M3gan: ecco dove hai già visto i membri del cast del film horror di James Wan

M3gan è un terrificante film horror in perfetto stile Blumhouse capace di combinare alcune delle caratteristiche distintive del cinema di James Wan, uno dei produttori nonché co-autore del soggetto, alla regia sinistra di Gerard Johnstone. Il film affronta abilmente, in parte anche grazie all'eccezionale cast, la tematica fin troppo attuale dell'intelligenza artificiale e dell'evoluzione incontrollata della tecnologia che, da fedele amica, rischia di diventare uno spaventoso nemico apparentemente invincibile.

M3GAN: una foto dal set

Il trailer del film è divenuto virale online prima della sua uscita nelle sale e, sebbene i membri del cast di questo nuovo horror di James Wan non siano molti, ognuno di loro ha un passato nel mondo del cinema e della televisione, da apparizioni in alcuni film Marvel della Fase 4 a performance in show popolari della HBO: ecco dove hai già visto il cast di M3gan.

Allison Williams (Gemma)

In cima alla nostra lista figura Allison Williams, l'interprete di Gemma, il cui nome è diventato piuttosto noto negli ultimi anni dato che l'attrice è apparsa in molti film e programmi TV di grande successo. Uno dei suoi ruoli più celebri è stato quello di Rose Armitage in Scappa - Get Out, il film di Jordan Peele che si è aggiudicato un sacco di premi ed elogi per le sue incredibili performance.

Tuttavia, la Williams ha recitato anche in altri film famosi come The Perfection e Horizon Line. Per quanto concerne invece la sua carriera televisiva, il suo ruolo più di spicco è stato quello della protagonista nella popolare serie della HBO chiamata Girls. La star, inoltre, ha avuto un ruolo ricorrente in Una serie di sfortunati eventi, lo show televisivo guidato da Neil Patrick Harris.

Oltre a tutto questo, Allison ha anche scritto una serie di sketch per Funny or Die, è apparsa in un episodio della terza stagione di The League, ha interpretato il ruolo di Cheryl nella webserie Jake e Amir ed è apparsa in show come Jake e Amir, The Mindy Project e Peter Pan Live. In futuro reciterà in un nuovo programma televisivo chiamato Fellow Travellers.

Violet McGraw (Cady)

M3GAN: una sequenza del film

Diamo ora uno sguardo alla carriera di Violet McGraw, che in M3gan interpreta in ruolo di Cady, la ragazzina che gioca con la bambola dotata di intelligenza artificiale. Il mondo dell'horror non è niente di nuovo per la McGraw, dato che non solo ha una sorella che ha recitato in un noto film dell'orrore (Madeleine McGraw - Black Phone) ma lei stessa ha interpretato la parte di Young Nell in The Haunting of Hill House, serie tv creata da Mike Flanagan.

Violet McGraw è apparsa in molti altri film durante la sua carriera di attrice, tra cui l'adattamento di un romanzo di Stephen King intitolato Doctor Sleep, L'amico del cuore, Separation, I Believe in Santa Claus. Infine, per quanto concerne la tv, la McGraw ha interpretato Young Yelena in Black Widow e ha avuto una parte nella serie Jett - Professione ladra.

Ronny Chieng (David)

Ronny Chieng interpreta David nel film horror di Wan: l'attore è un comico principalmente noto per essere apparso come corrispondente nel The Daily Show, sebbene abbia anche interpretato molti ruoli drammatici che lo hanno reso piuttosto famoso negli ultimi anni, specialmente agli occhi dei più giovani.

Per quanto riguarda il cinema, Ronny è apparso in molti progetti che potreste aver visto come l'incredibile commedia romantica intitolata Crazy & Rich, Bliss, Long Story Short, Il drago dei desideri, Godzilla vs. Kong, oltre ad aver avuto un ruolo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, come parte del Marvel Cinematic Universe. In televisione l'attore ha recitato in show come Legally Brown, Scissor Steven, e ha anche avuto un ruolo da ospite in Young Rock, lo show sul wrestler più famoso la mondo diventato in seguito un celebre attore: Dwayne Johnson.

Brian Jordan Alvarez (Cole)

L'interprete di Cole in M3gan è Brian Jordan Alvarez, un attore che è apparso principalmente in molti film indipendenti tra cui Going Together, Simply having, Consent e molti altri. Ma ciò per cui Alvarez è principalmente conosciuto sono i suoi ruoli televisivi in diversi grandi show di successo grazie ai quali i fan lo riconosceranno sicuramente con facilità.

Alvarez, ad esempio, ha avuto un ruolo importante nella seconda stagione del popolare dramma della CW chiamato Jane the Virgin oltre ad aver recitato anche nelle nuove stagioni di Will & Grace e in show come Social Distance, Special, Grand Hotel, Black Jesus e Corporate.

Stephane Garneau-Monten (Kurt)

Kurt, interpretato da Stephan Garneau-Monten, è un personaggio estremamente interessante e la carriera dell'attore che lo interpreta sembra essere altrettanto intrigante: sebbene Stephan sia apparso in film come The Vintner's Luck e Kin, M3gan sarà uno dei suoi primi ruoli importanti in un lungometraggio. L'attore, indubbiamente versatile e talentoso, è anche apparso in una varietà di show televisivi, tra cui la serie fantasy Sweet Tooth, Straight Forward, I Misteri di Murdoch, Conviction, Reign e molti altri.

Jen Van Epps (Tess)

L'ultima star di questa lista è Jen Van Epps, l'interprete di Tess in M3GAN: l'attrice ha recitato in ruoli piuttosto diversi nel corso degli anni, sia nel mondo cinema che in televisione. Principalmente, la Epps ha lavorato ad una serie di film destinati alla tv ma ha anche avuto una parte di spicco nella commedia Il trattamento reale, un film del 2022 diretto da Rick Jacobson reso disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 20 gennaio 2022.

Per quanto riguarda le sue apparizioni televisive, la Epps ha interpretato Brenda nell'adattamento targato Netflix di Cowboy Bebop, che purtroppo è stato cancellato dopo una sola stagione. Oltre a questo, l'attrice è apparsa anche in molti altri show come la popolare serie fantasy Grimm, Mr. Corman, One Lane Bridge e Tales of Nai Nai.