M3GAN: in arrivo lo spinoff SOULM8TE

M3GAN avrà uno spinoff prodotto da Atomic Monster e Blumhouse intitolato SOULM8TE, in arrivo nei cinema venerdì 2 gennaio 2026.

Il nuovo film viene descritto come un thriller erotico in stile anni '90 con una nuova svolta tecnologica.

Cosa racconterà SOULM8TE

Alla regia del film ci sarà Kate Dolan (You Are Not My Mother), autrice anche della sceneggiatura basandosi su una bozza firmata da Rafael Jordan e su una storia creata da James Wan, Ingrid Bisu e Jordan.

Nel film SOULM8TE un uomo acquista un androide, che sfrutta l'Intelligenza Artificiale, per provare ad affrontare la morte della sua defunta moglie. Nel tentativo di creare una partner veramente senziente, l'uomo per errore trasforma l'innocuo lovebot in un'anima gemella mortale.

L'espansione dell'universo horror

Il film sarà ambientato nell'universo di M3GAN, thriller che ha incassato oltre 181 milioni in tutto il mondo, portando al via libera alla produzione di un sequel che arriverà nelle sale il 27 giugno 2025. Il lungometraggio avrà come protagoniste Allison Williams e Violet McGraw. Il primo film racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". La sua voglia di proteggere, però, prenderà una piega dalle tinte estrema.

Megan, Allison Williams: "Jason Blum fa più paura di M3gan!"

Nel team della produzione di SOULM8TE ci saranno gli esperti James Wan e Jason Blum.

Dolan, parlando del nuovo thriller a sfumature horror, ha dichiarato: "Considero questo film come un'esplorazione dei rapporti e della solitudine. Nonostante i passi in avanti della tecnologia, ci sono delle verità umane durevoli a cui non si può sfuggire, e non vedo l'ora di immergermi in quelle profondità".