M3GAN 2.0: iniziate le riprese del sequel, ecco chi tornerà e i nuovi arrivi nel cast

Le riprese di M3GAN 2.0 sono ufficialmente iniziate in vista del debutto nelle sale previsto per il 27 giugno 2025 e la produzione ha inoltre annunciato il cast.

Tra i ritorni dopo il primo capitolo della sroria horror ci saranno Allison Williams e Violet McGraws, oltre a Jenna Davis che nella versione originale dà voce alla bambola robot.

Il cast del sequel

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti della storia ci saranno poi Ivanna Sakhno, recentemente tra i protagonisti di Star Wars: Ahsoka, Timm Sharp che ha recitato in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Aristotle Athari del Saturday Night Live, e Jemaine Clement, recentemente nel team di What We Do In The Shadows.

La bambola assassina

La sceneggiatura di M3GAN 2.0 sarà scritta da Akela Cooper, mentre alla regia ci sarà Gerard Johnstone.

Nel team della produzione ci saranno nuovamente Jason Blum, James Wan e Allison Williams.

M3GAN, in arrivo lo spinoff: un thriller erotico con al centro un'anima gemella "letale"

Cosa racconterà il film

Il primo film racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". La sua voglia di proteggere, però, prenderà una piega dalle tinte estrema.

La storia dovrebbe riprendere da dove si era interrotta, con il robot che deve prendersi cura della piccola Cady (Violet McGraw), che ha seminato morte e caos, che è stato distrutto, senza però sapere che l'entità legata all'Intelligenza Artificiale si è spostata nel network del sistema della casa di Gemma.

Prossimamente Blumhouse produrrà anche uno spinoff intitolato SOULM8TE con al centro un uomo che acquista un androide, che sfrutta l'Intelligenza Artificiale, per provare ad affrontare la morte della sua defunta moglie. Nel tentativo di creare una partner senziente, l'uomo per errore trasforma l'innocuo lovebot in un'anima gemella mortale.