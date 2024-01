M3GAN 2.0: Violet McGraw conferma che le riprese del sequel sono imminenti

Intervenuta sul red carpet dei Golden Globe 2024, Violet McGraw ha potuto confermare il suo ritorno in M3GAN 2.0, sequel del film Blumhouse campione di incassi uscito esattamente un anno fa.

Intervista proprio sul red carpet prima della cerimonia di premiazione, l'attrice non ha saputo trattenere la sua eccitazione per il suo futuro ritorno sul set e ha ribadito che le riprese partiranno molto presto. Quindi è lecito ipotizzare che la data d'uscita di M3GAN 2.0 verrà rispettata.

"È ancora presto, ma M3GAN sta tornando in grande stile. Il primo film è arrivato proprio nel momento giusto, quando le preoccupazioni sull'IA stavano aumentando, e nel prossimo film ci appoggeremo sicuramente a questo. Stiamo esplorando ulteriormente l'universo dell'IA", aveva commentato James Wan, uno dei produttori del film.

M3GAN vs Annabelle: il regista, i produttori e la star del nuovo film svelano chi vincerebbe lo scontro

La sceneggiatura sarà scritta da Akela Cooper, mentre la produzione è affidata a Michael Clear e Judson Scott per Atomic Monster, Ryan Turek per Blumhouse e Adam Hendricks e Greg Gilreath per Divide/Conquer. Non è ancora noto se Gerard Johnstone tornerà dietro la macchina da presa.Gerard Johnstone