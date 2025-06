Amanda Seyfried pronta per Mamma Mia 3: “Odio i sequel, ma questo lo farei subito”

Amanda Seyfried si è detta esausta dalla continua produzione di sequel e franchise hollywoodiani, ma c'è un'eccezione per la quale non avrebbe esitazioni: Mamma Mia!.

Durante una conversazione con Rachel Brosnahan, l'attrice ha condiviso il suo entusiasmo per un eventuale terzo film della saga musicale. "Farei Mamma Mia! 3 in un batter d'occhio", ha detto Seyfried con convinzione.

Nonostante questa apertura, ha anche espresso una certa frustrazione per l'attuale tendenza dell'industria cinematografica: "Voglio contenuti originali. È davvero coraggioso creare qualcosa di nuovo. Fare sequel invece non lo è: è solo business, e può risultare frustrante".

Un possibile Mamma Mia! 3 è in discussione da anni. In un'intervista dello scorso marzo a The Hollywood Reporter, Seyfried aveva rivelato che la produttrice Judy Craymer sta continuando a lavorarci, ma che il progetto potrebbe dover aspettare fino al rilascio di Wicked 2, già in programma con Universal Pictures. "Con i musical è sempre una questione di alternanza. Ho questa teoria secondo cui la Universal sa che prima o poi si farà, quindi non ha fretta. Ma costerà il doppio".

Meryl Streep con Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Anche nel 2023, parlando con Vogue, Seyfried aveva manifestato il desiderio di tornare nel ruolo: "Vi sfido a trovare qualcuno che non voglia Mamma Mia 3! Certo, lo farei anche gratis... ma resta comunque un lavoro. Deve avere senso anche da quel punto di vista".

Anche Meryl Streep sarebbe pronta a tornare

Mamma Mia! Ci risiamo è uscito nel 2018 riscuotendo un successo sorprendente. Alcuni critici lo hanno addirittura paragonato a Il Padrino - Parte II. La stessa Streep ha recentemente dichiarato a Deadline, durante il Festival di Cannes 2024, che sarebbe pronta a tornare per un eventuale terzo capitolo. "Certo che vorrei farlo", ha detto. "Non so ancora come lo realizzeranno, ma hanno un'idea e presto ne saprò di più".

Una splendida Meryl Streep in una scena del musical Mamma Mia!

Intervistata da Vogue, l'attrice ha anche scherzato sul titolo: "Potremmo chiamarlo Grand Mamma-Mia!". Aggiungendo con ironia: "Ho detto a Judy [Craymer] che, se trovasse un modo per riportare in scena Donna, io ci sarei. Magari è una di quelle soap in cui si scopre che era la sorella gemella ad essere morta".