopo aver vinto il premio come miglior attore non protagonista in un film per Sentimental Value ai Golden Globe, Stellan Skarsgård ha risposto ad una domanda sulla possibilità di resuscitare Donna e includerla con gli altri personaggi.

Stellan Skarsgård non esclude Meryl Streep da Mamma mia 3

Nel prequel/sequel del 2018, Mamma mia! Ci risiamo, Donna muore fuori scena a causa di una malattia non meglio specificata. Skarsgård ha interpretato Bill, una delle vecchie fiamme di Donna "Può essere riportata in vita, al cinema tutti possono essere riportati in vita" ha dichiarato l'attore "e nei film lei è fantastica".

Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan e Colin Firth in una scena di Mamma mia!

L'idea non sembrerebbe campata per aria, a giudicare dalle sue parole: "Ci sono molte persone che ci stanno lavorando, per riportarla indietro". Al momento, non ci sono conferme sulla possibilità che Meryl Streep possa tornare in un futuro nuovo lungometraggio.

Meryl Streep tornerebbe subito in Mamma mia 3

In passato, la star tre volte premio Oscar non ha chiuso affatto la porta ad un ritorno nel franchise: "Sono disponibile a qualsiasi cosa" spiegò Streep "Ho detto a Judy [Craymer, la produttrice] che se riusciva a trovare un modo per reincarnare Donna, io ero d'accordo. Oppure potrebbe essere come in una di quelle soap opera in cui Donna torna e rivela che in realtà era la sua gemella a essere morta. Forse dovremo chiamarlo Grand-Mamma Mia! quando lo faremo!".

La produttrice Judy Craymer aveva dichiarato che la sceneggiatura di Mamma mia 3 era stata completata e il film era ancora in fase di sviluppo: "Sappiamo cosa vogliamo fare con il film, e succederà". Nel cast del franchise Mamma Mia!, Amanda Seyfried interpreta Sophie Sheridan, Dominic Cooper è Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e Colin Firth sono i tre vecchi amori di Donna: Sam Carmichael, Bill Anderson e Harry Bright.